Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công

Nấu gì hôm nay 11/07/2018 17:40

Với cách làm canh chôm chôm nhồi thịt đơn giản, thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng sau đây, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công.

Chôm chôm là loại trái cây rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Thời điểm thu hoạch là vào mùa hè (từ tháng 5 - 8). Chôm chôm chứa vô số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, photpho, sắt, đồng, kali, magiê, mangan, vitamin ... Những dưỡng chất này có tác dụng hỗ trợ xương luôn chắc khỏe, tăng cường sức đề kháng từ đó phòng ngừa sự tấn công của nhiều loại vi khuẩn, virus.

Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công - Ảnh 1
Bạn có thể chế biến chôm chôm thành nhiều món ăn ngon khác - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chôm chôm còn giàu các chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư.

Với vị ngọt thanh cùng lớp thịt giòn và dễ tách vỏ, nhiều người thường chọn chôm chôm để làm món tráng miệng. Tuy nhiên, chôm chôm chín còn có thể dùng để chế biến thành một số món ăn cực ngon và tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, cách làm món canh chôm chôm nhồi thịt đơn giản dưới đây sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

Cách làm canh chôm chôm nhồi thịt đơn giản và thơm ngon

Chuẩn bị:

Chôm chôm: 12 trái

Nấm kim châm: 100g

Khoai tây: 1 củ

Cà rốt: 1 củ

Sườn heo: 300g

Thịt xay: 100g

Giò sống: 100g

Hành lá, ngò rí

Cách làm:

Bước 1: Bạn hầm sườn heo với 700 ml nước trong 30 phút.

Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công - Ảnh 2
Sườn rửa sạch và cho vào nồi hầm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chôm chôm bóc vỏ, cắt bỏ phần đầu và bỏ hạt. Lưu ý, bạn cần phải làm nhẹ nhàng để không bị nát.

Bước 3: Nấm kim châm rửa sạch, cắt khúc khoảng 3cm. Khoai tây và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Còn hành lá và ngò rí bạn rửa cũng rửa sạch và băm nhuyễn.

Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công - Ảnh 3
Cà rốt cắt thành những miếng vừa ăn hoặc tỉa hoa đều được - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trộn thịt xay với muối, tiêu và hạt nêm, rồi cho thêm một chút hành lá vào. Bạn trộn đều đến khi thật mịn sau đó dùng muỗng cà phê nhỏ nhồi thịt vào chôm chôm.

Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công - Ảnh 4
Thịt xay phải trộn đều với giò sống mới đảm bảo hương vị của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho cà rốt và khoai tây vào nước hầm sườn heo, bạn tiếp tục nấu đến khi rau củ mềm. Sau đó, cho chôm chôm nhồi thịt vào nồi nấu thêm trong 10 phút, rồi thêm nấm, đến khi sôi thì tắt bếp. Trong khi nấu, bạn nên nêm nếm thêm gia vị cho vừa khẩu vị của cả nhà.

Bước 6: Múc canh ra tô, rắc thêm hành lá và ngò rí lên trên, có thể cho thêm một chút hạt tiêu hương vị sẽ thơm ngon hơn. Canh chôm chôm nhồi thịt có thể ăn cùng cơm hoặc mì đều rất ngon.

Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công - Ảnh 5
Với vài bước, món canh chôm chôm nhồi thịt đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm đơn giản, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công món canh chôm chôm nhồi thịt này để chiêu đãi cả nhà.

Bà bầu ăn chôm chôm: Giải pháp cực tốt trị chứng phù nề và ốm nghén

Bà bầu ăn chôm chôm: Giải pháp cực tốt trị chứng phù nề và ốm nghén

Bà bầu ăn chôm chôm không chỉ giúp giải nghén, giảm phù nề mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cực kỳ tốt cho sức khỏe mẹ và bé.

Xem thêm
Từ khóa:   canh chôm chôm nhồi thịt cách làm canh chôm chôm nhồi thịt món ngon từ chôm chôm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 50 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay