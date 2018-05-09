Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh

Bước vào mùa mưa, chúng ta thường rất dễ bị cảm lạnh. Vì thế để giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa bệnh, bạn cần "bỏ túi" ngay những món ăn từ gừng này.
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Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình mà còn được xem là vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, gừng có tính nóng, giúp cơ thể sinh nhiệt làm ấm hiệu quả và nhanh chóng.
Do đó, nếu chẳng may mắc mưa, bạn hãy nhanh chóng dùng ngay những món ăn dễ làm từ gừng sau để làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh.
Món ăn từ gừng dễ làm, phòng ngừa cảm lạnh hiệu quả
Cháo gừng
Chuẩn bị nguyên liệu:
Gừng tươi: 1 củ
Hành lá
Thịt xay: 100g
Hạt nêm, muối, đường, tiêu
Gạo thơm: 60g
Hành tím băm: 2 muỗng cà phê
Cách nấu:
Bước 1: Gừng tươi rửa sạch, cạo vỏ rồi bạn thái thành từng sợi nhỏ. Hành lá cũng rửa sạch, cắt phần đầu trắng để riêng, còn phần lá xanh bạn thái nhỏ.
Bước 2: Gạo thơm vo sạch và ngâm từ 2 - 3 giờ cho mềm và nấu mau nhừ hơn.
Bước 3: Thịt băm bạn ướp với một chút hạt nêm, đường, muối và 1 muỗng cà phê hành tím băm, để yên từ 10 -15 phút cho ngấm gia vị.
Bước 4: Bỏ gạo vào nồi với khoảng nửa lít nước đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu cho nhừ, thỉnh thoảng bạn dùng muỗng đảo đều để tránh bị khê.
Bước 5: Bắc chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn, phi thơm hành tím băm còn lại sau đó đổ thịt xay vào xào cho săn.
Bước 6: Khi cháo nấu đã nhừ bạn cho thịt xay và gừng vào, nêm lại vừa ăn rồi đun thêm khoảng 5 phút là được.
Bước 7: Múc cháo ra chén, rắc hành lá và một chút tiêu lên mặt là món cháo gừng ngừa cảm lạnh đã hoàn thành.
Canh cải bẹ xanh nấu gừng
Chuẩn bị nguyên liệu:
Cải bẹ xanh: 400g
Gừng tươi: 1 củ
Muối: 1/2 muỗng cà phê
Hạt nêm: 2 muỗng cà phê
Cách nấu:
Bước 1: Cải bẹ xanh mua về, bạn nhặt lá, rửa sạch và ngâm trong nước muối khoảng 5 phút sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn.
Bước 2: Gừng bạn rửa sạch, cạo vỏ và cắt sợi nhuyễn.
Bước 3: Cho khoảng 1 lít nước vào nồi, thêm gừng vừa cắt sợi vào nấu cho đến khi sôi.
Bước 4: Tiếp theo, bạn thả cải bẹ xanh vào, nêm 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm và để ở lửa lớn đến khi canh sôi thì tắt bếp.
Bước 5: Canh chín, múc ra tô là bạn có thể thưởng thức ngay rồi đấy!
Để phòng ngừa cảm lạnh sau khi dầm mưa, bạn hãy làm ngay những món ăn dễ thực hiện từ gừng ở trên. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công và không còn lo lắng về việc mắc bệnh cảm vào mùa mưa này nữa nhé!