Thơm 'nức mũi' với món sườn nướng kiểu Hàn Quốc

Món sườn nướng thơm lừng mà bạn vẫn thưởng thức trong các nhà hàng Hàn Quốc thực ra không hề khó làm đâu nhé!

Ngoài kim chi, thì sườn nướng cũng là một trong những món đặc thù của ẩm thực Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Để có một miếng sườn nướng thơm ngon, tròn vị, điều quan trọng là bạn phải biết cách chế biến sốt ướp. Tuy tại các siêu thị có bán nhiều loại nước sốt ướp sườn khác nhau nhưng bạn hoàn toàn có thể tự làm sốt ướp này ngay tại nhà bằng các nguyên liệu đơn giản.

Nguyên liệu:

- 500g sườn non loại dài (chọn sườn non, thịt mềm, xương mềm vừa phải sẽ giúp món ăn ngon hơn sườn già)

- Mật ong (chọn mật ong rừng nguyên chất)

- Tương ớt

- Muối

- Hạt nêm

- Gừng

- Tỏi

- Nước tương

- Một chút rượu trắng

- Dầu mè

- Tiêu xay

- Hạt mè rang

Cách làm:

Đầu tiên, chúng ta cần rửa sạch sườn với muối để sát khuẩn và trôi đi các chất bẩn. Sau khi xả lại nhiều lần với nước lã, để sườn vào rổ cho ráo, không chặt nhỏ.

Tiếp theo, chúng ta sẽ làm phần sốt ướp. Cho tất cả các nguyên liệu, trừ hạt mè vào một cái chén, trộn đều sơ và xay nhuễn bằng máy xay sinh tố. Mục đích của việc này là giúp cho phần sốt mềm mịn, dễ thấm vào sườn hơn. Sau khi xay, bạn có thể nếm thử sốt để cảm nhận vị cay, mặn ngọt để thêm bớt muối, mật ong sao cho vừa khẩu vị gia đình.

Khi đã có được hỗn hợp sốt, chúng ta sẽ ướp đều lên các miếng sườn và để tủ lạnh khoảng nửa ngày là ngon nhất.

Sau khi sườn đã ngấm, bạn cần nhóm bếp than để nướng. Than nướng sườn phải là than lụi, không cháy quá mạnh, ngọn lửa hồng liu riu để sườn không bị cháy ngoài sống trong. Trong lúc nướng, nên trở sườn liên tục để sườn chín đều đồng thời dùng cọ phết sốt lên sườn nếu sườn bị khô. Khi sườn chín vàng, hơi cháy cạnh, bạn có thể lấy sườn ra, rắc chút mè rang trang trí và thưởng thức.

Sườn nướng Hàn Quốc vừa có thể dùng làm món nhậu, món tiệc lẫn món ăn cơm hàng ngày và được tất cả các lứa tuổi yêu thích. Chúc bạn thành công với món ăn đặc biệt đến từ xứ sở kim chi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thom--nuc-mui--voi-mon-suon-nuong-kieu-han-quoc-4163.html