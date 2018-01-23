Cách làm mứt gừng sợi dẻo thơm ngon, lạ miệng cho ngày Tết thêm vui

Đặc biệt, vào những ngày đầu năm mới, món mứt gừng cay cay, ngọt ngọt là thứ không thể thiếu với nhiều gia đình.

Gừng là một loại gia vị thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời có khả năng trị nhiều loại bệnh khác nhau. Vì thế, không ít món ăn của người Việt sử dụng loại "thần dược" này.

Thay cho món mứt gừng khô truyền thống, các chị em nội trợ có thể tự tay làm mứt gừng sợi dẻo thơm ngon , lạ miệng để đãi khách dịp Tết.

Gừng: 300g (Bạn nên chọn củ non để không có nhiều xơ)

Dứa: 1/4 trái

Đường: 300g

Phèn chua: 5g

Chanh: 2 trái

Mè rang

Thực hiện:

Bước 1: Gọt vỏ dứa, bỏ mắt, rửa sạch rồi thái hạt lựu hay sợi tùy thích.

Sau khi làm sạch, cắt dứa thành hình hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Gừng gọt sạch vỏ, thái sợi và ngâm vào nước sạch có pha nước cốt của 1 trái chanh trong khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo. Việc này sẽ giúp gừng không bị thâm và giảm bớt vị cay đặc trưng.

Ngâm gừng vào nước chanh để giảm độ cay - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn đun sôi 2 lít nước với 5g đường phèn rồi cho gừng vào khoảng 1-2 phút. Sau đó, vớt gừng ra xả lại nhiều lần với nước cho đến khi nguội hẳn.

Bước 4: Trộn đều gừng, thơm, nước cốt 1 trái chanh và đường rồi để 2-3 tiếng cho đến khi đường tan hết. Lưu ý: Bạn nên bọc kín hỗn hợp lại để tránh bụi, ruồi và côn trùng.

Bước 5: Sau khi đường tan hết, bạn cho hỗn hợp trên vào chảo chống dính, vặn lửa nhỏ để rim mứt gừng. Đun khoảng 1 giờ cho đến khi hỗn hợp mứt trở nên dẻo, có màu vàng cánh gián đẹp, nước đường sệt, cô lại thì tắt bếp.

Bước 6: Đợi mứt gừng nguội hẳn, bạn rắc mè rang lên bề mặt rồi xóc đều là được.

Bước 7: Bạn cho mứt gừng sợi dẻo đã nguội vào hũ thủy tinh có nắp và bảo quản trong ngăn tủ lạnh để dùng dần trong những ngày Tết.

Chúc chị em thành công với món mứt gừng sợi dẻo thơm ngon, lạ miệng này!