Mỗi ngày uống một ly sữa gạo lứt có thể giảm cholesterol, máu nhiễm mỡ, thậm chí hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tim nguy hiểm. Hơn nữa, sau một một thời gian sử dụng nhất định, cơ thể sẽ giảm triệu chứng hen suyễn, duy trì hệ thống thần kinh ổn định và tăng cường khả năng miễn dịch hữu hiệu.

Sữa gạo là thức uống ưa thích của nhiều người bởi tính thanh mát và nguồn dinh dưỡng dồi dào. Trong đó, loại sữa được chế biến từ gạo lứt được các chuyên gia đánh giá là thức uống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Ngoài ra, loại sữa này còn chứa nhiều vitamin như B, E... giúp làn da trở nên căng mịn, hồng hào và chống lão hóa từ bên trong. Với những lợi ích nói trên, nhiều chị em nội trợ đã tự tay làm sữa gạo lứt ngay tại nhà để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.

Sữa tươi không đường: 360ml

Nước: 1 lít

Đường: 100g

Cách làm:

Bước 1: Bạn không nên mang vo gạo vì có thể làm nát và mất dần những chất dinh dưỡng bên trong. Tốt nhất, các chị em nên rang gạo trên chảo nóng đến khi thơm và nở đều. Lưu ý: Không nên rang quá lửa vì dễ khiến gạo bị cháy làm ảnh hưởng đến mùi vị của thức uống.

Gạo lứt nên rang trước khi nấu sẽ nhanh chín và giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đun sôi 1 lít nước, sau đó đổ phần gạo đã rang vào đun ở lửa nhỏ cho đến khi nở đều và mềm.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tắt bếp và để hỗn hợp gạo lứt nguội rồi cho vào máy xay nhuyễn. Trong quá trình xay, cho thêm đường và sữa vào.

Bước 4: Khi gạo lứt đã nhuyễn, bạn đỗ hỗn hợp ra một cái rây mắt nhỏ để lọc hết bã.

Bước 5: Cho phần sữa đã lọc bã vào nồi và đun ở lửa nhỏ cho đến khi sôi lần nữa thì tắt bếp. Sữa gạo lứt có thể dùng nóng hoặc lạnh đều rất ngon.

Sữa gạo lứt nên để thật nguội trước khi cho vào chai và bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên để sữa nguội hẳn, cho vào những chai đựng có nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tốt nhất nên dùng trong khoảng từ 2 - 3 ngày. Nếu sữa có mùi lạ tuyệt đối không được uống tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sữa gạo lứt đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm sữa gạo lứt đơn giản nói trên, hy vọng các chị nội trợ sẽ thành công và tập thói quen dùng loại thức uống này mỗi ngày để có một cơ thể tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, việc kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và rèn luyện thể thao phù hợp sẽ giúp bạn cùng gia đình có sức khỏe như ý.