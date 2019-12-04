Luộc ốc đừng quên cho thêm thứ này vào cùng để có được thành phẩm ngon khó cưỡng

Nấu gì hôm nay 04/12/2019 05:00

Ai cũng nghĩ ốc ngon nhất là ở nước chấm, còn luộc thì chỉ cần làm chín là được. Thật sai lầm và đáng tiếc nếu bạn chưa biết đến cách luộc ốc ngon dưới đây.

Ốc luộc là món ăn khoái khẩu của nhiều người đặc biệt trong những ngày thời tiết mát mẻ hoặc mưa rét lạnh. Nhưng không phải ai cũng biết đến cách luộc ốc ngon, đưa vị để tận hưởng hết vị ngon của ốc.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Ốc: 2kg

- Lá chanh: 10 lá.

- Sả: 5-7 cây.

- 1 thìa cà phê muối.

- Nước dưa muối chua (dùng trong món ốc luộc với nước dưa muối chua).

- Bia (dùng trong món ốc luộc với bia).

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Chọn ốc ngon là một khâu rất quan trọng trong quá trình luộc ốc - Ảnh: Internet

Các bước thực hiện:

Bước 1: Làm sạch ốc.

Loại bỏ những con ốc sứt mẻ vì đây là những con ốc thường dễ bị chết, mùi của nó khiến chúng ta phải bỏ cả nồi ốc. Tiến hành làm sạch ốc bằng 2 cách:

- Cách 1: Ngâm ốc với nước vo gạo trong thời gian 3 tiếng. Sau khi ốc nhả hết bùn đất thì rửa lại với nước khoảng 2-3 lần cho sạch.

- Cách 2: Ngâm ốc với ớt khoảng 2 tiếng. Cắt 2-3 quả ớt vào nước để ngâm, để cả hạt ớt. Sau đó đem ốc đi rửa sạch với nước.

Lưu ý nhỏ: Khi rửa ốc không được xóc vì ốc sẽ bị đứt ruột. Nên đảo, chà nhẹ bằng tay là được.

Bước 2: Luộc ốc.

- Cắt sả dài 5cm, đập dập. Lá chanh đem rửa sạch, vò nhẹ.

- Cho ốc vào nồi, xếp sả và lá chanh lên trên.

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Món ăn vặt hấp dẫn trong những ngày mưa lạnh, giá rét - Ảnh: Internet

- Cho vào nồi 1 thìa cà phê muối để ốc có vị đậm đà.

- Bắc lên bếp đảo đều tay cho đến khi ốc nóng, dậy mùi thơm của lá chanh và sả.

Đến đây theo cách đơn giản nhất là bạn đã có thể hoàn thành xong nồi ốc luộc. Tuy nhiên, để ốc thơm ngon, đậm đà và có độ giòn tươi, các bạn hãy thử thực hiện cách luộc ốc sau nhé.

1. Cho nước dưa muối chua vào nồi ốc

- Khi đã đảo ốc nóng lên, cho 1 lượng ít nước dưa muối chua vào nồi ốc để tạo độ giòn và đậm đà.

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Ốc luộc là món ăn ưa thích của nhiều người - Ảnh: Internet

- Đun sôi sau đó nhấc xuống, chắt nước sang một bát riêng và múc ốc ra đĩa, trang trí ăn cùng nước chấm.

- Nước ốc có vị dưa muối chua sẽ thơm ngon đậm đà, uống cũng rất ngon.

2. Cho bia vào nồi ốc

- Tương tự như cách luộc ốc với nước dưa chua, đợi ốc nóng, đổ nửa lon bia vào ngập mặt ốc rồi đun sôi.

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Món ốc ngon, hấp dẫn và bắt mắt - Ảnh: Internet

- Bắc nồi ốc luộc xuống, chắt nước ra bát riêng và múc ốc ra đĩa, trang trí ăn cùng nước chấm. Cách làm này giúp ốc có vị thơm và giòn.

Lưu ý: Khi ốc đã nóng, bạn không đảo ốc. Ốc sẽ ngon hơn nếu ăn kèm với sung muối.

Còn suy nghĩ gì nữa mà không bắt tay vào làm món ốc luộc với 2 nguyên liệu trên để có một nồi ốc hấp dẫn ngày mùa đông lạnh!

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