Him Lam Land chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó ở Long An

Với mong muốn tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và hiện thực hóa những ước mơ, vừa qua, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam land) đã đồng hành và trao 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Long An.

Ngày 01/08, tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Him Lam Land đã đồng hành và trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 50 học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập; học sinh có người thân là thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ của các trường THCS và THPT của các huyện: Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường. Ông Nguyễn Huy Thiêm - Đại diện Him Lam Land và đại điện đơn vị tổ chức trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên buổi lễ được tổ chức khá đơn giản và hạn chế số người tham dự. Những người tham dự buổi lễ bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Mọi công tác phòng tránh dịch bệnh đều được ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Thiêm - Đại diện Him Lam Land chia sẻ: "Rất vinh dự cho Him Lam Land, cho bản thân tôi khi được kết nối và có mặt tại đây ngày hôm nay để cùng giao lưu, chia sẻ với các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh Long An. Thông qua những suất học bổng này, tôi rất mong các em sẽ luôn hoàn thành tốt công việc học tập của mình để lớn lên trở thành một công dân tốt, gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh…". Bà Lê Thị Song An - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An trao hoa cảm ơn cho đại điện đơn vị tổ chức và tài trợ Chương trình trao học bổng lần này nằm trong chuỗi các chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng và xã hội của Him Lam Land. Thông qua chương trình, Him Lam Land mong muốn sẽ chắp cánh ước mơ cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Bên cạnh đó, tiếp thêm nguồn động lực để các em có thể bớt gánh nặng về kinh tế, từ đó nỗ lực hết mình để tiếp tục phấn đấu trong học tập. Vui mừng và phấn khởi khi được nhận học bổng, em Trần Minh Triết - Học sinh Trường THPT Kiến Tường chia sẻ: "Hiện ba của em đã mất sức lao động, đang trong quá trình tái khám và theo dõi lâu dài, thế nên bao gánh nặng đều đè hết lên vai mẹ. Khi biết mình nhận được học bổng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui mừng, học bổng đã tiếp thêm niềm tin và lạc quan trong cuộc sống để em tiếp tục phấn đấu học tập. Em ước mơ trở thành chiến sĩ Quân y để chữa bệnh cho mọi người, để thực hiện ước mơ ấy em sẽ cố gắng vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đồng thời sau này em cũng sẽ góp công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn…".