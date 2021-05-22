Hóa thân thành 'cô gái lặt rau muống', chàng Việt kiều Nhật khiến dân tình cười 'lộn ruột' với 'giao diện' không giống ai

Chắc hẳn ai cũng biết đến món rau muống xào tỏi thân quen trong mọi bữa cơm gia đình Việt. Tuy nhiên với những người con xa xứ thì chắc hẳn đây là một món ăn kỉ niệm không thể nào quên.

Lê Đức Nhân hiện đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản, anh chàng có một tình yêu "to bự" với món rau muống xào tỏi. Nhân chia sẻ, mỗi khi có dịp về Việt Nam, anh đều đòi mẹ làm món rau muống xào cho ăn, ăn đến khi nào ngán mới thôi. Anh chàng hóm hỉnh chia sẻ: "Không biết cả nhà có ai thèm rau muống dã man như Nẫu không ạ. Ta nói chớ thèm đến độ mà mỗi lần về Việt Nam chơi là đòi ăn rau muống cho mập mặt mới chịu lận đó, đi tới đâu cũng rau muống, mà xào tỏi là khoái nhất trần đời luôn nghen".

Anh chàng hóa thân thành 'cô gái lặt rau muống' để tăng độ hài hước cho bài viết của mình - Ảnh: FBNV Đức Nhân tiết lộ, ở Nhật mọi thứ đều đắt đỏ, đặc biệt là các loại rau. Nếu như bó rau muống bán ngoài chợ Việt Nam có giá chỉ 5-10 nghìn thì sang đây, nó như một loại rau quý. Một túi rau muống tầm 250¥ (tương đương 50 nghìn đồng) nhưng chỉ được đúng 5 cộng, không hơn không kém. Anh chàng buồn rầu bộc bạch, đã hơn 1 năm do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên Nhân không thể về Việt Nam được, nhiều khi nhớ nhà quá cũng phải chạy ra siêu thị tìm mua bằng được bó rau muống về xào tỏi ăn cho đỡ nhớ.

Đức Nhân cũng chia sẻ cách xào rau muống của mình, mặc dù món này chế biến vô cùng đơn giản, ai ai cũng biết nhưng vì sự hài hước và thú vị của anh chàng, nên cư dân mạng phải "kiên trì" đọc hết cách làm. Mặc dù món ăn này chế biến vô cùng đơn giản, ai ai cũng biết nhưng vì sự hài hước và thú vị của anh chàng, nên cư dân mạng phải 'kiên trì' đọc hết cách làm - Ảnh: FBNV Món rau muống xào tỏi được bày trí hết sức công phu - Ảnh: FBNV "Bước 1: Rau muống sau khi lặt xong đem rửa với ít nước muối. Bước 2: Sau đó đun sôi nước và cho rau muống vào luộc khoảng 1 đến 2 phút, đừng để rau chín quá. Bước 3: Sau khi luộc rau xong thì cho vào thau nước đá để rau giữ được độ xanh và giòn. Bước 4: Bắt chảo lên bếp, cho dầu vào. Dầu nóng thì cho hành tím khô và tỏi đập dập hoặc thái mỏng vào. Tiếp đến là cho phần rau muống sau khi ngâm nước đá vào, nêm nếm gia vị gồm muối, hạt nêm, bột ngọt vào, cuối cùng là xắt thêm một ít ớt tươi nữa và đảo đều để rau thấm gia vị. Đảo khoảng 2 phút tắt bếp thì được. Bước 5: Cho ra đĩa và trang trí thêm tí cho bắt mắt và thưởng thức. Hôm nay Nẫu decor món rau muống xào tỏi được lấy ý tưởng từ chim phượng hoàng đấy". Một số hình ảnh quê hương khiến anh chàng cứ nhớ mãi không thôi - Ảnh: FBNV Khung cảnh quê hương khiến nhiều cư dân mạng thích thú với bài chia sẻ của Đức Nhân - Ảnh: FBNV Với sự thật tình và hài hước, bài chia sẻ của Đức Nhân mặc dù không có gì đặc biệt nhưng lại nhận được sự yêu mến của rất nhiều cư dân mạng. Một vài người còn trêu ghẹo sẽ ship ngay cho anh chàng 10 cọng rau muống để ăn cho thỏa thích. Nguồn: Lê Đức Nhân

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