Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này

Nấu gì hôm nay 25/05/2018 15:20

Với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện vô cùng đơn giản dưới đây, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công.

Bánh táo là một trong những món tráng miệng thơm ngon không chỉ hấp dẫn trẻ em mà ngay cả người lớn cũng vô cùng yêu thích.

Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này - Ảnh 1
Bánh táo là món tráng miệng thơm ngon được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc bánh táo sẽ là món ăn thích hợp cho một bữa sáng nhanh gọn hoặc là bữa ăn nhẹ thơm ngon trong chuyến đi đã ngoại cuối tuần của bạn.

Thay vì mua ngoài tiệm, chỉ với một vài thao tác đơn giản, bạn có thể tự tay làm nên những ổ bánh táo thơm ngon bằng nồi cơm điện ngay tại nhà.

Cách làm bánh táo đơn giản bằng nồi cơm điện

Chuẩn bị nguyên liệu:

Táo: 2 trái

Bơ: 50g

Nước cốt chanh: 1 muỗng cà phê

Mật ong: 2 muỗng cà phê

Bột bánh bông lan pha sẵn: 100g

Sữa tách béo: 50ml

Trứng gà: 1 quả

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch táo, gọt vỏ rồi cắt mỗi trái thành 8 miếng. Tiếp theo, cho tất cả 16 miếng táo vào nồi cơm điện.

Bước 2: Bơ cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nồi táo cùng với nước cốt chanh và mật ong (độ ngọt tùy vào khẩu vị của bạn).

Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này - Ảnh 2
Cho táo, bơ và mật ong vào nồi cơm điện nấu như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đóng nắp nồi lại và bấm nút nấu như bình thường. Tùy vào loại nồi cơm mà bạn sử dụng, thời gian này có thể diễn ra trong khoảng từ 45 - 60 phút.

Bước 4: Sau khi nồi cơm điện báo hiệu đã chín, bạn mở nắp và đổ phần nước táo ra một cái tô lớn. Tiếp theo, bạn cho thêm sữa và trứng gà vào nước táo, trộn đều cho đến khi thấy có bọt lớn nổi lên.

Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này - Ảnh 3
Dùng nước táo để trộn bột sẽ làm tăng hương vị thơm ngon cho bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bạn tiếp tục cho bột bánh bông lan vào hỗn hợp trên từ từ, vừa đổ vừa khuấy đều tay. Lưu ý: Bạn nên rây bột trước khi đổ vào hỗn hợp trứng, sữa và nước táo để đảm bảo hương vị của bánh.

Bước 6: Xếp các miếng táo trong nồi cơm điện lại sao cho đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đổ hỗn hợp vừa pha vào. Cuối cùng, bạn bấm nút nấu và đợi đến khi nồi cơm điện thông báo xong.

Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này - Ảnh 4
Cho bột vào nồi cơm điện và nấu như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Khi đã chín, bạn đặt một cái dĩa lớn lên miệng nồi rồi lật ngược nồi cơm lại để lấy bánh ra. Món bánh táo thơm phức với những lát táo vàng ươm đẹp mắt nằm trên mặt đã hoàn thành và có thể thưởng thức ngay.

Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này - Ảnh 5
Với vài bước đơn giản, món bánh táo thơm ngon chẳng kém nhà hàng đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Táo là một trong những thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng, vitamin và protein... nên bạn có thể ăn chúng hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Đây còn là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C có tác dụng tăng cường miễn dịch cũng như chống lão hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo còn nhiều lợi ích khác với sức khỏe mà có thể bạn không biết, ví dụ như ngăn ngừa bệnh Alzheimer, ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, làm giảm cholesterol xấu... Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời như vậy, táo chính là thực phẩm mà các chị em nội trợ nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của cả gia đình.

Chẳng cần ra tiệm, nàng vụng về nào cũng sẽ thành công với cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cực dễ này - Ảnh 6
Táo là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe của con người - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt với cách làm bánh táo đơn giản bằng nồi cơm điện ở trên, các chị em nội trợ sẽ có món tráng miệng không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn vô cùng thơm ngon. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!

Bánh táo hấp làm đơn giản mà thơm ngon vô cùng

Bánh táo hấp làm đơn giản mà thơm ngon vô cùng

Nếu bạn thích những món bánh xốp mềm mà nhà lại không có lò nướng thì với món bánh táo hấp này sẽ đáp ứng sở thích của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm bánh táo bằng nồi cơm điện cách làm bánh táo đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen