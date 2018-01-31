Ăn uống 'thả ga' ngày Tết không lo nổi mụn với 3 món canh giải nhiệt thanh lọc cơ thể dễ làm này

Để giải quyết vấn đề này, các chị em nội trợ nên bỏ túi cách làm các món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể dưới đây đế chiêu đãi cả nhà.

Vào những ngày Tết, việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng khiến cơ thể bạn bị nóng dẫn đến việc xuất hiện nhiều nốt mụn xấu xí trên mặt.

Thịt heo băm nhuyễn: 200g

Dầu ăn: 1 muỗng cà phê

Muối: 1 muỗng cà phê

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Hạt nêm: 1 muỗng cà phê

Hành tím băm nhuyễn: 1 muỗng canh

Hành lá

Thực hiện:

- Rau bồ ngót tuốt lá lấy lá, bỏ cọng rồi rửa nhiều lần bằng nước cho sạch.

Bồ ngót phải rửa thật sạch trước khi nấu để đảm bảo vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt băm các chị em ướp với muối, tiêu và hạt nêm cho đều rồi để yên khoảng 5 phút để thấm gia vị.

- Bạn cho dầu ăn, hành tím vào nồi phi thơm, bỏ thịt băm vào xào sơ rồi thêm nước. Khi nước sôi, bạn thêm bồ ngót vào nồi đến khi rau chín mềm thì cho thêm hạt nêm, muối vào cho vừa ăn.

Canh củ cải thịt bằm

Chuẩn bị:

Củ cải: 2 củ

Thịt bò: 200g

Tỏi băm: 2 muỗng canh

Dầu vừng: 1 muỗng canh

Nước tương: 2 muỗng canh

Muối: 1 muỗng cà phê

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Hành lá

Thực hiện:

- Thịt bò rửa sạch rồi cắt thành những miếng mỏng vừa ăn. Cho thịt vào tô ướp với 1 muỗng canh nước tương, tỏi băm, tiêu và dầu vừng để yên trong 10 phút để ngấm gia vị.

- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ rồi bạn thái thành từng miếng vuông vừa ăn.

- Bạn cho dầu ăn vào nồi đun nóng, trút thịt bò vào xào cho đến khi chín là được.

- Tiếp theo, các chị em cho thêm nước và củ cải vào nồi đun sôi. Khi bạn thấy củ cải chuyển màu trong suốt thì cho thêm 1 muỗng canh nước tương và hành lá cắt khúc vừa ăn vào.

Canh củ cải thịt bò lạ miệng cho những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Canh rau dền nấu tép

Nguyên liệu:

Rau dền: 1 bó

Tép đồng: 50g

Hành tím băm: 1 muỗng canh

Hạt nêm: 1 muỗng canh

Muối: 1 muỗng canh

Dầu ăn

Thực hiện:

- Rau dền bạn nhặt lá và ngọn non sau đó rửa nhiều lần với nước để sạch hết đất cát.

- Tép đồng rửa thật sạch rồi bạn ướp chúng với hạt nêm và muối, để yên 10 phút cho ngấm gia vị.

- Bạn cho dầu ăn, hành tím vào nồi phi thơm. Sau đó thêm tép đồng vào xào cho đến khi chúng chuyển màu.

Tép đồng sau khi được xào chín - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đó, các chị em cho thêm nước, đợi sôi thì thêm rau dền vào. Đun cho đến khi rau dền chín nêm thêm gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp múc ra tô.

Với những món canh giải nhiệt, thanh lọc cơ thể dễ làm ở trên, hy vọng các chị em sẽ thành công và giúp cả gia đình đảm bảo được giúp khỏe trong những ngày Tết nhé!