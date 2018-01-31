Ăn uống 'thả ga' ngày Tết không lo nổi mụn với 3 món canh giải nhiệt thanh lọc cơ thể dễ làm này

Với một số món canh đơn giản này, các chị em nội trợ có thể giúp cả gia đình giải nhiệt, thanh lọc cơ thể để tránh tình trạng nổi mụn vào những ngày Tết.
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Vào những ngày Tết, việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng khiến cơ thể bạn bị nóng dẫn đến việc xuất hiện nhiều nốt mụn xấu xí trên mặt.
Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ nên bỏ túi cách làm các món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể dưới đây đế chiêu đãi cả nhà.
Những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể cho những ngày Tết
Canh bồ ngót thịt băm
Chuẩn bị:
Bồ ngót: 2 bó
Thịt heo băm nhuyễn: 200g
Dầu ăn: 1 muỗng cà phê
Muối: 1 muỗng cà phê
Tiêu: 1/2 muỗng cà phê
Hạt nêm: 1 muỗng cà phê
Hành tím băm nhuyễn: 1 muỗng canh
Hành lá
Thực hiện:
- Rau bồ ngót tuốt lá lấy lá, bỏ cọng rồi rửa nhiều lần bằng nước cho sạch.
- Thịt băm các chị em ướp với muối, tiêu và hạt nêm cho đều rồi để yên khoảng 5 phút để thấm gia vị.
- Bạn cho dầu ăn, hành tím vào nồi phi thơm, bỏ thịt băm vào xào sơ rồi thêm nước. Khi nước sôi, bạn thêm bồ ngót vào nồi đến khi rau chín mềm thì cho thêm hạt nêm, muối vào cho vừa ăn.
Canh củ cải thịt bằm
Chuẩn bị:
Củ cải: 2 củ
Thịt bò: 200g
Tỏi băm: 2 muỗng canh
Dầu vừng: 1 muỗng canh
Nước tương: 2 muỗng canh
Muối: 1 muỗng cà phê
Tiêu: 1/2 muỗng cà phê
Hành lá
Thực hiện:
- Thịt bò rửa sạch rồi cắt thành những miếng mỏng vừa ăn. Cho thịt vào tô ướp với 1 muỗng canh nước tương, tỏi băm, tiêu và dầu vừng để yên trong 10 phút để ngấm gia vị.
- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ rồi bạn thái thành từng miếng vuông vừa ăn.
- Bạn cho dầu ăn vào nồi đun nóng, trút thịt bò vào xào cho đến khi chín là được.
- Tiếp theo, các chị em cho thêm nước và củ cải vào nồi đun sôi. Khi bạn thấy củ cải chuyển màu trong suốt thì cho thêm 1 muỗng canh nước tương và hành lá cắt khúc vừa ăn vào.
Canh rau dền nấu tép
Nguyên liệu:
Rau dền: 1 bó
Tép đồng: 50g
Hành tím băm: 1 muỗng canh
Hạt nêm: 1 muỗng canh
Muối: 1 muỗng canh
Dầu ăn
Thực hiện:
- Rau dền bạn nhặt lá và ngọn non sau đó rửa nhiều lần với nước để sạch hết đất cát.
- Tép đồng rửa thật sạch rồi bạn ướp chúng với hạt nêm và muối, để yên 10 phút cho ngấm gia vị.
- Bạn cho dầu ăn, hành tím vào nồi phi thơm. Sau đó thêm tép đồng vào xào cho đến khi chúng chuyển màu.
- Sau đó, các chị em cho thêm nước, đợi sôi thì thêm rau dền vào. Đun cho đến khi rau dền chín nêm thêm gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp múc ra tô.
Với những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể dễ làm ở trên, hy vọng các chị em sẽ thành công và giúp cả gia đình đảm bảo được giúp khỏe trong những ngày Tết nhé!