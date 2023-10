Không phải bún phở, 5 thực phẩm này ăn vào buổi sáng giúp nhân đôi tuổi thọ, không lo bị thiếu chất

Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Ăn trứng vào bữa sáng làm tăng cảm giác no, từ đó tránh việc ăn quá nhiều bữa ăn tiếp theo. Nghiên cứu của Khoa Khoa học dinh dưỡng, Đại học Connecticut, Mỹ cho biết những người ăn trứng vào bữa sáng thường cảm thấy no và có xu hướng tiêu thụ ít calo hơn trong ngày so với những người ăn bánh mì buổi sáng.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với não và gan. bên cạnh đó, ăn cả quả trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu LDL, tăng cholesterol tốt HDL và cải thiện độ nhạy insulin.

Ăn khoai lang hoặc bánh mì vào buổi sáng

Khoai lang là một thực phẩm có thành phần chính là tinh bột, vitamin A, C và các khoáng chất có lợi như canxi, kali, magie… giúp đốt cháy và diệt gọn mỡ thừa trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khoai lang còn sở hữu một lượng lớn chất xơ mang lại cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn.

Bánh mì cũng được đánh giá là thực phẩm dành cho người ăn kiêng bởi lượng tinh bột đối kháng có trong nó giúp giảm cảm giác đói, kiểm soát lượng đường trong máu và tăng quá trình trao đổi chất.

Với khoai lang: Buổi sáng ăn 1 củ khoai lang luộc, đến giữa buổi mà đói bụng thì có thể ăn thêm trái cây hoặc 1 ly sữa tươi tách béo để đảm bảo lượng đạm. Bữa trưa và tối ăn như bình thường.

Với bánh mì: Bạn có thể chọn đúng loại bánh mì để phục vụ giảm cân cho mình, hãy ăn vào buổi sáng để tăng cảm giác no lâu.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt điều, hạt macca, quả óc chó, hạnh nhân,… là thực phẩm chứa đầy chất dinh dưỡng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu.

Hơn nữa, các loại hạt đã được chứng minh là cải thiện các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, giảm kháng insulin và giảm viêm. Những loại hạt này cũng có nhiều magie, kali và chất béo không bão hòa lành mạnh cho tim.

Bột yến mạch

Yến mạch chứa một chất xơ gọi là beta-glucan, giúp giảm cholesterol và tăng cảm giác no. Bột yến mạch rất giàu chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp.

Tuy nhiên, một cốc bột yến mạch (khoảng 235 gram) nấu chín chỉ chứa khoảng 6g protein nên không cung cấp đủ protein cho bữa sáng. Vì vậy, để tăng lượng protein khi dùng bột yến mạch cho bữa sáng, bạn hãy bổ sung thêm sữa thay vì nước hoặc ăn thêm trứng, phô mai.