Ngon 'chảy nước miếng' với món ăn độc lạ vùng Tây Bắc: Bắp cải cuốn nhót xanh chấm chẩm chéo

Gần đây, chị em yêu bếp núc được dịp trầm trồ trước hướng dẫn cách làm món "bắp cải cuốn nhót xanh chấm chẩm chéo" do chị Trần Thu chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là chị em luôn muốn cập nhật món ngon mỗi ngày cho bữa cơm gia đình thêm phong phú.

Vì cách thức thực hiện đơn giản, nhanh chóng, nguyên liệu lại sẵn có, dễ tìm, bài viết của tài khoản Trần Thu nhanh chóng được đông đảo các bạn bè, chị em trên facebook đón nhận. Những chị em yêu thích sự mới lạ, thường xuyên cập nhật món ngon mỗi ngày hãy cập nhật ngay công thức nấu món ăn độc lạ nhưng dễ làm của chị Thu để bữa cơm gia đình thêm mới mẻ nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

-Nhót xanh

-Bắp cải

-Tỏi tươi

-Củ gừng

-Rau mùi

-1 bó mùi tàu (ngò gai, húng răng cưa)

-Ớt tươi 1 gram

-Muối, bột canh, đường, nước mắm mỗi thứ một thìa (bạn nào ăn mì chính có thể thêm)

Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh: FB

Những quả nhót căng mọng - Ảnh: FB

Cách chế biến món ăn

-Nhót rửa sạch, bổ 2 hoặc 4 tùy quả to hay nhỏ

-Bắp cải rửa sạch để ráo nước

-Tỏi tươi rửa sạch cắt khúc

-Gừng rửa sạch, một nửa thái miếng tùy ý, một nửa để làm chẩm chéo.

-Cách làm chẩm chéo: Tỏi, gừng, rau mùi, mùi tàu rửa sạch, thái khúc cho vào cối giã nát cùng muối, bột canh, đường và ớt. Giã xong cho ra bát rồi thêm ba thìa nước, một thìa nước mắm trộn đều (đây là cách làm chẩm chéo chấm nhót đơn giản nhất.

Chẩm chéo giã bằng cối đậm đà hương vị - Ảnh: FB

Món bắp cải cuốn nhót xanh chấm chẩm chéo - Ảnh: FB

Sau khi đã chuẩn bị xong, bạn có thể gói ghém mỗi thứ một ít vào trong bắp cải (nhiều hay ít tùy ý từng người), sau đó chấm chẩm chéo nồng nàn rồi thưởng thức.

Các cụ hay nói "món ngon thì không nên ăn một mình". Vậy nên, nếu có dịp, các bạn hãy thử làm món này cho gia đình và bạn bè của mình để cùng nhau thưởng thức nhé. Phải có đồng đội thì mới "xôm được". Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Trần Thu

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