Ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng vào dịp lễ Vu lan báo hiếu

Theo quan niệm dân gian, con người và mặt đất thuộc dương thế, những linh hồn và nước thuộc âm thế. Âm thế bí ẩn thường khiến người ta liên tưởng đến địa ngục u ám, nơi những linh hồn phải chịu đựng khổ đau. Vì vậy, những chiếc đèn được thả trôi trên mặt nước như chỉ dẫn cho các linh hồn hướng về phía ánh sáng, bỏ lại tham sân si mà theo con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau.

Vào đêm lễ Vu Lan, hoa đăng được thả xuống sông hoặc hồ. Thả đèn hoa đăng trong ngày Vu Lan là một nghi thức truyền thống có nguồn cội từ Phật giáo, mang ý nghĩa cầu siêu cho những người đã khuất.

Đèn sau khi thắp sáng sẽ được thả xuống nước mang ý nghĩa nguyện cầu bình an và thể hiện tấm lòng thành kính với cha mẹ, tổ tiên. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Do đó, người ta thường viết những điều ước tốt lành lên những cánh hoa đăng.

Ánh sáng đặt trong đèn hoa đăng còn là biểu tượng của ánh sáng thiện lương, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Người dân theo đó được sống một cuộc đời sung túc, ấm no. Thắp sáng đèn hoa đăng mang ý nghĩa nhắc nhở con người về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Một trong những ý nghĩa khác của thả đèn hoa đăng đó chính là tôn vinh văn hóa tinh thần của con người. Nhất là trong những ngày lễ lớn. Ngoài rằm tháng 7, đèn hoa đăng còn được thả vào dịp lễ hội đầu năm.