Bất động sản công nghiệp – điểm sáng của thị trường

Tập đoàn điện tử LG đã công bố dừng sản xuất điện thoại di động ở Hàn Quốc và chuyển sản xuất sang nhà máy tại Hải Phòng, Việt Nam. Quyết định này sẽ tăng công suất sản xuất tại nhà máy Việt Nam lên 83%, đạt 11 triệu thành phẩm từ nửa cuối năm 2019 (theo Reuters). Hay Tập đoàn Sharp cũng vừa công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam. Trong khi công ty sản xuất giày Brooks Running của Mỹ cũng đang chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang nước lân cận.

Theo nghiên cứu từ Nikkei Asian Review, gần 70% trong số 33 công ty Trung Quốc được khảo sát đang có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài và cân nhắc chọn Việt Nam làm điểm đến, bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Giám đốc Cấp cao Thị trường vốn tại Việt Nam của JLL cho biết.

Foxconn, nhà cung cấp linh kiện cho tập đoàn Apple đã mở rộng dấu chân tại Việt Nam bằng việc mua lại một nhà máy sản xuất linh kiện nội địa vào tháng Bảy vừa qua, sau khi được cấp giấy phép vào tháng Hai. Thậm chí các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang để mắt đến Việt Nam .

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, 9 tháng đầu năm vốn giải ngân cho đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nửa đầu năm 2019 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2018. Có 1.723 dự án mới đăng ký trị giá 7,41 tỷ USD, tăng 63% so cùng kỳ năm trước.

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Nhiều thương vụ mua bán-sáp nhật

“Các nhà đầu tư nước ngoài đang tích cực tìm kiếm liên doanh với các nhà phát triển công nghiệp nội địa, hoặc thâu tóm quỹ đất và các tài sản công nghiệp đang hoạt động. Nhu cầu đối với các tài sản công nghiệp là chưa bao giờ giảm nhiệt. Từ lâu, các nhà đầu tư đã để mắt đến phần khúc này bởi năng suất làm việc cao và chi phí lao động thấp ở Việt Nam. Và những căng thẳng thương mại gần đây góp phần đẩy nhanh quá trình quyết định di dời của các tập đoàn”, bà Khanh đánh giá.

Còn ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam nhìn nhận, bất động sản công nghiệp trở thành thị trường tiêu điểm tại Việt Nam vì được hỗ trợ bởi các chính sách từ Chính phủ như miễn giảm, ưu đãi thuế đối với các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản rất quan tâm đến thị trường này trong bối cảnh Việt Nam đang hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và có thể thay thế Trung Quốc để trở thành khu công nghiệp của Đông Nam Á.

Thời gian vừa qua, phân khúc thị trường này cũng chứng kiến nhiều thương vụ mua bán, sáp nhập tiêu biểu. Savills chỉ ra, Tập đoàn TTI của Mỹ dự định thiết lập nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời và trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) với mức đầu tư 150 triệu USD.

Một thương vụ khác là nhà sản xuất linh kiện máy bay Mỹ Universal Alloy Corp (UAC) bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine trị giá 170 triệu USD tại Đà Nẵng.

Vào tháng 2/2019, một công ty của Hàn Quốc (Công ty TNHH Changshin Việt Nam) bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất giày dép trị giá 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Phú. Đây là dự án FDI lớn nhất ở Đồng Nai.

Với khoản đầu tư 200 triệu USD, nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay đầu tiên tại Việt Nam - Hanwha Aero Engines (Hàn Quốc) đã bắt đầu vận chuyển sản phẩm vào tháng 1. Để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng, các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp nước ngoài có thể tìm đến những đối tác trong nước với kinh nghiệm và quỹ đất lớn để giúp quá trình thâm nhập thị trường của họ được diễn ra nhanh. Ví dụ điển hình là liên doanh giữa Becamex và Warburg Pincus (BW Industrial) với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, để cung cấp nhà xưởng và kho xây sẵn và xây theo yêu cầu tại các vị trí chiến lược ở Việt Nam với kế hoạch cung ứng hơn 2 triệu mét vuông diện tích thuê ở 8 vị trí khác nhau tại 5 thành phố công nghiệp.

Thực tế cho thấy, chủ đầu tư đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm cho thuê gồm đất cho thuê, nhà xưởng và kho xây sẵn cho thuê, bán xưởng và cho thuê lại để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

KCN Đình Vũ – Hải Phòng đang là điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư.

Phân khúc nhiều tiềm năng

Theo nhiều nhiều chuyên gia, bất động sản công nghiệp phía Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục là kênh đầu tư đáng chú ý trong năm 2019 khi nguồn cung vẫn còn hạn chế và nguồn cầu lớn. Các thống kê cho thấy, giá thuê bất động sản công nghiệp đang có đà tăng trưởng cao.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp (bao gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, nhà kho và logistics) ở Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ và bùng nổ. Bất động sản công nghiệp Việt Nam có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư nước ngoài trong xu hướng dịch chuyển đầu tư quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Cùng với đó, các chính sách mới của Việt Nam về bất động sản công nghiệp: chiến lược cơ cấu lại ngành công nghiệp, khung pháp lý mới về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, cụm công nghiệp… đã mở ra nhiều cơ hội phát triển các khu công nghiệp trên cả nước, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tận dụng cơ hội này.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 500 khu công nghiệp, diện tích cần khoảng 500.000 ha. Do đó, cơ hội sở hữu quỹ đất để thâm nhập và phát triển trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là rất lớn đối với cả nhà đầu tư hiện hữu và các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai.

Việt Nam là điểm trung chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các nước châu Á qua cảng Cát Lái và hàng xuất khẩu sang Mỹ và EU qua khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. Với lợi thế chiến lược này, Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển các cảng biển sâu trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, các ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển logistics.

Ngoài ra, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh đi kèm với sự dịch chuyển trong chuỗi giá trị đã và đang mở ra tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản công nghiệp, nhất là khi dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn chuyển động theo chiều hướng tăng tích cực.