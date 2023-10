Him Lam Land tổ chức buổi gặp mặt tri ân “một nửa thế giới” tại KCH Him Lam Chợ Lớn

Trong không khí sôi nổi hướng đến kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 18/10, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him lam Land) phối hợp cùng BQL Khu căn hộ tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các chị em, phụ nữ đang sinh sống tại cụm nhà chung cư Him Lam Chợ Lớn.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Ngọc Ẩn – Chủ tịch UBND phường 11 (quận 6); đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 6 và Phường 11 (Quận 6); đại diện Ban quản trị và Ban quản lý Khu căn hộ... cùng đông đảo nữ cư dân khu chung cư Him Lam Chợ Lớn. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020). Him Lam Land tổ chức buổi gặp mặt thân mật, ấm cúng tri ân "một nửa thế giới" tại KCH Him Lam Chợ Lớn Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại những truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam cùng chặng đường 90 năm trưởng thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Trong 90 năm qua, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng khẳng định được vị thế trong xã hội. Phụ nữ ngày nay không chỉ đảm đang việc nhà mà còn là những người giỏi việc nước, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của xã hội. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Hội Phụ nữ địa phương có cơ hội được giao lưu, chia sẻ cùng với chị em, phụ nữ ở khu chung cư. Từ đó, động viên, khích lệ chị em tích cực tham gia các phong trào, tăng mối liên kết với chính quyền địa phương. Những lời ca, tiếng hát gửi đến "những người phụ nữ tôi yêu" Buổi gặp mặt diễn ra sôi nổi và ấm áp với nhiều tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm ý nghĩa, cùng phần bốc thăm trúng thưởng đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó, BTC cũng sắp xếp khu vực tiệc nhẹ để chị em, phụ nữ cùng thưởng thức và giao lưu thân mật. Để buổi gặp mặt trở nên ấm cúng hơn, BTC có sắp xếp khu vực tiệc nhẹ cùng với những bó hoa đỏ thắm để tri ân phái đẹp của KCH Him Lam Chợ Lớn Thông qua buổi gặp mặt thân mật này, Him Lam Land hy vọng sẽ trở thành sợi dây kết nối các cư dân nữ tại KCH Him Lam Chợ Lớn với Hội LHPN địa phương. Từ đó, có thể lắng nghe, chia sẻ và phần nào giải quyết được những tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ. Góp phần xây dựng nên một cộng đồng cư dân văn minh và hạnh phúc.