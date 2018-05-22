Cách làm sầu riêng nướng đơn giản thơm nức mũi, ăn mãi không dứt

Nấu gì hôm nay 22/05/2018 16:33

Ngoài cách ăn tươi, bạn có thể thử làm món sầu riêng nướng đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon để thưởng thức. Nghe có vẻ lạ nhưng đây là món ăn nổi tiếng của một nhà hàng cao cấp tại Singapore.

Sầu riêng được mệnh danh là "vua trái cây" không chỉ vì sở hữu mùi hương độc đáo mà còn bởi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 21% nhu cầu carbohydrate hàng này của mỗi người. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể.

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Sầu riêng với hương vị độc đáo và giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, loại trái cây này rất giàu vitamin B6, một dưỡng chất cần thiết để sản xuất serotonin giúp bạn chống lại căng thẳng, giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm hiệu quả.

Nhiều người không ăn được sầu riêng vì mùi hương có phần khó chịu. Nhưng một khi đã thích, bạn sẽ ghiền loại quả này. Mỗi năm vào mùa sầu riêng (tháng 5 - 6), những người ghiền loại quả gai góc, xù xì này sẽ không ngần ngại mua từ 1 đến 2 quả để ăn cho thỏa cơn thèm.

Bên cạnh cách dùng trực tiếp, sầu riêng còn có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như các loại bánh kẹo, chè... Để tăng hương vị thơm ngon của loại trái cây này, các chị em nội trợ có thể thử làm món sầu riêng nướng theo cách đơn giản sau.

Cách làm món sầu riêng nướng đơn giản thơm nức mũi

Chuẩn bị:

Sầu riêng: 1 quả (Nên chọn những quả có gai to, nở đều, không quá nhọn và sắc nhưng phải cứng chắc).

Thực hiện:

Dùng bếp than

Bước 1: Đầu tiên, bạn chuẩn bị sầu riêng và vỉ nướng cùng bếp than. Sầu riêng không tách vỏ, giữ nguyên trái và đặt lên vỉ rồi nướng trên bếp than.

Cách làm sầu riêng nướng đơn giản thơm nức mũi, ăn mãi không dứt - Ảnh 2
Để nguyên trái sầu riêng lên vỉ nướng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nướng được vài phút, bạn xoay đều các mặt của sầu riêng, đảm bảo tất cả các mặt đều được nướng đều.

Bước 3: Khi đủ độ nóng, sầu riêng sẽ tự nứt vỏ và lúc này bạn có thể nướng thêm khoảng 5 đến 10 phút rồi dừng lại. Bạn đừng lo lắng khi thấy phần vỏ bị cháy đen vì điều này không làm ảnh hưởng đến phần thịt bên trong.

Cách làm sầu riêng nướng đơn giản thơm nức mũi, ăn mãi không dứt - Ảnh 3
Khi đã đạt đủ độ nóng, vỏ sầu riêng sẽ tự nứt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, bạn hãy lấy sầu riêng ra khỏi bếp và dùng muỗng múc từng múi ra là có thể thưởng thức ngay.

Dùng lò nướng

Bước 1: Bạn nên tách múi sầu riêng ra, cho vào đĩa có bọc một lớp giấy bạc rồi bỏ vào lò nướng đã được làm nóng ở nhiệt độ 150 độ.

Bước 2: Nướng sầu riêng ở nhiệt độ 120 độ trong khoảng 8 - 10 phút là món ăn đã hoàn thành.

Cách làm sầu riêng nướng đơn giản thơm nức mũi, ăn mãi không dứt - Ảnh 4
Những múi sầu riêng nướng thơm ngon khó ai có thể cưỡng lại - Ảnh minh họa: Internet

Với cách nướng sầu riêng mới lạ trên, mùi hương vốn đã thơm lừng của loại trái cây này sẽ càng hấp dẫn và độc đáo khiến ai cũng muốn ăn mãi.

Ngất ngây với món sữa sầu riêng thơm lừng mát lịm

Ngất ngây với món sữa sầu riêng thơm lừng mát lịm

Nếu là tín đồ của sầu riêng thì bạn nhất định không được bỏ qua món ăn này đâu nhé!

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