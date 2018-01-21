Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết

Chính vì được nhiều người yêu thích nên không ít người vì lợi nhuận đã sử dụng chất vàng ô độc hại ngâm cải để khiến chúng có màu sắc đẹp mắt hơn.

Cải chua là món ăn ngon quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Đặc biệt với vị chua chua, ngọt ngọt đặc trưng, cải chua còn là món ăn giúp giải ngán vô cùng hiệu quả cho mâm cơm nhiều dầu mỡ ngày đầu năm.

Do đó, các chị em nội trợ có thể tự học cách làm cải chua ngon giúp giải ngán ngày Tết ngay tại nhà để không cần lo lắng về các hóa chất độc hại nữa.

Đây là hóa chất được dùng để nhuộm vải, có tác hại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe của con người.

Cách làm cải chua đơn giản, ngon giúp giải ngán ngày Tết

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cải xanh: 1kg

Nước đun sôi để nguội: 1 lít

Đường: 1 muỗng canh

Muối hạt: 3 muỗng canh

Giấm: 3 muỗng cà phê

Hành củ, hành lá

Thực hiện:

- Để món cải chua ngon, bạn phải biết chọn loại cải lá to, không bị sâu và úa.

- Sau đó bạn đem đi phơi ngoài trời từ nửa ngày đến 1 ngày. Ánh mặt trời và gió sẽ làm dưa héo lại, khi muối ăn sẽ ngon hơn và không bị úng.

Cải sau khi đã phơi xong - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi phơi cải ngoài nắng, bạn đem vào rửa sạch lại với nước và cắt ra thành từng khúc nhỏ vừa ăn rồi vẩy cho ráo nước. Nếu không thích, bạn có thể để nguyên từng lá cũng được. Hành lá và hành củ cũng đem rửa sạch rồi cắt nhỏ, cho vào trộn đều với cải.

Trộn đều cải với hành lá và hành củ - Ảnh minh họa: Internet

- Nước ngâm cải nên lấy nước đun sôi, để âm ấm. Như vậy trong quá trình ngâm cải sẽ không bị lên màng. Bạn pha các gia vị theo tỷ lệ 1:3:1, tức 1 lít nước cần 3 muỗng muối hạt và 1 muỗng đường. Dùng đũa khuấy đều, rồi cho thêm giấm vào, nếm thử nước muối thấy vị lợ lợ hơi mặn, có chút chua là được.

- Bạn cho cải vào trong bình thủy tinh đã rửa sạch rồi dùng 2 thanh tre vắt chéo nhau đè phía trên để không cho rau nổi lên, tránh bị đen.

Bình thủy tinh phải được rửa thật sạch để trong quá trình ngâm không xuất hiện váng bẩn - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đó, bạn đổ nước muối vào ngập mặt cải là được. Đậy kín nắp và đặt ở nơi thoáng mát, sau 2 ngày là các chị em đã có ngay món cải chua thơm ngon, đảm bảo chất lượng cho cả nhà rồi.

Cải chua đã có thể dùng được - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với món cải chua thơm ngon giúp giải ngán hiệu quả trong những bữa ăn ngày Tết!