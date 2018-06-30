Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà

Theo một nghiên cứu của trường Đại học California (Mỹ), ăn nho hàng ngày có thể chống lão hóa da, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư... vô cùng hiệu quả.

Nho không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe . Theo các chuyên gia dinh dưỡng , loại quả này là nguồn cung cấp vô số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, kẽm, kali, vitamin C, A, E...

Ngoài ăn trực tiếp, còn có rất nhiều cách dùng nho như làm nước ép, trộn với sữa chua hay cho vào bánh... Tuy nhiên, món nho lắc dễ làm với vị chua cay lạ miệng sẽ là món ăn vặt vừa ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng mà chắc chắn ai cũng sẽ yêu thích.

Không chỉ vậy, nghiên cứu còn phát hiện một số thành phần đặc biệt trong nho có khả năng bảo vệ não chống lại các triệu chứng suy giảm trí nhớ, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cách làm nho lắc đơn giản đảm bảo thơm ngon

Chuẩn bị:

Nho: 1kg (Chọn những quả cứng có độ chua nhẹ để đảm bảo hương vị món ăn)

Đường: 1/2 chén

Muối: 3 - 4 muỗng canh

Ớt bột: 3 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Để yên tâm thưởng thức cả vỏ nho mà không lo hóa chất, các chị em nội trợ nên ghi nhớ một vài cách rửa sau:

- Cách 1: Cho nho vào thau nước muối, ngâm khoảng 15 phút, cứ 5 phút lại lấy tay khuấy đều nước. Chú ý, nước muối phải ngập quả nho. Cuối cùng đổ nước muối đi, rửa lại bằng nước sạch 2 lần nữa là được.

- Cách 2: Nho được ngắt thành từng chùm nhỏ hoặc từng trái rời, sau đó cho vào chậu ngập nước. Cho một muỗng canh bột baking soda, sau đó ngâm nho khoảng 30 giây đến 1 phút rồi dùng tay rửa chùm nho nhẹ nhàng. Baking soda sẽ nhanh chóng đánh bay hết những chất bẩn trên trái nho. Cuối cùng, bạn rửa lại qua 2 lần nước, để ráo.

Rửa nho đúng cách sẽ đảm bảo an toàn khi bạn muốn dùng luôn cả vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi rửa sạch, bạn vặt sạch cuống nho. Lưu ý: Không nên mạnh tay tránh làm nho bị dập ăn không ngon.

Bước 3: Bạn cho đường, muối, ớt bột vào chén trộn thật đều.

Bước 4: Cho nho vào túi zip hoặc túi chuyên đựng thực phẩm, sau đó rắc gia vị đã chuẩn bị lên. Tiếp theo, bạn túm chặt miệng túi, lắc thật đều cho nho ngấm muối ớt.

Cho nho vào túi và lắc để ngấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể cho nho vào hộp nhựa để lắc, tuy nhiên cách này dễ làm cho nho bị dập khi mạnh tay, vì vậy túi nilon là phương án tốt nhất.

Với vài bước đơn giản, món nho lắc đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Món nho lắc với hương vị chua cay thơm ngon khó cưỡng sẽ là món ăn vặt vô cùng hấp dẫn mà bạn có thể làm mời cả nhà vào dịp cuối tuần. Chúc các bạn thành công và nhận được nhiều lời khen nhé!