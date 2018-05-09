Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh

Do đó, nếu chẳng may mắc mưa, bạn hãy nhanh chóng dùng ngay những món ăn dễ làm từ gừng sau để làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh .

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình mà còn được xem là vị thuốc quý tốt cho sức khỏe . Theo Đông y, gừng có tính nóng, giúp cơ thể sinh nhiệt làm ấm hiệu quả và nhanh chóng.

Hành lá

Thịt xay: 100g

Hạt nêm, muối, đường, tiêu

Gạo thơm: 60g

Hành tím băm: 2 muỗng cà phê

Cách nấu:

Bước 1: Gừng tươi rửa sạch, cạo vỏ rồi bạn thái thành từng sợi nhỏ. Hành lá cũng rửa sạch, cắt phần đầu trắng để riêng, còn phần lá xanh bạn thái nhỏ.

Gừng rửa sạch và thái sợi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Gạo thơm vo sạch và ngâm từ 2 - 3 giờ cho mềm và nấu mau nhừ hơn.

Bước 3: Thịt băm bạn ướp với một chút hạt nêm, đường, muối và 1 muỗng cà phê hành tím băm, để yên từ 10 -15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 4: Bỏ gạo vào nồi với khoảng nửa lít nước đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu cho nhừ, thỉnh thoảng bạn dùng muỗng đảo đều để tránh bị khê.

Cháo phải nấu thật nhừ mới đảm bảo hương vị thơm ngon nhẩt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bắc chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn, phi thơm hành tím băm còn lại sau đó đổ thịt xay vào xào cho săn.

Bước 6: Khi cháo nấu đã nhừ bạn cho thịt xay và gừng vào, nêm lại vừa ăn rồi đun thêm khoảng 5 phút là được.

Bước 7: Múc cháo ra chén, rắc hành lá và một chút tiêu lên mặt là món cháo gừng ngừa cảm lạnh đã hoàn thành.

Cháo gừng vừa dễ nấu vừa có công dụng làm ấm cơ thể rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Canh cải bẹ xanh nấu gừng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cải bẹ xanh: 400g

Gừng tươi: 1 củ

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Cách nấu:

Bước 1: Cải bẹ xanh mua về, bạn nhặt lá, rửa sạch và ngâm trong nước muối khoảng 5 phút sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn.

Cắt cải sau khi rửa để tránh làm mất chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Gừng bạn rửa sạch, cạo vỏ và cắt sợi nhuyễn.

Bước 3: Cho khoảng 1 lít nước vào nồi, thêm gừng vừa cắt sợi vào nấu cho đến khi sôi.

Bước 4: Tiếp theo, bạn thả cải bẹ xanh vào, nêm 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm và để ở lửa lớn đến khi canh sôi thì tắt bếp.

Bước 5: Canh chín, múc ra tô là bạn có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Món cánh cải bẹ xanh nấu gừng thơm ngon đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng ngừa cảm lạnh sau khi dầm mưa, bạn hãy làm ngay những món ăn dễ thực hiện từ gừng ở trên. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công và không còn lo lắng về việc mắc bệnh cảm vào mùa mưa này nữa nhé!