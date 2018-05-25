Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này

Những chiếc bánh táo sẽ là món ăn thích hợp cho một bữa sáng nhanh gọn hoặc là bữa ăn nhẹ thơm ngon trong chuyến đi đã ngoại cuối tuần của bạn.

Bánh táo là một trong những món tráng miệng thơm ngon không chỉ hấp dẫn trẻ em mà ngay cả người lớn cũng vô cùng yêu thích.

Thay vì mua ngoài tiệm, chỉ với một vài thao tác đơn giản, bạn có thể tự tay làm nên những ổ bánh táo thơm ngon bằng nồi cơm điện ngay tại nhà.

Bơ: 50g

Nước cốt chanh: 1 muỗng cà phê

Mật ong: 2 muỗng cà phê

Bột bánh bông lan pha sẵn: 100g

Sữa tách béo: 50ml

Trứng gà: 1 quả

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch táo, gọt vỏ rồi cắt mỗi trái thành 8 miếng. Tiếp theo, cho tất cả 16 miếng táo vào nồi cơm điện.

Bước 2: Bơ cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nồi táo cùng với nước cốt chanh và mật ong (độ ngọt tùy vào khẩu vị của bạn).

Cho táo, bơ và mật ong vào nồi cơm điện nấu như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đóng nắp nồi lại và bấm nút nấu như bình thường. Tùy vào loại nồi cơm mà bạn sử dụng, thời gian này có thể diễn ra trong khoảng từ 45 - 60 phút.

Bước 4: Sau khi nồi cơm điện báo hiệu đã chín, bạn mở nắp và đổ phần nước táo ra một cái tô lớn. Tiếp theo, bạn cho thêm sữa và trứng gà vào nước táo, trộn đều cho đến khi thấy có bọt lớn nổi lên.

Dùng nước táo để trộn bột sẽ làm tăng hương vị thơm ngon cho bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bạn tiếp tục cho bột bánh bông lan vào hỗn hợp trên từ từ, vừa đổ vừa khuấy đều tay. Lưu ý: Bạn nên rây bột trước khi đổ vào hỗn hợp trứng, sữa và nước táo để đảm bảo hương vị của bánh.

Bước 6: Xếp các miếng táo trong nồi cơm điện lại sao cho đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đổ hỗn hợp vừa pha vào. Cuối cùng, bạn bấm nút nấu và đợi đến khi nồi cơm điện thông báo xong.

Cho bột vào nồi cơm điện và nấu như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Khi đã chín, bạn đặt một cái dĩa lớn lên miệng nồi rồi lật ngược nồi cơm lại để lấy bánh ra. Món bánh táo thơm phức với những lát táo vàng ươm đẹp mắt nằm trên mặt đã hoàn thành và có thể thưởng thức ngay.

Với vài bước đơn giản, món bánh táo thơm ngon chẳng kém nhà hàng đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Táo là một trong những thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng, vitamin và protein... nên bạn có thể ăn chúng hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Đây còn là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C có tác dụng tăng cường miễn dịch cũng như chống lão hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo còn nhiều lợi ích khác với sức khỏe mà có thể bạn không biết, ví dụ như ngăn ngừa bệnh Alzheimer, ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, làm giảm cholesterol xấu... Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời như vậy, táo chính là thực phẩm mà các chị em nội trợ nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của cả gia đình.

Táo là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe của con người - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt với cách làm bánh táo đơn giản bằng nồi cơm điện ở trên, các chị em nội trợ sẽ có món tráng miệng không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn vô cùng thơm ngon. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!