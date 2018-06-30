Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà

Nấu gì hôm nay 30/06/2018 16:03

Không chỉ có xoài, cóc hay mận... nho lắc cũng là một trong những món ăn vặt thơm ngon, lạ miệng mà bạn có thể làm để mời cả nhà cùng nhâm nhi vào những ngày cuối tuần.

Nho không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này là nguồn cung cấp vô số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, kẽm, kali, vitamin C, A, E...

Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà - Ảnh 1
Nho không chỉ có ích trong việc làm đẹp mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của trường Đại học California (Mỹ), ăn nho hàng ngày có thể chống lão hóa da, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư... vô cùng hiệu quả.

Không chỉ vậy, nghiên cứu còn phát hiện một số thành phần đặc biệt trong nho có khả năng bảo vệ não chống lại các triệu chứng suy giảm trí nhớ, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà - Ảnh 2
Dùng nho thường xuyên sẽ giúp bộ não hoạt động tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ăn trực tiếp, còn có rất nhiều cách dùng nho như làm nước ép, trộn với sữa chua hay cho vào bánh... Tuy nhiên, món nho lắc dễ làm với vị chua cay lạ miệng sẽ là món ăn vặt vừa ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng mà chắc chắn ai cũng sẽ yêu thích.

Cách làm nho lắc đơn giản đảm bảo thơm ngon

Chuẩn bị:

Nho: 1kg (Chọn những quả cứng có độ chua nhẹ để đảm bảo hương vị món ăn)

Đường: 1/2 chén

Muối: 3 - 4 muỗng canh

Ớt bột: 3 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Để yên tâm thưởng thức cả vỏ nho mà không lo hóa chất, các chị em nội trợ nên ghi nhớ một vài cách rửa sau:

- Cách 1: Cho nho vào thau nước muối, ngâm khoảng 15 phút, cứ 5 phút lại lấy tay khuấy đều nước. Chú ý, nước muối phải ngập quả nho. Cuối cùng đổ nước muối đi, rửa lại bằng nước sạch 2 lần nữa là được.

- Cách 2: Nho được ngắt thành từng chùm nhỏ hoặc từng trái rời, sau đó cho vào chậu ngập nước. Cho một muỗng canh bột baking soda, sau đó ngâm nho khoảng 30 giây đến 1 phút rồi dùng tay rửa chùm nho nhẹ nhàng. Baking soda sẽ nhanh chóng đánh bay hết những chất bẩn trên trái nho. Cuối cùng, bạn rửa lại qua 2 lần nước, để ráo.

Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà - Ảnh 3
Rửa nho đúng cách sẽ đảm bảo an toàn khi bạn muốn dùng luôn cả vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi rửa sạch, bạn vặt sạch cuống nho. Lưu ý: Không nên mạnh tay tránh làm nho bị dập ăn không ngon.

Bước 3: Bạn cho đường, muối, ớt bột vào chén trộn thật đều.

Bước 4: Cho nho vào túi zip hoặc túi chuyên đựng thực phẩm, sau đó rắc gia vị đã chuẩn bị lên. Tiếp theo, bạn túm chặt miệng túi, lắc thật đều cho nho ngấm muối ớt.

Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà - Ảnh 4
Cho nho vào túi và lắc để ngấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể cho nho vào hộp nhựa để lắc, tuy nhiên cách này dễ làm cho nho bị dập khi mạnh tay, vì vậy túi nilon là phương án tốt nhất.

Cuối tuần rảnh rỗi, chị em hãy làm ngay món nho lắc ngon khó cưỡng này mời cả nhà - Ảnh 5
Với vài bước đơn giản, món nho lắc đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Món nho lắc với hương vị chua cay thơm ngon khó cưỡng sẽ là món ăn vặt vô cùng hấp dẫn mà bạn có thể làm mời cả nhà vào dịp cuối tuần. Chúc các bạn thành công và nhận được nhiều lời khen nhé!

Rửa với nước chỉ là bước 1, nho phải rửa thêm vài bước nữa thì mới sạch hết bợn trắng, bóng loáng thích mắt

Rửa với nước chỉ là bước 1, nho phải rửa thêm vài bước nữa thì mới sạch hết bợn trắng, bóng loáng thích mắt

Để làm sạch lớp phấn trắng nói trên thật ra không khó nhưng nếu bạn chỉ rửa dưới vòi nước thôi thì chẳng thể nào sạch được đâu. Bạn phải tiến hành rửa thêm với 2 nguyên liệu sau nữa.

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