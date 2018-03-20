Để ngày hè không còn oi bức, chị em hãy học ngay cách làm các món thạch, pudding ngon này

Nấu gì hôm nay 20/03/2018 17:39

Vào những ngày hè oi bức, bạn hãy học ngay cách làm các món thạch, pudding ngon và mát lạnh này để chiêu đãi cả nhà.

Trong những ngày nắng nóng, các món ngọt như thạch hay pudding được nhiều người lựa chọn vì chúng vừa ngon lại giúp giải khát và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Để ngày hè không còn oi bức, chị em hãy học ngay cách làm các món thạch, pudding ngon này - Ảnh 1
Các món thạch và pudding ngon thích hợp cho những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những món thạch hay pudding mua ở bên ngoài thường khiến nhiều người lo lắng về chất lượng. Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, các chị em nội trợ hãy tự tay làm món thạch, pudding ngon để mời cả nhà nhé!

Cách làm món thạch, pudding ngon cho ngày hè oi bức

Thạch cam siêu ngon

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cam tươi: 1kg

Bột rau câu: 30g

Đường: 100g

Cách làm:

Bước 1: Bạn cắt đôi cam, lưu ý cắt theo chiều ngang để dễ vắt nước hơn.

Bước 2: Đổ nước cam vừa vắt vào nồi, bắc lên bếp đun với lửa vừa và mở nắp. Lưu ý: Bạn không nên để lửa lớn vì có thể làm cam bị đắng và mất chất.

Bước 3: Tiếp theo, bạn từ từ đổ bột rau câu đã hòa tan với nước ấm vào. Bạn phải vừa đổ vừa khuấy đều tay cho đến khi dung dịch sánh lại là được.

Để ngày hè không còn oi bức, chị em hãy học ngay cách làm các món thạch, pudding ngon này - Ảnh 2
Thạch cam với hương vị thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Dùng muỗng múc thạch cam ra từng khuôn nhỏ, ly, cốc hay hộp nhựa… Đợi khi thạch nguội, bạn cho chúng vào tủ lạnh khoảng 90 phút để đông lại là có thể thưởng thức.

Nếu muốn trang trí thạch cam, bạn nên cho những loại quả trang trí vào khuôn trước khi đổ thạch lên trên.

Thạch trái cây

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bột thạch agar: 4g

Nước: 500ml

Đường: 100g

Các loại trái cây cắt nhỏ

Cách làm:

Bước 1: Cho nước và bột thạch agar vào nồi, khuấy đều và đun tới khi sôi. Sau đó hạ nhiệt độ và đun thêm 2 phút nữa, khuấy đều để bột thạch tan hết.

Bước 2: Sau khi tắt bếp, thêm đường vào khuấy đều để đường tan hết. Tiếp theo, bạn đổ hỗn hợp thạch đầy 1/3 khuôn rồi cho vào tủ lạnh 10 phút.

Để ngày hè không còn oi bức, chị em hãy học ngay cách làm các món thạch, pudding ngon này - Ảnh 3
Thạch trái cây vừa dễ làm lại rất thơm ngon được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Khi thạch đã đông, bạn xếp các loại trái cây lên rồi tiếp tục đổ thạch cho đầy khuôn. Bỏ vào tủ lạnh lần nữa trong 1 - 2 tiếng cho tới khi thạch đông lại hoàn toàn, lấy ra và thưởng thức thôi!

Pudding xoài

Chuẩn bị nguyên liệu:

Whipping cream: 150g

Xoài chín: 300g

Sữa tươi: 200ml

Đường: 100g

Gelatin: 5 lá

Cách làm:

Bước 1: Ngâm lá gelatin trong sữa tươi từ 5 - 10 phút cho gelatin nở mềm.

Bước 2: Cho gelatin, sữa tươi, đường cùng whipping cream lên bếp, đun lửa nhỏ cho hỗn hợp tan đều thì tắt bếp.

Bước 3: Thái xoài thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn.

Bước 4: Bạn cho xoài xay nhuyễn vào hỗn hợp sữa, khuấy nhẹ tay đến khi hòa quyện.

Để ngày hè không còn oi bức, chị em hãy học ngay cách làm các món thạch, pudding ngon này - Ảnh 4
Món pudding xoài mát lạnh cho những ngày hè oi bức - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Rót hỗn hợp vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, để nguội hẳn rồi cho vào tủ lạnh ít nhất 2 đến 3 tiếng để pudding đông lại.

Chúc chị em thành công với cách làm món thạch, pudding ngon cho ngày hè oi bức.

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