Cách làm sữa gạo lứt đơn giản tại nhà: Thức uống không chỉ thơm ngon mà còn phòng ngừa bệnh tật

Nấu gì hôm nay 05/06/2018 17:11

Theo một nghiên cứu của tạp chí American Journal of Clinical Nutrition (Mỹ), gạo lứt là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Trong đó, sữa gạo lứt được nhiều người yêu thích vì không chỉ bổ dưỡng mà cách làm còn rất đơn giản.

Sữa gạo là thức uống ưa thích của nhiều người bởi tính thanh mát và nguồn dinh dưỡng dồi dào. Trong đó, loại sữa được chế biến từ gạo lứt được các chuyên gia đánh giá là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Cách làm sữa gạo lứt đơn giản tại nhà: Thức uống không chỉ thơm ngon mà còn phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 1
Sữa gạo lứt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày uống một ly sữa gạo lứt có thể giảm cholesterol, máu nhiễm mỡ, thậm chí hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tim nguy hiểm. Hơn nữa, sau một một thời gian sử dụng nhất định, cơ thể sẽ giảm triệu chứng hen suyễn, duy trì hệ thống thần kinh ổn định và tăng cường khả năng miễn dịch hữu hiệu.

Ngoài ra, loại sữa này còn chứa nhiều vitamin như B, E... giúp làn da trở nên căng mịn, hồng hào và chống lão hóa từ bên trong. Với những lợi ích nói trên, nhiều chị em nội trợ đã tự tay làm sữa gạo lứt ngay tại nhà để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.

Cách làm sữa gạo lứt đơn giản, thơm ngon

Chuẩn bị:

Gạo lứt: 100g

Sữa tươi không đường: 360ml

Nước: 1 lít

Đường: 100g

Cách làm:

Bước 1: Bạn không nên mang vo gạo vì có thể làm nát và mất dần những chất dinh dưỡng bên trong. Tốt nhất, các chị em nên rang gạo trên chảo nóng đến khi thơm và nở đều. Lưu ý: Không nên rang quá lửa vì dễ khiến gạo bị cháy làm ảnh hưởng đến mùi vị của thức uống.

Cách làm sữa gạo lứt đơn giản tại nhà: Thức uống không chỉ thơm ngon mà còn phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 2
Gạo lứt nên rang trước khi nấu sẽ nhanh chín và giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đun sôi 1 lít nước, sau đó đổ phần gạo đã rang vào đun ở lửa nhỏ cho đến khi nở đều và mềm.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tắt bếp và để hỗn hợp gạo lứt nguội rồi cho vào máy xay nhuyễn. Trong quá trình xay, cho thêm đường và sữa vào.

Bước 4: Khi gạo lứt đã nhuyễn, bạn đỗ hỗn hợp ra một cái rây mắt nhỏ để lọc hết bã.

Bước 5: Cho phần sữa đã lọc bã vào nồi và đun ở lửa nhỏ cho đến khi sôi lần nữa thì tắt bếp. Sữa gạo lứt có thể dùng nóng hoặc lạnh đều rất ngon.

Cách làm sữa gạo lứt đơn giản tại nhà: Thức uống không chỉ thơm ngon mà còn phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 3
Sữa gạo lứt nên để thật nguội trước khi cho vào chai và bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên để sữa nguội hẳn, cho vào những chai đựng có nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tốt nhất nên dùng trong khoảng từ 2 - 3 ngày. Nếu sữa có mùi lạ tuyệt đối không được uống tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách làm sữa gạo lứt đơn giản tại nhà: Thức uống không chỉ thơm ngon mà còn phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 4
Sữa gạo lứt đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm sữa gạo lứt đơn giản nói trên, hy vọng các chị nội trợ sẽ thành công và tập thói quen dùng loại thức uống này mỗi ngày để có một cơ thể tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, việc kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và rèn luyện thể thao phù hợp sẽ giúp bạn cùng gia đình có sức khỏe như ý.

Mách chị em cách giảm cân với bí ngòi và gạo lứt ăn mãi không ngán

Mách chị em cách giảm cân với bí ngòi và gạo lứt ăn mãi không ngán

Hiểu rõ về lợi ích giảm cân của bí ngòi và một số món ăn ngon từ bí ngòi giúp chị em giữ gìn vóc dáng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm sữa gạo lứt cách làm sữa gạo lứt đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày