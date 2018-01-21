Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết

Nấu gì hôm nay 21/01/2018 16:57

Chị em có thể tự tay làm món cải chua thơm ngon vừa giúp giải ngán cho mâm cơm ngày Tết vừa đảm bảo sức khỏe cả nhà.

Cải chua là món ăn ngon quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Đặc biệt với vị chua chua, ngọt ngọt đặc trưng, cải chua còn là món ăn giúp giải ngán vô cùng hiệu quả cho mâm cơm nhiều dầu mỡ ngày đầu năm.

Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 1
Món cải chua giúp giải ngán hiệu quả trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì được nhiều người yêu thích nên không ít người vì lợi nhuận đã sử dụng chất vàng ô độc hại ngâm cải để khiến chúng có màu sắc đẹp mắt hơn.

Đây là hóa chất được dùng để nhuộm vải, có tác hại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe của con người.

Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 2
Cải chua mua bên ngoài có thể bị ngâm hóa chất độc hại không đảm bảo vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, các chị em nội trợ có thể tự học cách làm cải chua ngon giúp giải ngán ngày Tết ngay tại nhà để không cần lo lắng về các hóa chất độc hại nữa.

Cách làm cải chua đơn giản, ngon giúp giải ngán ngày Tết

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cải xanh: 1kg

Nước đun sôi để nguội: 1 lít

Đường: 1 muỗng canh

Muối hạt: 3 muỗng canh

Giấm: 3 muỗng cà phê

Hành củ, hành lá

Thực hiện:

- Để món cải chua ngon, bạn phải biết chọn loại cải lá to, không bị sâu và úa.

- Sau đó bạn đem đi phơi ngoài trời từ nửa ngày đến 1 ngày. Ánh mặt trời và gió sẽ làm dưa héo lại, khi muối ăn sẽ ngon hơn và không bị úng.

Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 3
Cải sau khi đã phơi xong - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi phơi cải ngoài nắng, bạn đem vào rửa sạch lại với nước và cắt ra thành từng khúc nhỏ vừa ăn rồi vẩy cho ráo nước. Nếu không thích, bạn có thể để nguyên từng lá cũng được. Hành lá và hành củ cũng đem rửa sạch rồi cắt nhỏ, cho vào trộn đều với cải.

Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 4
Trộn đều cải với hành lá và hành củ - Ảnh minh họa: Internet

- Nước ngâm cải nên lấy nước đun sôi, để âm ấm. Như vậy trong quá trình ngâm cải sẽ không bị lên màng. Bạn pha các gia vị theo tỷ lệ 1:3:1, tức 1 lít nước cần 3 muỗng muối hạt và 1 muỗng đường. Dùng đũa khuấy đều, rồi cho thêm giấm vào, nếm thử nước muối thấy vị lợ lợ hơi mặn, có chút chua là được.

- Bạn cho cải vào trong bình thủy tinh đã rửa sạch rồi dùng 2 thanh tre vắt chéo nhau đè phía trên để không cho rau nổi lên, tránh bị đen.

Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 5
Bình thủy tinh phải được rửa thật sạch để trong quá trình ngâm không xuất hiện váng bẩn - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đó, bạn đổ nước muối vào ngập mặt cải là được. Đậy kín nắp và đặt ở nơi thoáng mát, sau 2 ngày là các chị em đã có ngay món cải chua thơm ngon, đảm bảo chất lượng cho cả nhà rồi.

Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 6
Cải chua đã có thể dùng được - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với món cải chua thơm ngon giúp giải ngán hiệu quả trong những bữa ăn ngày Tết!

Cách làm kim chi củ cải chua chua, giòn giòn ăn gì cũng ngon

Cách làm kim chi củ cải chua chua, giòn giòn ăn gì cũng ngon

Kim chi củ cải có độ giòn sần sật khác với kim chi cải thảo thông thường, chắc chắn đây sẽ là món ăn hấp dẫn đáng để bạn trổ tài cho cả nhà thưởng thức.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm cải chua ngon cách làm cải chua ngon giải ngán ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 35 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 5 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang