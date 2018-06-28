Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em hãy trổ tài làm những món tráng miệng ngọt ngào này dành tặng cả nhà

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay sẽ trọn vẹn hơn nếu các chị em nội trợ trổ tài làm những món tráng miệng thơm ngon lại bổ dưỡng này để chiêu đãi cả nhà.
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Quây quần bên những món ăn ngon và chuyện trò không chỉ giúp gia đình bạn hiểu nhau hơn, gắn kết tình cảm mà còn là "liều thuốc" hữu hiệu giúp giảm stress.
Đặc biệt, vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các chị em hãy thử trổ tài làm những món tráng miệng thơm ngon sau để mời cả nhà thưởng thức. Đây là cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm tốt nhất mà các nàng có thể làm để dành tặng cho những người thân trong ngày đặc biệt này.
Những món tráng miệng dễ làm cho ngày Gia đình Việt Nam
Trái cây trộn
Nguyên liệu:
Dưa gang: 1kg
Củ năng đã gọt vỏ: 200g
Xoài chín: 1 trái
Củ dền: 1 củ
Bột năng: 150g
Sữa đặc
Cách làm:
Bước 1: Bạn gọt vỏ, rửa sạch củ dền và thái khúc, cho vào nồi luộc để lấy nước màu đỏ đẹp mắt.
Bước 2: Chắt lấy nước củ dền, để nguội rồi cho củ năng đã thái hạt lựu vào ngâm khoảng 40 - 50 phút. Lưu ý: Bạn nên trộn đều để củ năng có màu đỏ đều.
Bước 3: Khi củ năng đã có màu đỏ, bạn trộn đều với bột năng. Sau đó, cho củ năng vào nồi nước đang sôi, khi thấy nổi lên lập tức vớt ra cho vào tô nước đá.
Bước 4: Dưa gang cho vào máy sinh tố xay nhuyễn. Xoài bạn gọt vỏ, rửa sạch và cắt hạt lựu.
Bước 5: Đá viên bạn cho vào máy xay nhuyễn, múc ra ly thêm dưa gang, xoài, củ năng rồi rưới lên một ít sữa đặc, trộn đều là có thể thưởng thức ngay.
Món trái cây trộn dễ làm, ngon miệng lại có tác dụng thanh nhiệt rất tốt trong những ngày hè. Ngoài ra, bạn có thể thêm các loại trái cây khác tùy thích để món ăn thêm ngon và đầy sắc màu nhé!
Chè xoài trân châu lạ miệng
Nguyên liệu:
Xoài chín: 1 trái
Sữa tươi: 100ml
Nước cốt dừa: 100ml
Trân châu: 80g
Bưởi ruột đỏ: 1 tép
Cách làm:
Bước 1: Đun sôi một nồi nước, cho trân châu vào luộc đến khi hạt chuyển màu trong thì vớt ra ngâm trong thau nước lạnh. Xoài rửa sạch, gọt vỏ và cắt miếng nhỏ.
Bước 2: Đổ sữa tươi, nước cốt dừa và một nửa lượng xoài vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi rót hỗn hợp ra bát.
Bước 3: Thêm phần xoài còn lại vào tô cùng với trân châu và tép bưởi. Khi ăn bạn có thể thêm chút đá bào hoặc cho vào tủ lạnh để làm mát.
Chè xoài trân châu không cần đun nấu cầu kỳ nhưng lại đem đến hương vị đặc biệt thơm ngon cho những ngày nắng nóng. Món này không cần thêm đường, vì thế đây là món tráng miệng tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người bị béo phì, bệnh tiểu đường.
Thạch dưa hấu
Nguyên liệu:
Dưa hấu: 1 quả
Bột thạch agar: 20g
Đường trắng
Nước lọc
Cách làm:
Bước 1: Bột thạch bạn ngâm vào 1 chén nước cho ngấm. Dưa hấu cắt đôi lấy nửa quả, dùng muỗng nạo hết ruột đỏ ra một cái tô, cố gắng giữ lại phần vỏ nguyên vẹn.
Bước 2: Cho phần ruột dưa hấu vừa nạo vào máy sinh tố xay nhuyễn, thêm đường đến độ ngọt mong muốn.
Bước 3: Cho bột thạch và nước ngâm vào nồi đun sôi, nhỏ lửa khuấy cho bột tan hết. Cho nước dưa hấu vừa xay vào, khuấy đều lại, đun thêm 1 phút rồi tắt bếp.
Bước 4: Nhấc nồi thạch xuống, để nguội bớt rồi đổ vào vỏ nửa quả dưa hấu đã nạo ruột ban đầu. Để nguội hẳn rồi bạn để vào tủ lạnh khoảng 2 - 3 giờ cho đông thành thạch.
Bước 5: Bạn cắt thạch dưa hấu thành từng miếng như bình thường, có thể để lại vài hạt dưa để trang trí.
Những miếng thạch đẹp mắt vô cùng thơm ngon sẽ chinh phục tất cả mọi thành viên trong gia đình bạn.
Với vài bước đơn giản, chắc chắn mọi chị em sẽ thực hiện thành công những món tráng miệng thơm ngon ở trên. Chúc bạn sẽ có một ngày Gia đình Việt Nam ấm áp và thật hạnh phúc nhé!