Giải ngán ngày Tết: Cách làm salad ngon, lạ miệng cho mâm cơm đầu năm

Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ có thể thử làm những món salad dưới đây để mâm cơm ngày Tết thêm phong phú và giải ngán hiệu quả.

Mâm cơm ngày Tết thường có những món ăn nhiều dầu mỡ khiến bạn cảm thấy ngán, thậm chí gây nóng trong người ảnh hưởng đến sức khỏe .

- Xà lách tươi: 300g

- Táo: 1 trái, cắt thành miếng vừa ăn

- Cà chua bi: 10 quả

- Hành tây: 1 củ

- Dầu ô liu: 2 muỗng canh

- Hành tím: 1 củ

- Giấm: 2 muỗng canh

- Muối: 1/2 muỗng cà phê

- Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

- Mù tạt vàng: 1 muỗng canh

Thực hiện:

- Đầu tiên, bạn hãy ngâm xà lách vào nước muối pha loãng và rửa lại nhiều lần để loại bỏ hết bụi bẩn. Cà chua bi và hành tây bạn cũng rửa sạch và thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Làm dầu giấm: Bạn băm hành tím vào cho vào tô, thêm giấm, mù tạt, muối, tiêu và dầu ô liu vào trộn đều.

Một đĩa salad trộn giấm sẽ giúp bữa ăn trở nên ngon hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn cho xà lách đã rửa sạch và táo cắt thành miếng nhỏ vào tô rồi đổ hỗn hợp giấm đã chuẩn bị vào, trộn thật đều. Cuối cùng, bạn cho thêm cà chua và hành tây đã thái lát vào.

Salad cải tím giải nhiệt

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Dầu ô liu: 4 muỗng canh

- Mù tạt: 2 muỗng cà phê

- Mật ong: 1 muỗng canh

- Nước cốt chanh: 1 trái

- Muối và hạt tiêu

- Một bắp cải tím nhỏ, bỏ lõi và thái sợi dài

- Táo: 1 trái, rửa sạch để vỏ và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn

Thực hiện:

- Trong tô lớn, trộn các thành phần: dầu ô liu, mù tạt, mật ong, nước cốt chanh, muối và tiêu với nhau.

- Bạn cho cải tím, táo vào tô trộn đều với gia vị đã chuẩn bị.

- Sau đó, cho tô salad vào tủ lạnh để trong vòng 1 giờ rồi lấy ăn ngay.

Món salad cải tím và táo không chỉ ngon mà còn rất tốt trong việc giúp giải nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Món này nên ăn trong 1 ngày, không nên để lâu dù bảo quản trong tủ lạnh.

Salad đậu phụ, cà chua lạ miệng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Xà lách: 200g

- Cà chua: 2 quả

- Đậu hũ: 2 miếng

- Dầu ô liu: 2 muỗng canh

- Giấm: 1 muỗng canh

- Muối: Nửa muỗng cà phê

Thực hiện:

- Bạn luộc đậu hũ trong khoảng 1 phút, sau đó vớt ra ngâm qua nước lạnh rồi cắt miếng vuông vừa ăn. Lưu ý: Bạn phải hết sức nhẹ nhàng để tránh không làm đậu hũ bị vỡ.

- Cà chua rửa sạch, cắt đôi và trộn đều với giấm.

- Cuối cùng, bạn cho cà chua, đậu phụ vào tô, thêm muối, dầu ô liu rồi trộn đều. Trước khi thưởng thức bạn có thể rắc thêm ít mè rang vào để tăng thêm hương vị.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa đậu hũ và cà chua tạo thành một salad ai ăn cũng phải khen ngon - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm 3 món salad đơn giản này, bữa ăn ngày Tết của gia đình bạn chắc chắn sẽ càng thêm đầm ấm.