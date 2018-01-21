Cách làm cải chua ngon, đơn giản giải ngán cho bữa cơm ngày Tết

Chị em có thể tự tay làm món cải chua thơm ngon vừa giúp giải ngán cho mâm cơm ngày Tết vừa đảm bảo sức khỏe cả nhà.
Cải chua là món ăn ngon quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Đặc biệt với vị chua chua, ngọt ngọt đặc trưng, cải chua còn là món ăn giúp giải ngán vô cùng hiệu quả cho mâm cơm nhiều dầu mỡ ngày đầu năm.
Chính vì được nhiều người yêu thích nên không ít người vì lợi nhuận đã sử dụng chất vàng ô độc hại ngâm cải để khiến chúng có màu sắc đẹp mắt hơn.
Đây là hóa chất được dùng để nhuộm vải, có tác hại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe của con người.
Do đó, các chị em nội trợ có thể tự học cách làm cải chua ngon giúp giải ngán ngày Tết ngay tại nhà để không cần lo lắng về các hóa chất độc hại nữa.
Cách làm cải chua đơn giản, ngon giúp giải ngán ngày Tết
Chuẩn bị nguyên liệu:
Cải xanh: 1kg
Nước đun sôi để nguội: 1 lít
Đường: 1 muỗng canh
Muối hạt: 3 muỗng canh
Giấm: 3 muỗng cà phê
Hành củ, hành lá
Thực hiện:
- Để món cải chua ngon, bạn phải biết chọn loại cải lá to, không bị sâu và úa.
- Sau đó bạn đem đi phơi ngoài trời từ nửa ngày đến 1 ngày. Ánh mặt trời và gió sẽ làm dưa héo lại, khi muối ăn sẽ ngon hơn và không bị úng.
- Sau khi phơi cải ngoài nắng, bạn đem vào rửa sạch lại với nước và cắt ra thành từng khúc nhỏ vừa ăn rồi vẩy cho ráo nước. Nếu không thích, bạn có thể để nguyên từng lá cũng được. Hành lá và hành củ cũng đem rửa sạch rồi cắt nhỏ, cho vào trộn đều với cải.
- Nước ngâm cải nên lấy nước đun sôi, để âm ấm. Như vậy trong quá trình ngâm cải sẽ không bị lên màng. Bạn pha các gia vị theo tỷ lệ 1:3:1, tức 1 lít nước cần 3 muỗng muối hạt và 1 muỗng đường. Dùng đũa khuấy đều, rồi cho thêm giấm vào, nếm thử nước muối thấy vị lợ lợ hơi mặn, có chút chua là được.
- Bạn cho cải vào trong bình thủy tinh đã rửa sạch rồi dùng 2 thanh tre vắt chéo nhau đè phía trên để không cho rau nổi lên, tránh bị đen.
- Sau đó, bạn đổ nước muối vào ngập mặt cải là được. Đậy kín nắp và đặt ở nơi thoáng mát, sau 2 ngày là các chị em đã có ngay món cải chua thơm ngon, đảm bảo chất lượng cho cả nhà rồi.
Chúc bạn thành công với món cải chua thơm ngon giúp giải ngán hiệu quả trong những bữa ăn ngày Tết!