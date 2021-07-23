'Tiểu tam' hống hách 'chị em mình đang chung 1 thằng đàn ông', chị vợ hành xử thâm thúy khi hay tin chồng mê 'của lạ'

Ngoại tình 23/07/2021 08:16

Mới đây, một cuộc đối thoại của chính thất và tình nhân của chồng khi được đăng tải đã làm mạng xã hội dậy sóng. Dù là sự quá quắt của "tiểu tam" hay lối cư xử thâm thúy của người vợ đều gây nhiều chú ý.

Cuộc chiến giữa "tiểu tam" và "chính thất" luôn là điều gây chú ý trong những vụ ngoại tình bởi tùy theo cách hành xử của mỗi người mà nó sẽ diễn ra muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, gây ồn ào nhất có lẽ là kiểu tình nhân cãi tay đôi, thách thức vợ chính giống như câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội sau đây.

Cụ thể, chị vợ trong câu chuyện này có đủ nhan sắc, độc lập về kinh tế nhưng vẫn vướng phải ông chồng trăng hoa, đi tìm kiếm "của lạ" bên ngoài. Tuy nhiên, thay vì đánh ghen, chị vợ này muốn chọn cách hành xử văn minh hơn. Chị đã chủ động nhắn tin với tình nhân của chồng.

Thế mà, cô gái này "không phải dạng vừa" khi thẳng thắn thừa nhận mọi việc và buông lời thách thức, bảo chị vợ nên xem lại bản thân mình như thế nào chống mới theo cô. Thậm chí, "tiểu tam" còn cho rằng chị vợ không nên mắng cô vì "chị em mình cũng đang chung 1 thằng đàn ông".

"Có trách chị tự trách bản thân chị ý, con người chị như thế nào nên mới không giữ được chồng chị, nên chồng chị mới suốt ngày rúc vào em. Tự soi gương đi chị ạ, còn chị đừng chửi em không chị em mình khó nói chuyện. Ít gì chị em mình cũng đang chung 1 thằng đàn ông chị ạ" - trích tin nhắn của tiểu tam.

Trước tình huống trên, chị vợ lại rất điềm tĩnh khi cho rằng cô gái còn trẻ, "không thèm chấp" và yêu cầu cô không được tiếp tục qua lại với chồng mình nữa.

"Em vẫn còn trẻ, chị không thèm chấp. Chị nhắn tin cho em không phải để đôi co. Vì chị biết sai đúng là ở chồng chị. Còn em quá trẻ không cần dính vào người đã có gia đình đâu em ạ... Em đừng gọi điện cho anh ấy nữa. Tin nhắn của em, nhờ anh ấy đóng họ lãi chị còn đủ hết đây em à. Em đừng tưởng chị không biết gì về em mà em ăn nói ngỗ ngược như vậy. Hãy cẩn thận lời nói của mình. Chị biết là em đang làm gái bên C. nên giọng em cao lắm chị đâu có làm gì được em đâu. Chị chỉ nhắn lại cho em thêm 1 lần nữa, là kết thúc đi" - trích tin nhắn của chị vợ.

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Một phần tin nhắn của hai người - Ảnh : Internet

Bùng nổ nhất có lẽ là đoạn người tình đáp trả lại chị vợ khi cho rằng: "Làm gái như em mà chồng chị vẫn rúc vào đấy nên em vẫn thấy tự hào hơn chị chị à, về giữ chặt chồng vào nhé". Sau đó, người vợ này lại đáp trả bằng việc chúc cô gái này thành công với con đường mình chọn.

"Chị chúc em thành công trên con đường em chọn. Còn đây là lần cuối cùng chị nhắn tin cho em. Chào em" -  trích tin nhắn của chị vợ.

Có thể theo nhiều người, chị vợ quá hiền để cho kẻ thứ ba lấn lướt. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào câu chuyện, có thể hiểu rằng, người phụ nữ này đã sẵn sàng buông tay nên không muốn dằn vặt mình vì sự không chung thủy của người chồng và cách hành xử có phần thấp kém của tiểu tam. Việc chúc cô gái trẻ "thành công trên con đường mình chọn" có thể hiều như một cách mỉa mai của chị này. Hiện, cư dân mạng đang rất "hóng" chờ kết thúc của sự việc.

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