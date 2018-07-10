Bí quyết nấu ốc om chuối đậu thơm ngon lấy lòng mẹ chồng

Nấu gì hôm nay 10/07/2018 14:19

Nấu ốc om chuối đậu tưởng chừng là món ăn phức tạp nhưng thực chất rất dễ làm và nếu biết cách có thể nấu ngon chiêu đãi cả gia đình.

Món ốc om chuối đậu tuy dân dã nhưng cách nấu lại khá cầu kỳ và đòi hỏi khâu chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đây là món ăn được nhiều gia đình người Việt ưa thích vì ăn ngon miệng lại không hề bị ngấy.

Ốc om chuối đậu bổ dưỡng cho sức khỏe nên được cả người già và trẻ em yêu thích. Các cô con dâu nếu muốn lấy lòng bố mẹ chồng nhất định phải biết cách nấu ốc om chuối đậu ngon.

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Ốc om chuối đậu là món ăn ngon có thể dễ dàng lấy lòng bố mẹ chồng

Chuẩn bị nguyên liệu nấu ốc om chuối đậu

- 1kg ốc nhồi loại ngon

- 300g thịt heo ba chỉ

- 4 bìa đậu phụ

- 3 quả chuối xanh

- 2 quả cà chua chín

- ½ củ nghệ tươi

- ½ bát mẻ (loại bát ăn cơm)

- 1 thìa mắm tôm (nếu không ăn được mắm tôm thì không cho cũng được)

- 1 bó lá lốt, 1 bó tía tô, 1 nắm hành lá

- 1 củ hành khô

- Các loại gia vị: bột canh, đường, nước mắm, dầu ăn

Cách nấu ốc om chuối xanh với đậu ngon

Phần 1: Sơ chế nguyên vật liệu

Với ốc nhồi, đập vỡ phần đuôi để khều ốc ra, bóp giấm rửa sạch cho hết nhớt, sau đó thái đôi con ốc rồi ướp với 1 thìa cà phê bột canh và 1 chút hành khô băm nhỏ

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Chọn ốc béo giúp món ăn ngon và thơm

Cà chua, các loại rau rửa sạch, ngâm muối loãng 10 phút rồi vớt ra cho ráo nước. Sau đó, cà chua đem thái múi cau vừa ăn, các loại rau thái chỉ thật nhỏ để tăng mùi thơm.

Bát mẻ bạn đổ thêm vào 1 chút nước rồi khuấy cho tan, đợi một lúc rồi đổ sang bát khác lọc lấy nước

Với chuối xanh, bạn bỏ vỏ, thái thành các khúc dài vừa ăn rồi bổ nhỏ thành khúc vuông. Sau đó, đem ngâm chuối xanh với nước muối loãng để miếng chuối trắng mịn, không bị thâm khi nấu.

Nghệ tươi cho vào túi nilon, đập nhỏ rồi cho vào bát nước, lọc bỏ phần bã

Thịt ba chỉ cũng rửa sạch, thái miếng mỏng vừa ăn

Phần 2: Nấu ốc om chuối đậu

Bạn bắc nồi lên bếp, đợi cho khô nồi rồi cho thịt ba chỉ vào, đảo nhanh tay để thịt hơi cháy cạnh

Một bìa đậu bạn thái thành khoảng 6 miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đem chiên vàng đều các mặt

Lấy một chiếc chảo mới, đổ dầu vào rồi phi thơm hành khô. Sau khi hành đã chín vàng dậy mùi, bạn cho ốc vào, đảo nhanh tay đến khi miếng thịt ốc săn lại thì đổ ốc ra bát tô

Vẫn chiếc chảo đó, bạn cho chuối xanh vào, đảo nhanh tay, cho thêm 1 thìa cà phê bột canh, ½ thìa đường. Sau khoảng 1 phút, cho thịt đã đảo cháy cạnh vào, đổ thêm cà chua, nước mẻ, mắm tôm và nước nghệ vào, vặn nhỏ lửa khoảng 2 phút cho thấm hết gia vị

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Ốc chuối đậu rất dễ nấu và không cần nhiều kỹ thuật

Thêm vào nồi canh một chút nước vừa ăn, nêm nếm thêm gia vị rồi cho đậu rán vào, đổ phần ốc đã xào vào nồi, cho thêm lá tía tô, lá lốt, hành tươi thái nhỏ vào, tắt bếp là xong

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