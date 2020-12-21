Bà Rịa - Vũng Tàu: Các công trình xây dựng không phép của Công ty Việt Trung 1 đang “câu giờ”?

Thời gian qua, nhiều người dân ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất bức xúc về việc Công ty TNHH Việt Trung 1 (Công ty Việt Trung 1), xây dựng 14 hạng mục trên 8 công trình không phép trên một phần thửa đất số 39+40+129+130+135+136+137 tờ bản đồ số 20, địa số 222 đường Lưu Chí Hiếu, Phường 10, TP.Vũng Tàu.

Theo người dân sinh sống gần khu vực cho biết, trong số các công trình xây dựng không phép của Công ty Việt Trung 1, có công trình đã xây dựng từ thời điểm năm 2016, 2017.

Các công trình đều có kết cấu như sau: Móng bê tông cốt thép, đá bó nền, khung cột gỗ, xà gồ gỗ, vì kéo gỗ, mái lợp ngói. Các công trình xây dựng không phép theo số thứ tự từ 1 đến 8 lần lượt có diện tích là (10,5m x 19,4m) = 203,7m 2 ; (22,3m x 12m)=267,6m 2 ; (27,6m x 20m) = 552m 2 ; (30m x 10,4m) = 312m 2 ; (3,,8m x 6,8m) = 51,68m 2 ; 69m 2 ; (17,5m x 2) = 35m 2 và 24,9m 2 .

Ngày 14/10/2019, UBND Phường 10 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng số 31/BB-VPHC và biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính tại một phần thửa đất số 39+40+129+130+135+136+137 tờ bản đồ số 20, địa chỉ số số 222, đường Lưu Chí Hiếu.

Đến ngày 14/11/2019, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định 365/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Việt Trung 1 số tiền là 40 triệu đồng và buộc thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Ngày 17/02/2020, UBND TP Vũng Tàu ban hành Quyết định 733/QĐ-CCXP, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Việt Trung 1. Theo quyết định, UBND TP Vũng Tàu thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt là 40 triệu đồng (do Công ty Việt Trung 1 không nộp phạt đúng thời hạn). Cưỡng chế tháo dỡ 8 công trình vi phạm (14 hạng mục), thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Cũng trong ngày 17/02/2020, ông Trần Đình Khoa - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã dẫn đầu đoàn Thường trực Thành ủy và UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra công trình vi phạm của Công ty Việt Trung 1. Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đề nghị UBND TP xử lý nghiêm, ngay lập tức hành vi xây dựng không phép theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên đến ngày 10/03/2020, Thành ủy Vũng Tàu có Văn bản 4094-CV/TU do chính Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa ký gửi UBND TP.Vũng Tàu, Đảng ủy – UBND Phường 10 với nội dung Thường trực Thành ủy đồng ý với đơn xin dời thời gian tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép của Công ty Việt Trung 1, thời gian tự tháo dỡ là từ ngày 01/04/2020 đến ngày 01/07/2020.

Đến nay một số công trình vẫn “bất động”

Theo báo cáo của UBND TP Vũng Tàu, từ ngày 01/04/2020 đến 01/07/2020, Công ty Việt Trung 1 chỉ mới tháo dỡ 8 hạng mục công trình vi phạm nằm trong phần lộ giới mở đường bàn giao đất cho nhà nước để đầu tư xây dựng các tuyến đường có qua phần đất mà công ty đang quản lý, còn lại 06 hạng mục công trình chưa tháo dỡ.

Điều đáng ngạc nhiên, đối với 06 hạng mục công trình còn lại đáng lẽ TP phải quyết liệt đề nghị công ty tháo dỡ dứt điểm, nhưng dựa trên cơ sở kiến nghị xin được tồn tại của Công ty Việt Trung 1, ngày 14/07/2020, ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ký Báo cáo số 5042/BC-UBND đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, giải quyết đề nghị của công ty này.

“Cù cưa” xin tồn tại bất thành, mới đây ngày 14-12-2020, Công ty Việt Trung 1 lại xin dời ngày tự tháo dỡ đến hết 15-1-2021. Và đại diện UBND TP.Vũng Tàu đã chấp thuận.

Công ty đang “câu giờ”, chính quyền “ưu ái” cho sai phạm?

Trong Báo cáo số 5042/BC-UBND ngày 14/07/2020 do ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu ký có nêu: “Qua rà soát hồ sơ, UBND TP Vũng Tàu nhận thấy lô đất Công ty Việt Trung 1 đang có quyền sử dụng đất là đất trúng đấu giá, có mục đích sử dụng là đất ở và đất sản xuất kinh doanh, song không thể cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được vì nằm trong khu đất có diện tích 573.131,2m2 tại khu Chí Linh, Phường 10, TP Vũng Tàu đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định 7399/QĐ-UBND ngày 08/10/2004…”.

Vậy nhưng trước đó, trong quyết định xử phạt số 365/QĐ/XPVPHC ngày 14-11-2019, UBND TP Vũng Tàu đã xử phạt 40 triệu đồng và buộc thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Liệu quyết định này có đúng quy định của pháp luật?

Luật sư Nguyễn Viết Phạm – Đoàn Luật sư TP.HCM khẳng định tính pháp lý của Quyết định 365 là sai. Điểm d, khoản 11, Điều 15, Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), Khoản 6 và Khoản 7 Điều này”, trong khi quyết định xử phạt của UBND TP.Vũng Tàu căn cứ vào Khoản 5 và việc xây dựng không phép đã hoàn thành (tức hành vi vi phạm đã kết thúc).

Ngoài ra, báo cáo của Phòng Quản lý Đô thị đã nói rõ đây là khu đất đã được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh thu hồi và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư TP.Vũng Tàu. Một công trình xây dựng với 14 hạng mục đồ sộ trên khu đất đã được UBND tỉnh thu hồi nhưng hoàn toàn không phép. Bức xúc, nghi ngờ của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Luật sư Nguyễn Viết Phạm cho hay, dư luận và người dân có quyền đặt ra câu hỏi phải chăng đang có sự bao che cho hành vi vi phạm của Công ty Việt Trung 1?

Tính từ thời điểm UBND Phường 10 lập biên bản đến nay đã hơn 1 năm, từ thời điểm UBND TP.Vũng Tàu ban hành quyết định cưỡng chế đã hơn 10 tháng, việc xử lý các công trình vi phạm của Công ty Việt Trung 1 vẫn chưa dứt điểm, người dân đang nghi vấn phải chăng Công ty Việt Trung 1 đang “câu giờ”?

Những tập thể, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng của Công ty Việt Trung 1? Có không việc buông lỏng quản lý, bao che? Bao giờ mới xử lý dứt điểm vụ việc này?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.