Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn

Vậy làm thế nào để Lê Thu Hiền từ người không một chút kinh nghiệm gì về kiến thức bất động sản đã trở nên thành công sau lần đầu tiên tìm cách kiếm thêm tiền ngoài đồng lương cố định? Đối với chị, con đường trở thành chuyên viên Bất Động Sản như một bước nhảy dài, đúng sau 2 tuần thử sức tại dự án Vinhome The Beverly do Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Hoàng Gia Sài Gòn phân phối.

Bên cạnh đó, việc được hậu thuẫn và hỗ trợ nhiệt tình từ phía công ty đã giúp Lê Thu Hiền tự tin, vượt qua bước đầu khởi nghiệp một cách suông sẻ. Nhìn lại “trạm dừng” đầu tiên mang tên Vinhome The Beverly, chị cũng cho rằng bản thân đã rất may mắn khi có cơ hội tiếp xúc với nhiều dự án bất động sản đầy uy tín trong bối cảnh thị trường nhiều biến động do ảnh hưởng bởi Dịch bệnh Covid-19. Và cũng thật may mắn khi Thu Hiền được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng với những vị lãnh đạo đầy kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu bên cạnh trái tim ấm áp, chia sẻ và tràn đầy tình thương với nhau.

“Tôi tin chắc rằng không một trường kinh doanh nào mà mọi người đều xem nhau như người nhà, mỗi người đều mang một sứ mệnh lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người xung quanh. Chính sự “lan tỏa” ấy là một tài sản sinh lời đặc biệt đã tạo nên thương hiệu Bất Động Sản “tại tâm” chỉ duy nhất có tại Hoàng Gia Sài Gòn”. Cũng giống như nhiều người khác, giờ đây Lê Thu Hiền không còn là một người tay ngang, chị đã thực sự bước vào “cuộc chơi” của ngành môi giới BĐS. Nhân đây, bất kể bạn là ai, bạn làm việc ở đâu, hoặc mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì, nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập hoặc tìm kiếm một công việc tái định vị cho bản thân nhằm đi theo một định hướng bền vững hơn trong tương lai, nếu đủ duyên, Bất Động Sản Hoàng Gia Sài Gòn sẽ là sự lựa chọn bền vững cho bạn.