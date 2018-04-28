Cách nấu canh gà lá giang ngon đúng điệu, cho mâm cơm ngày lễ thêm mới lạ

Nấu gì hôm nay 28/04/2018 15:55

Canh gà lá giang là món ăn hấp dẫn và rất tốt cho sức khỏe, giúp giải nhiệt vào mùa hè. Dưới đây là cách nấu món canh này ngon đậm chất Nam Bộ cho các chị em nội trợ tham khảo.

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, món canh là thứ hầu như không thể thiếu trong các bữa cơm gia đình. Canh có thể được chan cùng với cơm hơn hoặc ăn không để cảm nhận được mùi vị hấp dẫn của từng loại nguyên liệu.

Cách nấu canh gà lá giang ngon đúng điệu, cho mâm cơm ngày lễ thêm mới lạ - Ảnh 1
Canh gà lá giang thơm ngon được nhiều yêu thích trong những nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Ở vùng Nam Bộ, canh gà nấu lá giang có vị chua nhẹ, thơm dịu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc là món ăn tuyệt vời trong những ngày nắng nóng được nhiều người vô cùng yêu thích.

Với các nguyên liệu có thể mua ở bất kỳ đâu, các chị em nội trợ hãy bắt tay vào nấu món canh nóng hổi này để chiêu đãi cả nhà trong những ngày lễ 30/4 - 1/5 sắp tới nhé!

Cách nấu canh gà lá giang chua ngọt ngon khó cưỡng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Thịt gà: 500g

Lá giang: 1 bó

Ớt: 2 trái

Tỏi băm nhuyễn: 2 muỗng cà phê

Dầu ăn: Muỗng cà phê

Ngò gai

Đường, nước mắm, muối, tiêu, hạt nêm vừa đủ

Cách làm:

Bước 1: Gà bạn đem ngâm trong nước muối pha loãng cho hết mùi hôi, rửa sạch lại với nước rồi chặt miếng vừa ăn, để ráo.

Bước 2: Ướp gà với 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê tiêu trong khoảng 15 phút cho thấm đều gia vị.

Cách nấu canh gà lá giang ngon đúng điệu, cho mâm cơm ngày lễ thêm mới lạ - Ảnh 2
Ướp gà thấm gia vị sẽ giúp món canh đậm đà và thơm ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Lá giang bạn rửa sạch rồi dùng tay bóp nhẹ. Lưu ý: Lá giang bóp càng nát, nước canh sẽ càng chua nên tùy vào khẩu vị mà chị em nội trợ bóp mạnh hay vừa tay.

Bước 4: Bạn cho dầu ăn vào nồi đun nóng sau đó thêm tỏi băm vào phi vàng, tiếp đến đổ phần thịt gà đã ướp và đảo đều tay đến khi thịt săn lại.

Cách nấu canh gà lá giang ngon đúng điệu, cho mâm cơm ngày lễ thêm mới lạ - Ảnh 3
Xào sơ thịt gà sẽ giúp thịt không bị bở trong quá trình nấu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Khi thịt gà săn, bạn đổ 2 - 3 tô nước lọc vào nồi, đun ở lửa lớn cho sôi.

Bước 6: Tiếp theo, bạn cho ớt đã cắt lát vào và nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng chỉ cần thả lá giang vào rồi đun sôi lại lần nữa là đã hoàn thành.

Bước 7: Bạn múc phần canh gà lá giang ra tô, rắc lên trên vài lát ớt tươi và ngò gai cắt nhỏ là có thể thưởng thức ngay. Món canh này ăn nóng với cơm hay bún đều rất ngon.

Cách nấu canh gà lá giang ngon đúng điệu, cho mâm cơm ngày lễ thêm mới lạ - Ảnh 4
Canh gà lá giang nóng hổi đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khi nấu lá giang, cũng như các loại canh chua khác chị em không nên sử dụng nồi nhôm mà phải dùng các loại nồi inox hoặc có tráng men không gỉ. Bởi nếu dùng nồi nhôm nấu các món canh chua, chất axit có thể ăn mòn nhôm và gây ra ngộ độc rất nguy hiểm.

Với cách nấu canh gà lá giang đơn giản ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và có được bữa cơm gia đình ngày lễ ngon miệng nhé!

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