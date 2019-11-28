Ông Liu từ ngày nhỏ đã có ngoại hình không bắt mắt, cộng thêm gia cảnh nghèo khó nên lớn lên khó lấy vợ. Mãi đến khi hơn 30 tuổi, ông Liu được người thân mai mối cho một cô gái có ngoại hình trung bình.

Thế nhưng đứa bé càng lớn càng khiến hàng xóm xì xào không ngớt. Nguyên nhân vì ông Liu xấu xí, vợ thì nhan sắc tầm trung, chẳng hiểu sao lại sinh được đứa con đẹp như Tây lai.

Hơn 1 năm sau, vợ ông Liu hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu khiến cả gia đình vô cùng mừng rỡ. Ai nấy đều cho rằng ông Liu xấu xí nhưng tốt số, lấy được vợ hiền, lại sinh được bé trai đáng yêu , bụ bẫm.

Người vô tư thì nói ông Liu có phước mới sinh được đứa con điển trai, khôi ngô như thế. Kẻ ác miệng lại cho rằng đứa trẻ không phải con ruột của ông.

Ông nhìn lại mình, thấy hai cha con có sự chênh lệch ngoại hình rất lớn. Ông bắt đầu có những suy nghĩ như đứa trẻ đã bị bệnh viện trao nhầm, hoặc vợ ông có người đàn ông khác.

Người cha xét nghiệm ADN 4 lần vì nghi ngờ bé trai đẹp như thiên thần không phải con mình - Ảnh minh họa: Sina

Bị nghi ngờ, vợ ông Liu khóc hết nước mắt, nhiều lần giải thích nhưng chồng vẫn không tin. Cuối cùng, hai vợ chồng đưa đứa trẻ đến bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Kết quả là ông Liu xấu xí và đứa trẻ đẹp như thiên thần đích thị là cha con ruột.

Tuy nhiên, ông Liu chưa tin lắm và quyết định làm kiểm tra ở 3 bệnh viện khác nữa. Thế nhưng chỗ nào cũng cho kết quả giống như ban đầu.

Trước chứng cứ thuyết phục từ khoa học, ông Liu buộc phải thừa nhận nhưng vẫn không ngừng đặt câu hỏi: "Tại sao cha xấu mà con lại đẹp đến thế".

Những yếu tố ảnh hưởng đến ngoại hình của trẻ

1. Môi trường sống

Từng có trường hợp một cặp song sinh được tách ra sống ở hai môi trường khác nhau. Khi đến tuổi trưởng thành, cả hai có sự khác biệt rất lớn về chiều cao, màu da, các nét trên gương mặt.

2. Dinh dưỡng

Tương tự như môi trường sống, dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển ngoại hình. Dù là một cặp song sinh, nhưng đứa trẻ được nuôi theo chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ khác biệt rất lớn về ngoại hình so với đứa trẻ bị thiếu chất dinh dưỡng.

Khoa học chứng minh con không giống cha mẹ là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Sina

3. Thế hệ

Bởi gen của đứa trẻ không chỉ được quyết định bởi mỗi người cha, mà còn ở người mẹ hoặc được thừa hưởng ở những thế hệ trước đó. Có rất nhiều đứa trẻ giống hệt ông bà, thậm chí chú bác. Vậy nên các ông bố khi nhìn con không giống mình đừng vội nghi ngờ mối quan hệ huyết thống.