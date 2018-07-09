Chưa đến 10 phút với cách làm này, chị em đã hoàn thành món gà luộc cực thơm ngon và bổ dưỡng

Nếu đang tìm kiếm một công thức nấu ăn thơm ngon, dễ thực hiện và nhanh chóng, chị em nội trợ nên "bỏ túi" cách luộc gà nhanh cấp tốc bằng lò vi sóng sau.

Phụ nữ ngày nay phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Ngoài công việc ở chỗ làm, chị em còn phải đầu tắt mặt tối với nhiều vấn đề khi về nhà. Đặc biệt, nấu nướng là công việc tốn nhiều thời gian và vất vả nhất đối với hầu hết chị em. Chính vì vậy, một trong những mối quan tâm của người nội trợ là làm thế nào để nấu những món ăn ngon miệng mà lại nhanh chóng, dễ thực hiện.

Ức gà: 300g (Khi mua ức gà, bạn có thể sẽ thấy những gân trắng ở bề ngoài thớ thịt, giống những kẻ sọc chạy song song. Ức gà càng nhiều đường trắng này càng nhiều chất béo và ít protein, đồng thời ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng thịt, khiến nó khó hấp thụ nước sốt và dễ hỏng khi nấu).

Riềng: 1 củ (Một nửa thái lát, phần còn lại băm nhuyễn)

Lá chanh: 3 lá

Sả đập dập

Nước mắm: 1 muỗng canh

Nước tương: 2 muỗng canh

Xì dầu: 1 muỗng cà phê

Đường: 1 muỗng cà phê

Nước lọc: 700ml

Thực hiện:

Bước 1: Đun sôi 350ml nước trong lò vi sóng ở chế độ nấu nhanh trong 3 phút hoặc cho đến khi nước sôi. Sau đó cho miếng ức gà vào tô nước, chần thịt 1 phút rồi vớt ra.

Chần thịt qua nước sôi khoảng 1 phút - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tiếp theo, bạn cho rau mùi, sả đập dập, riềng thái lát và lá chanh vào tô lớn rồi cho thịt gà vào.

Cho các loại gia vị vào tô - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau đó, bạn thêm những gia vị còn lại như riềng thái nhuyễn, nước tương, xì dầu, đường, nước mắm. Cuối cùng, đổ phần nước còn lại vào.

Thêm thịt gà và loại gia vị còn lại vào tô - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đặt tô thịt gà vào lò vi sóng chỉnh chế độ nấu nhanh trong 5 phút. Hết thời gian, bạn lấy tăm đâm vào thịt. Khi rút ra nếu thân tăm không có màu hồng chứng tỏ đã chín. Nếu chưa chín, bạn nên tiếp tục cho vào lò vi sóng nấu thêm khoảng 2 - 3 phút là được.

Khi thịt chín cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, bạn thái thịt thành từng miếng vừa ăn, cho ra dĩa là đã có thể mời cả nhà thưởng thức ngay.

Món thịt gà luộc nhanh và dễ làm đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm này, bạn chỉ mất vài phút đã có ngay món gà luộc vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng mà bất kỳ ai cũng sẽ thực hiện thành công.