Việc làm nhà là một trong 3 việc lớn trong cuộc đời con người, nhất là người đàn ông. Chính vì vậy, vấn đề cho mượn tuổi làm nhà có đen không luôn được tìm hiểu rất kĩ.

Thông thường, việc làm nhà được lên kế hoạch từ trước đó để tránh bớt những vận hạn, xui xẻo có thể xảy ra. Chính vì vậy, việc mượn tuổi làm nhà luôn được gia chủ quan tâm, mất rất nhiều thời gian suy xét để chọn người mượn tuổi phù hợp, mang may mắn đến công danh sự nghiệp cho gia đình gia chủ. Cho mượn tuổi làm nhà đảm bảo sự an tâm về mặt tâm lý Việc cho mượn tuổi để làm nhà chỉ là việc giải quyết về mặt tâm lý, giúp gia chủ an tâm hơn. Theo quan niệm truyền thống, thủ tục mượn tuổi làm nhà chỉ mang ý tốt, tức là tránh sự xung khắc về tuổi của gia chủ với năm làm nhà.

Cho mượn tuổi làm nhà mang ý nghĩa tốt đẹp Mặt khác việc mượn tuổi theo phong thủy tâm linh còn giúp gia chủ tránh được xung đột, tranh chấp về phần âm, tâm linh và mọi chuyện không được thuận lợi chẳng hạn. Chính vì thế, gia chủ và người cho mượn tuổi làm nhà hoàn toàn có thể an tâm khi làm việc này. Người cho mượn tuổi ở trong năm có vận mệnh tốt thì sẽ giúp cho gia chủ hóa giải được vận hạn mà bản thân mình cũng được hưởng phúc và gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Một số lưu ý về việc mượn tuổi để làm nhà Mượn tuổi làm nhà giúp gia chủ tránh được vận hạn với năm làm nhà Theo phong thủy, khi làm nhà người ta thường lấy tuổi của người đàn ông để làm tiền đề định cát hung. Bởi vì trong một gia đình, người đàn ông được xem như gốc rễ của cây phả hệ. Theo thuyết âm dương ngũ hành người đàn ông, cụ thể là cha, ông trong nhà là một chủ thể đại diện, các vai vế khác như con, cháu, vợ thì được xem như các chủ thể phụ thuộc. Vì thế, khi muốn mượn tuổi làm nhà thì phải mượn tuổi của người đàn ông được tuổi xây nhà của năm đó.

Ngày nay, nhiều gia đình vẫn duy trì quan niệm nếu không được tuổi làm nhà thì sẽ mượn tuổi tốt theo cửu trạch. Khi bắt đầu động thổ người được mượn tuổi sẽ khấn hộ trước bàn thờ thần linh. Tuy nhiên, quan niệm này là hoàn toàn sai và không có tác dụng cho việc mượn tuổi làm nhà. Thay vào đó, gia chủ hãy làm khế ước mua bán nhà cho người mượn tuổi. Đến khi nào làm nhà xong thì sẽ bán lại cho người chủ cũ. Khế ước bán nhà chỉ mang tính chất tượng trưng cho người mượn tuổi để bắt đầu thủ tục mượn tuổi làm nhà. Nên chọn người mượn tuổi là người thân, anh em Khi mượn tuổi và làm khế ước bán nhà thì gia chủ nên lưu ý: + Nên mượn tuổi của những người trong dòng họ hay những người thân, để giúp gia chủ thuận tiện trong các thủ tục chuộc nhà về sau. + Gia chủ cần tìm hiểu thật kỹ về người cho mượn tuổi, cần tránh trường hợp cùng lúc cho 2 người mượn tuổi. Theo đó, chỉ được cho một người mượn tuổi và khi người đó làm nhà xong mới được tiếp tục cho mượn tuổi làm nhà. Vì vậy, khi mượn tuổi ai đó để làm nhà, gia chủ nên hỏi kỹ về vấn đề này trước khi nhờ họ động thổ. + Gia chủ chỉ mượn tuổi để xây dựng nhà mới chứ không mượn tuổi khi sửa chữa nhà ở. Do đó, khi sửa chữa nhỏ mà không động tới đất đai, long mạch thì gia chủ chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là được. + Với nguyên lý âm thuận tòng dương, ông bà ta có câu “lấy vợ xem tuổi đàn bà, lấy nhà xem tuổi đàn ông. Chính vì vậy, người ta thường kiêng lấy tuổi vợ làm nhà, chỉ lấy tuổi người chồng, người cha để luôn có sức sống bền vững cho ngôi nhà. => Thủ tục chuộc nhà khi mượn tuổi

Thủ tục chuộc nhà khi mượn tuổi Sau khi hoàn thành, gia chủ cần tiến hành các thủ tục chuộc nhà khi mượn tuổi. Để cả phần xác và phần hồn của ngôi nhà “hợp nhất”, giúp gia đình gia chủ tránh được những điều tai ương.

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