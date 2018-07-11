Canh chôm chôm nhồi thịt: Món ăn lạ, ngon miệng nhưng cách làm siêu đơn giản, vụng đến mấy cũng thành công

Ngoài ra, chôm chôm còn giàu các chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư.

Chôm chôm là loại trái cây rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Thời điểm thu hoạch là vào mùa hè (từ tháng 5 - 8). Chôm chôm chứa vô số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, photpho, sắt, đồng, kali, magiê, mangan, vitamin ... Những dưỡng chất này có tác dụng hỗ trợ xương luôn chắc khỏe, tăng cường sức đề kháng từ đó phòng ngừa sự tấn công của nhiều loại vi khuẩn, virus.

Với vị ngọt thanh cùng lớp thịt giòn và dễ tách vỏ, nhiều người thường chọn chôm chôm để làm món tráng miệng. Tuy nhiên, chôm chôm chín còn có thể dùng để chế biến thành một số món ăn cực ngon và tốt cho sức khỏe . Đặc biệt, cách làm món canh chôm chôm nhồi thịt đơn giản dưới đây sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

Nấm kim châm: 100g

Khoai tây: 1 củ

Cà rốt: 1 củ

Sườn heo: 300g

Thịt xay: 100g

Giò sống: 100g

Hành lá, ngò rí

Cách làm:

Bước 1: Bạn hầm sườn heo với 700 ml nước trong 30 phút.

Sườn rửa sạch và cho vào nồi hầm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chôm chôm bóc vỏ, cắt bỏ phần đầu và bỏ hạt. Lưu ý, bạn cần phải làm nhẹ nhàng để không bị nát.

Bước 3: Nấm kim châm rửa sạch, cắt khúc khoảng 3cm. Khoai tây và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Còn hành lá và ngò rí bạn rửa cũng rửa sạch và băm nhuyễn.

Cà rốt cắt thành những miếng vừa ăn hoặc tỉa hoa đều được - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Trộn thịt xay với muối, tiêu và hạt nêm, rồi cho thêm một chút hành lá vào. Bạn trộn đều đến khi thật mịn sau đó dùng muỗng cà phê nhỏ nhồi thịt vào chôm chôm.

Thịt xay phải trộn đều với giò sống mới đảm bảo hương vị của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho cà rốt và khoai tây vào nước hầm sườn heo, bạn tiếp tục nấu đến khi rau củ mềm. Sau đó, cho chôm chôm nhồi thịt vào nồi nấu thêm trong 10 phút, rồi thêm nấm, đến khi sôi thì tắt bếp. Trong khi nấu, bạn nên nêm nếm thêm gia vị cho vừa khẩu vị của cả nhà.

Bước 6: Múc canh ra tô, rắc thêm hành lá và ngò rí lên trên, có thể cho thêm một chút hạt tiêu hương vị sẽ thơm ngon hơn. Canh chôm chôm nhồi thịt có thể ăn cùng cơm hoặc mì đều rất ngon.

Với vài bước, món canh chôm chôm nhồi thịt đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm đơn giản, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công món canh chôm chôm nhồi thịt này để chiêu đãi cả nhà.