Ngon 'chảy nước miếng' với món ăn độc lạ vùng Tây Bắc: Bắp cải cuốn nhót xanh chấm chẩm chéo

Nấu gì hôm nay 12/03/2021 05:03

Gần đây, chị em yêu bếp núc được dịp trầm trồ trước hướng dẫn cách làm món "bắp cải cuốn nhót xanh chấm chẩm chéo" do chị Trần Thu chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là chị em luôn muốn cập nhật món ngon mỗi ngày cho bữa cơm gia đình thêm phong phú.

Vì cách thức thực hiện đơn giản, nhanh chóng, nguyên liệu lại sẵn có, dễ tìm, bài viết của tài khoản Trần Thu nhanh chóng được đông đảo các bạn bè, chị em trên facebook đón nhận. Những chị em yêu thích sự mới lạ, thường xuyên cập nhật món ngon mỗi ngày hãy cập nhật ngay công thức nấu món ăn độc lạ nhưng dễ làm của chị Thu để bữa cơm gia đình thêm mới mẻ nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

-Nhót xanh

-Bắp cải

-Tỏi tươi

-Củ gừng

-Rau mùi

-1 bó mùi tàu (ngò gai, húng răng cưa)

-Ớt tươi 1 gram

-Muối, bột canh, đường, nước mắm mỗi thứ một thìa (bạn nào ăn mì chính có thể thêm)

Mon ngon moi ngay
 Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh: FB
Mon ngon moi ngay 1
Những quả nhót căng mọng - Ảnh: FB 

Cách chế biến món ăn

-Nhót rửa sạch, bổ 2 hoặc 4 tùy quả to hay nhỏ

-Bắp cải rửa sạch để ráo nước

-Tỏi tươi rửa sạch cắt khúc

-Gừng rửa sạch, một nửa thái miếng tùy ý, một nửa để làm chẩm chéo.

-Cách làm chẩm chéo: Tỏi, gừng, rau mùi, mùi tàu rửa sạch, thái khúc cho vào cối giã nát cùng muối, bột canh, đường và ớt. Giã xong cho ra bát rồi thêm ba thìa nước, một thìa nước mắm trộn đều (đây là cách làm chẩm chéo chấm nhót đơn giản nhất.

Mon ngon moi ngay 2
 Chẩm chéo giã bằng cối đậm đà hương vị - Ảnh: FB
Mon ngon moi ngay 3
 Món bắp cải cuốn nhót xanh chấm chẩm chéo - Ảnh: FB

Sau khi đã chuẩn bị xong, bạn có thể gói ghém mỗi thứ một ít vào trong bắp cải (nhiều hay ít tùy ý từng người), sau đó chấm chẩm chéo nồng nàn rồi thưởng thức. 

Các cụ hay nói "món ngon thì không nên ăn một mình". Vậy nên, nếu có dịp, các bạn hãy thử làm món này cho gia đình và bạn bè của mình để cùng nhau thưởng thức nhé. Phải có đồng đội thì mới "xôm được". Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Trần Thu 

Hướng dẫn cách luộc gà cúng không bị nứt, không bị đỏ và đẹp mắt nhất

Hướng dẫn cách luộc gà cúng không bị nứt, không bị đỏ và đẹp mắt nhất

Ngày thường thì chỉ cần gà được luộc chín là có thể ăn. Nhưng với gà cúng thì cần thơm ngon, da vàng óng. Dưới đây là cách luộc gà cúng không bị nứt bạn nên biết.

Xem thêm
Từ khóa:   đặc sản Tây Bắc món ngon hàng ngày món ngon đưa cơm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất