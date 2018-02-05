Cách làm thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng ngon hết sẩy cho mâm cơm ngày Tết

Thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng là món ăn dễ làm nhưng lại cực kỳ thơm ngon, lạ miệng thích hợp để bạn chiêu đãi người thân và bạn bè trong những ngày Tết sắp đến.
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Vào những ngày Tết, các chị em nội trợ bận rộn nấu đủ thứ các món ăn khác nhau để cho mâm cơm ngày đầu năm thật đặc biệt. Tuy nhiên, những món ăn truyền thống như thịt kho hột vịt, canh khổ qua... khiến bạn cảm thấy ngán cũng như mất khá nhiều thời gian để chế biến.
Để giúp các chị em nội trợ đỡ tốn thời gian nấu nướng cũng như khiến bữa cơm ngày Tết thêm hấp dẫn, chúng tôi xin chia sẻ cách làm thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng cực kỳ thơm ngon và dễ làm.
Cách làm thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng ngon tuyệt cho những ngày Tết
Chuẩn bị nguyên liệu
Thịt ba chỉ hoặc thịt đùi: 500g
Nước mắm ngon: 500ml
Đường: 600g
3 tép tỏi cắt lát mỏng
Giấm: 2 muỗng canh
Ớt: 2 trái
Tiêu hột
Thực hiện:
- Bạn rửa thịt và cạo sạch lông ở da, ngâm giấm và rượu khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước.
- Dùng chỉ buộc thật chặt quanh miếng thịt sau đó cho vào nồi luộc khoảng 30 phút rồi vớt ra rửa lại bằng nước lạnh. Việc ngâm trong nước lạnh sẽ giúp thịt săn chắc hơn và không bị đen trong quá trình ngâm.
- Tiếp theo, các chị em cho nước mắm, đường, giấm và một ít nước lọc vào nồi rồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều tay cho đến khi thành một hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Bạn cho tỏi thái lát mỏng, tiêu hột đập giập và ớt nguyên trái đã rửa sạch vào hỗn hợp nước mắm, khuấy đều rồi đợi đến khi nguội.
- Bạn cho miếng thịt vào hũ thủy tinh đã rửa sạch và đổ nước mắm vào ngập mặt thịt, đậy nắp kín. Sau 1-2 giờ thấy mực nước hạ xuống, các chị em tiếp tục cho thêm hỗn hợp nước mắm vào cao hơn mặt thịt ít nhất 3-4 phân.
- Sau khi ngâm nước mắm qua 2 ngày, bạn có thể ăn được ngay. Bạn có thể thưởng thức thịt ngâm nước mắm kèm với cơm, xôi hay bánh mì nhưng ngon nhất là cuốn bánh tráng và rau xanh.
Lưu ý:
- Thịt ngâm nước mắm đạt chất lượng là phần mỡ phải trong, thịt ửng hồng ăn vào giòn giòn, vị mặn ngọt và hơi chua nhẹ.
- Sau khi ngâm khoảng 4 - 5 ngày, nếu thấy xuất hiện váng mốc trong hũ chứng tỏ nước mắm có nồng độ muối quá thấp không đủ để bảo quản thịt. Nếu dùng thịt sớm sẽ không sao nhưng muốn để lâu hơn phải nấu lại nước mắm khác để ngâm.
Chúc chị em nội trợ thành công với món thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng để chiêu đãi người thân và bạn bè trong những ngày Tết.