Cách làm kem chuối bịch ngon hơn ngoài hàng, cực đơn giản tại nhà

Nấu gì hôm nay 09/07/2018 20:35

Bên cạnh những loại nước giải nhiệt ngày hè, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho cả gia đình với món kem chuối mát lạnh, thơm ngon lại cực bổ dưỡng với cách làm đơn giản tại nhà.

Trong những ngày nắng nóng, việc thưởng thức một bịch kem chuối mát lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để giải nhiệt tức thì. Không chỉ là loại quả được nhiều người yêu thích, chuối còn chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng, mang lại tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hàm lượng lớn chất xơ và kali trong loại quả này giúp bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp, ngăn ngừa co thắt cơ bắp, cải thiện chứng phù thũng… Đặc biệt, chuối còn chứa nhiều vitamin tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón, bảo vệ mạch máu, giúp chống lại một số bệnh ung thư nguy hiểm.

Cách làm kem chuối bịch ngon hơn ngoài hàng, cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Kem chuối sẽ là món ăn giúp giải nhiệt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử làm kem chuối giải nhiệt cho ngày nắng nóng để tăng cường sức khỏe cho cả gia đình nhé!

Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể tự chế biến tại nhà thay vì mua ngoài hàng, vừa an toàn vừa bổ dưỡng. Dưới đây là cách làm kem chuối bịch vô cùng đơn giản với những nguyên liệu dễ kiếm:

Cách làm kem chuối bịch ngon đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 15 quả chuối chín

- 400ml nước cốt dừa

- 200ml nước lọc

- 50g đường

- 40g bột năng

- 3g muối

- 100g lạc rang giã nhỏ

- 1 ống vani (nếu có)

Cách làm kem chuối bịch ngon hơn ngoài hàng, cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Cho các nguyên liệu gồm 200ml nước lọc, 400ml nước cốt dừa, đường, muối, vani, bột năng vào nồi, sau đó dùng thìa khuấy đều. Bắc nồi lên bếp đun với lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều đến khi bột sôi và sánh lại thì tắt bếp, để nguội.

Cách làm kem chuối bịch ngon hơn ngoài hàng, cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Đun hỗn hợp nước cốt dừa trên bếp - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị những chiếc túi nilon nhỏ có hình chữ nhật, dùng dao rọc một bên túi để hở. Sau đó cho phần chuối đã bóc vỏ vào giữa bao nilon rồi ép mỏng. Tiếp đến, bạn cho vào mỗi bịch một thìa canh nước cốt đã chuẩn bị rồi rắc lạc rang lên. Lật mặt chuối lại và làm tương tự, dùng tay ép nhẹ cho nước cốt dàn đều rồi gập phần bao nilon thừa lại.

Cách làm kem chuối bịch ngon hơn ngoài hàng, cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Cho chuối vào túi nilon - Ảnh minh họa: Internet

Cứ thực hiện như vậy cho đến khi hết phần chuối đã chuẩn bị. Cuối cùng, cho toàn bộ kem chuối vào tủ lạnh, để ngăn đá khoảng 4-5 tiếng là có thể thưởng thức.

Kem chuối mát lạnh béo ngậy vị cốt dừa, khi ăn có độ dẻo vừa phải, thêm vị bùi bùi của lạc rang sẽ khiến bạn phải tấm tắc khen ngon. Vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản, món kem chuối bịch mát lạnh, thơm ngon đã hoàn thành. Đây sẽ là món quà vặt hấp dẫn để cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi trong ngày nắng nóng.

Cách làm kem chuối bịch ngon hơn ngoài hàng, cực đơn giản tại nhà - Ảnh 5
Sau khi kem chuối đông là có thể thưởng thức ngay - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm kem chuối bịch thơm ngon, bổ dưỡng cực đơn giản này tại nhà nhé!

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