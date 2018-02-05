Cách làm thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng ngon hết sẩy cho mâm cơm ngày Tết

Để giúp các chị em nội trợ đỡ tốn thời gian nấu nướng cũng như khiến bữa cơm ngày Tết thêm hấp dẫn, chúng tôi xin chia sẻ cách làm thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng cực kỳ thơm ngon và dễ làm.

Vào những ngày Tết, các chị em nội trợ bận rộn nấu đủ thứ các món ăn khác nhau để cho mâm cơm ngày đầu năm thật đặc biệt. Tuy nhiên, những món ăn truyền thống như thịt kho hột vịt, canh khổ qua... khiến bạn cảm thấy ngán cũng như mất khá nhiều thời gian để chế biến.

Đường: 600g

3 tép tỏi cắt lát mỏng

Giấm: 2 muỗng canh

Ớt: 2 trái

Tiêu hột

Thực hiện:

- Bạn rửa thịt và cạo sạch lông ở da, ngâm giấm và rượu khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước.

- Dùng chỉ buộc thật chặt quanh miếng thịt sau đó cho vào nồi luộc khoảng 30 phút rồi vớt ra rửa lại bằng nước lạnh. Việc ngâm trong nước lạnh sẽ giúp thịt săn chắc hơn và không bị đen trong quá trình ngâm.

Trước khi luộc quấn chặt thịt bằng dây lạc hay chỉ để cố định hình dạng của chúng - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo, các chị em cho nước mắm, đường, giấm và một ít nước lọc vào nồi rồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều tay cho đến khi thành một hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Bạn cho tỏi thái lát mỏng, tiêu hột đập giập và ớt nguyên trái đã rửa sạch vào hỗn hợp nước mắm, khuấy đều rồi đợi đến khi nguội.

Nên chọn nước mắm ngon ngâm thịt để đảm bảo chất lượng của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn cho miếng thịt vào hũ thủy tinh đã rửa sạch và đổ nước mắm vào ngập mặt thịt, đậy nắp kín. Sau 1-2 giờ thấy mực nước hạ xuống, các chị em tiếp tục cho thêm hỗn hợp nước mắm vào cao hơn mặt thịt ít nhất 3-4 phân.

Thịt ngâm nước mắm là món ăn dễ làm và rất thơm ngon cho những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi ngâm nước mắm qua 2 ngày, bạn có thể ăn được ngay. Bạn có thể thưởng thức thịt ngâm nước mắm kèm với cơm, xôi hay bánh mì nhưng ngon nhất là cuốn bánh tráng và rau xanh.

Lưu ý:

- Thịt ngâm nước mắm đạt chất lượng là phần mỡ phải trong, thịt ửng hồng ăn vào giòn giòn, vị mặn ngọt và hơi chua nhẹ.

- Sau khi ngâm khoảng 4 - 5 ngày, nếu thấy xuất hiện váng mốc trong hũ chứng tỏ nước mắm có nồng độ muối quá thấp không đủ để bảo quản thịt. Nếu dùng thịt sớm sẽ không sao nhưng muốn để lâu hơn phải nấu lại nước mắm khác để ngâm.

Chúc chị em nội trợ thành công với món thịt ngâm nước mắm cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng để chiêu đãi người thân và bạn bè trong những ngày Tết.