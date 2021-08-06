Thêm món ngon từ gà, không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn tăng miễn dịch, ngừa nhiều loại bệnh

Nấu gì hôm nay 06/08/2021 14:03

Khi đã ngán các món ăn hàng ngày chế biến đơn giản thì ngày cách ly chịu khó nâng tầm bữa ăn qua cách chế biến kỳ công một chút không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn giàu dinh dưỡng và tăng miễn dịch cho cơ thể ngừa bệnh.

Món thịt gà xay trộn trứng, đậu… xuất xứ từ Ấn Độ có tên Chicken Shami Kebab. Đây là một trong những món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe rất được ưa thích ở đất nước này. Bạn sẽ không chỉ thích thưởng thức mà còn thích nấu món ăn nhanh này với những nguyên liệu dễ kiếm.

Món này ăn kèm với rau mùi hoặc tương ớt bạc hà tạo vị ngon khiến ta mê mẩn. Vị thơm ngon của thịt gà khi chiên dậy mùi cùng với vị ngậy của đậu, vị quyễn rũ của trứng, hành hoa nao lòng của các loại gia vị làm mê hoặc bất cứ ai.

Thịt gà giàu kẽm, protein tăng miễn dịch, ngừa nhiều loại bệnh, đậu phụ giàu protein thực vật và axit amin, các loại gia vị thì như thảo dược, tăng khả năng kháng khuẩn. Khi thực phầm mới bắt lửa, hàng xóm đã nức mũi vì mùi thơm quyễn rũ, muốn sang học hỏi công thức ngay và luôn.

Thêm món ngon từ gà, không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn tăng miễn dịch, ngừa nhiều loại bệnh - Ảnh 1

Chicken Shami Kebab là món ăn nhẹ không ăn chay tốt nhất -ảnh SR

Thành phần

1 bát đậu

1 bát gà rút xương

2 muỗng cà phê dầu

1 thìa cà phê hạt thì là

7-8 nụ đinh hương

7-8  hạt tiêu đen

2 thanh quế

2 muỗng cà phê hạt ngò

3 trái ớt đỏ nguyên trái

1/2 muỗng cà phê ớt bào

500 gam gà không xương

1 muỗng cà phê muối

1 ly nước

1 muỗng cà phê gừng, thái nhỏ

2 trái ớt xanh

2 muỗng cà phê tỏi, bằm nhuyễn

1/2 chén lá rau mùi, cắt nhỏ

1/2 chén lá bạc hà, cắt nhỏ

2 quả trứng

Thêm món ngon từ gà, không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn tăng miễn dịch, ngừa nhiều loại bệnh - Ảnh 2

Bạn sẽ không chỉ thích ăn mà còn thích nấu món ăn nhanh này -ảnh FF

Cách làm gà Shami Kebab

Ngâm 1 cốc đậu trong ít nhất 30 phút.

Đun nóng dầu và thêm hạt thì là, đinh hương, hạt tiêu đen, quế, hạt ngò, ớt đỏ và ớt mảnh. Xào trong 1-2 phút.

Thêm đậu đã ngâm và trộn đều.

Cho gà đã rút xương và muối vào. Đun nhỏ lửa, thêm lượng nước cần thiết.

Nấu cho đến khi nước bay hơi hết và thịt gà mềm.

Để nguội một lúc rồi xay tất cả các nguyên liệu thành hỗn hợp đặc.

Trong hỗn hợp có thêm gừng, ớt xanh, tỏi, lá ngò gai và lá bạc hà. 

Tiếp đến thêm trứng và trộn kỹ. Sau đó nhào nặn làm cho thịt nướng có hình dạng và kích thước mong muốn, thường là hình tròn dẹt.

Tiếp đến nhúng vào trứng, chiên miếng thịt cả hai mặt cho đến khi vàng nâu. Bạn có thể thưởng thức thịt nóng với tương ớt tùy thích.

Chúc các bạn thành công.

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