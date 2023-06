Sunshine City Sài Gòn - Nổi bật với thiết kế kính tràn như khách sạn 5 sao

JW Marriott Hanoi, công trình nhận giải “Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực châu Á - Thái Bình Dương (The Best New Hotel Construction and Design) dựa trên ý tưởng của biểu tượng “con rồng huyền thoại” là khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam. Khách sạn này từng được tổng thống Obama lựa chọn để lưu trú. Các căn hộ này cũng được phủ kính tràn toà nhà mà không có ban công để đảm bảo tầm nhìn đẹp một cách hoàn hảo.

Theo KTS Nguyễn Hoàng Thái – một trong những kiến trúc sư thi công nhiều khách sạn nổi tiếng tại Châu Á cho biết: Công nghệ phủ kính tràn toà nhà không ban công khá đắt đỏ, thường chỉ được áp dụng tại các khách sạn 5 sao. Hiện ở Việt Nam, rất hiếm tòa nhà căn hộ được áp dụng thiết kế này. Mặt khác, thiết kế này chỉ phù hợp với những dự án căn hộ nằm ở vị trí sở hữu tầm nhìn đẹp.