Với món salad dưa leo này, cao huyết áp cả đời không tìm đến bạn

Nếu không chữa trị, cao huyết áp thường báo hiệu những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm như đau tim và đột quỵ. Do đó việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là điều tiên quyết.

Cao huyết áp là chứng bệnh tim mạch phổ biến không chừa một ai. Trên thực tế, hơn 40% người lớn (trên 25 tuổi) bị cao huyết áp. Theo Mayo Clinic, căn bệnh này xảy ra khi máu đi qua thành động mạch với áp lực cao khiến người bệnh gặp nhiều vấn đề sức khỏe, chẳng hạn bệnh tim. Nói cách khác, tim càng bơm nhiều máu và động mạch càng hẹp thì huyết áp càng cao.

Có vài yếu tố góp phần vào căn bệnh này. Phổ biến nhất gồm cholesterol LDL cao, thiếu vận động, stress và chế độ dinh dưỡng kém.

Các thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp

Tỏi

Đặc tính trị bệnh của tỏi sống về mặt sức khỏe tim mạch từ lâu đã được biết đến và được dùng như một phần của nhiều bài thuốc dân gian. Loại gia vị này cực kỳ có lợi trong việc chữa cao huyết áp, cholesterol cao, đau tim, xơ vữa động mạch và lưu lượng máu giảm do hẹp động mạch.

Tỏi có các đặc tính trị bệnh nhờ allicin, thành phần hoạt tính của tỏi, vốn có hiệu quả khá giống phần lớn các phương thuốc chữa cao huyết áp. Tỏi cực kỳ có ích trong việc giảm cholesterol cao, làm giãn mạch máu và ngăn sự thành hình của angiotensin II.

Dưa leo

Dưa leo cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại rau quả này giàu nước, kali, magie và chất xơ. Kali là một trong những khoáng chất có lợi nhất cho sức khỏe tim mạch vì nó giúp điều chỉnh hàm lượng natri trong các tế bào; mức natri cao có liên quan tới chứng xơ vữa động mạch. Ngoài ra, chất xơ giảm cholesterol, giúp giảm cân, ngăn bệnh tiểu đường type 2 và giúp kiểm soát huyết áp.

Hướng dẫn làm món salad dưa leo và tỏi

Trong khi cả tỏi và dưa leo đều có những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, việc kết hợp cả hai sẽ mang lại kết quả thậm chí còn tốt hơn nữa. Chúng tôi xin giới thiệu cho bạn 1 công thức salad dưa leo – tỏi giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn nếu dùng thường xuyên.

Nguyên liệu

- 1 quả dưa leo

- 3 múi tỏi

- 1/2 hoặc 1 thìa giấm táo

- Vài muỗng nước

Cách làm

- Xắt đều dưa leo

- Lột vỏ và đập dập tỏi

- Bỏ các nguyên liệu vào 1 cái bát thủy tinh lớn

- Thêm giấm và nước, và trộn đều.

- Rắc thêm lá bạc hà để tăng hương vị

Hãy thưởng thức món ăn ngon này và tận hưởng lợi ích sức khỏe nó mang lại nhé!