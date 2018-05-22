Cách làm cơm rang cải chua đơn giản nhưng thơm ngon để bữa cơm ngày mưa thêm ấm cúng

Nấu gì hôm nay 22/05/2018 20:18

Cách làm cơm rang cải chua tuy đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon và đầy chất dinh dưỡng, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công.

Cơm rang giòn giòn, đậm đà, thêm chút vị chua chua của cải chua sẽ kích thích vị giác giúp bữa cơm của gia đình bạn trở nên thơm ngon hơn. Ngoài ra, cải chua còn là một món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều các lợi khuẩn probiotic, rất tốt cho hệ tiêu hóa. 

Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia, các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong món cải chua có khả năng hạn chế sự hình thành và phát triển gốc tự do, nguyên nhân gây ra bệnh ung thư vô cùng hiệu quả.

Cách làm cơm rang cải chua đơn giản nhưng thơm ngon để bữa cơm ngày mưa thêm ấm cúng - Ảnh 1
Cải chua không chỉ thơm ngon mà còn rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nếu vào những ngày mưa, bạn cảm thấy lười nấu nướng thì món cơm rang cải chua nóng hổi dễ làm lại giàu dinh dưỡng này sẽ là sự lựa hoàn hảo cho các chị em nội trợ.

Cách làm món cơm rang cải chua đơn giản, thơm ngon

Chuẩn bị:

Cơm chín để nguội: 2 chén

Thịt bò: 2 - 3 lạng (Nên chọn phần bắp hoặc thăn bò, thịt sẽ mềm và ngon hơn).

Cải chua: 100 - 200g

Cà rốt: 1/2 củ

Hành tây: 1/2 củ

Trứng gà: 1 quả

Cà chua: 1 quả

Hành lá, tỏi, gừng

Vừng rang: 1 muỗng canh

Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, đường, nước tương

Cách làm:

Bước 1: Bạn cho 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê nước tương vào chén rồi khuấy đều và để sang một bên.

Bước 2: Cải chua bạn nên rửa qua một lần nước và vắt cho ráo rồi thái thành từng miếng nhỏ.

Cách làm cơm rang cải chua đơn giản nhưng thơm ngon để bữa cơm ngày mưa thêm ấm cúng - Ảnh 2
Cải chua cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cà rốt bạn rửa sạch, gọt vỏ và bào thành từng sợi nhỏ.

Bước 4: Bắc chảo không dính lên bếp với 1 muỗng cà phê dầu ăn, phi thơm hành và tỏi băm nhuyễn rồi cho cải chua, cà rốt và thịt bò vào xào săn sau đó đổ ra đĩa.

Cách làm cơm rang cải chua đơn giản nhưng thơm ngon để bữa cơm ngày mưa thêm ấm cúng - Ảnh 3
Xào cải chua với thịt bò cho săn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Thêm 2 muỗng cà phê dầu ăn vào chảo đun nóng, thêm cơm và trứng gà sau đó dùng muôi trộn đều khoảng 4 - 5 phút.

Bước 6: Bạn cho cải chua, cà rốt vào chảo cơm, thêm nước mắm đã pha vào đảo đều khoảng 3 phút cho ngấm gia vị rồi tắt bếp. Cuối cùng rắc vừng rang lên cơm rang dưa cải là món ăn đã sẵn sàng cho cả nhà thưởng thức.

Cách làm cơm rang cải chua đơn giản nhưng thơm ngon để bữa cơm ngày mưa thêm ấm cúng - Ảnh 4
Món cơm rang cải chua thịt bò đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là bạn đã hoàn tất quá trình chế biến món cơm rang cải chua thơm ngon giàu chất dinh dưỡng cho những ngày mưa, khiến cả nhà ăn hoài không chán.

Chúc chị em nội trợ thực hiện thành công cách làm cơm rang cải chua đơn giản và thơm ngon này nhé!

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