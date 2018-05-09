Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh

Nấu gì hôm nay 09/05/2018 15:12

Bước vào mùa mưa, chúng ta thường rất dễ bị cảm lạnh. Vì thế để giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa bệnh, bạn cần "bỏ túi" ngay những món ăn từ gừng này.

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình mà còn được xem là vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, gừng có tính nóng, giúp cơ thể sinh nhiệt làm ấm hiệu quả và nhanh chóng.

Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh 1
Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu chẳng may mắc mưa, bạn hãy nhanh chóng dùng ngay những món ăn dễ làm từ gừng sau để làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh.

Món ăn từ gừng dễ làm, phòng ngừa cảm lạnh hiệu quả

Cháo gừng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gừng tươi: 1 củ

Hành lá

Thịt xay: 100g

Hạt nêm, muối, đường, tiêu

Gạo thơm: 60g 

Hành tím băm: 2 muỗng cà phê

Cách nấu:

Bước 1: Gừng tươi rửa sạch, cạo vỏ rồi bạn thái thành từng sợi nhỏ. Hành lá cũng rửa sạch, cắt phần đầu trắng để riêng, còn phần lá xanh bạn thái nhỏ.

Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh 2
Gừng rửa sạch và thái sợi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Gạo thơm vo sạch và ngâm từ 2 - 3 giờ cho mềm và nấu mau nhừ hơn.

Bước 3: Thịt băm bạn ướp với một chút hạt nêm, đường, muối và 1 muỗng cà phê hành tím băm, để yên từ 10 -15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 4: Bỏ gạo vào nồi với khoảng nửa lít nước đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu cho nhừ, thỉnh thoảng bạn dùng muỗng đảo đều để tránh bị khê.

Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh 3
Cháo phải nấu thật nhừ mới đảm bảo hương vị thơm ngon nhẩt -  Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bắc chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn, phi thơm hành tím băm còn lại sau đó đổ thịt xay vào xào cho săn.

Bước 6: Khi cháo nấu đã nhừ bạn cho thịt xay và gừng vào, nêm lại vừa ăn rồi đun thêm khoảng 5 phút là được.

Bước 7: Múc cháo ra chén, rắc hành lá và một chút tiêu lên mặt là món cháo gừng ngừa cảm lạnh đã hoàn thành.

Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh 4
Cháo gừng vừa dễ nấu vừa có công dụng làm ấm cơ thể rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Canh cải bẹ xanh nấu gừng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cải bẹ xanh: 400g

Gừng tươi: 1 củ

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Cách nấu:

Bước 1: Cải bẹ xanh mua về, bạn nhặt lá, rửa sạch và ngâm trong nước muối khoảng 5 phút sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn.

Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh 5
Cắt cải sau khi rửa để tránh làm mất chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Gừng bạn rửa sạch, cạo vỏ và cắt sợi nhuyễn.

Bước 3: Cho khoảng 1 lít nước vào nồi, thêm gừng vừa cắt sợi vào nấu cho đến khi sôi.

Bước 4: Tiếp theo, bạn thả cải bẹ xanh vào, nêm 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm và để ở lửa lớn đến khi canh sôi thì tắt bếp.

Bước 5: Canh chín, múc ra tô là bạn có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Sau khi dầm mưa, dùng ngay những món ăn từ gừng này để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh 6
Món cánh cải bẹ xanh nấu gừng thơm ngon đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng ngừa cảm lạnh sau khi dầm mưa, bạn hãy làm ngay những món ăn dễ thực hiện từ gừng ở trên. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công và không còn lo lắng về việc mắc bệnh cảm vào mùa mưa này nữa nhé!

Không phải kháng sinh, đây mới là cách giải cảm hiệu quả nhất bạn nên áp dụng

Không phải kháng sinh, đây mới là cách giải cảm hiệu quả nhất bạn nên áp dụng

Thời tiết thay đổi thất thường khiến sức đề kháng suy yếu, bạn dễ mắc cảm cúm gây mệt mỏi, khó chịu. Dưới đây là những cách giải cảm an toàn, tự nhiên và mang lại hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng ngừa cảm lạnh món ăn từ gừng giúp phòng ngừa cảm lạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp