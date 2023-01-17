Trứng ăn bình thường đã là siêu thực phẩm, khi kết hợp với 3 thứ này liền trở thành "thuốc đại bổ"

Món ngon mỗi ngày 17/01/2023 06:00

Khi kết hợp trứng với 3 thực phẩm này không chỉ tạo nên một món ăn ngon mà còn đem lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhất định không nên bỏ qua.

Một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng đồng thời chứa một nguồn protein vô cùng dồi dào tốt cho cơ thể không thể không kể đến đó chính là trứng. Đây là một trong những loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và là nguồn cung cấp protein dồi dào rất tốt cho cơ thể.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng khác bao gồm lipid, glucid, vitamin A, D, K, B12… và các khoáng chất như canxi, sắt, kali, kẽm… Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp trứng với 3 loại thực phẩm dưới đây sẽ có thể giúp món ăn trở nên bổ dưỡng hơn, phòng ngừa được các loại bệnh tật, cải thiện làn da rất hiệu quả.

1. Trứng với nấm tươi

Trong thời tiết lạnh, chúng ta thường rất hay bị cảm lạnh. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể chọn món trứng xào nấm tươi trong thực đơn của mình để giúp cải thiện hệ miễn dịch, đồng thời phòng ngừa cảm lạnh vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, món ăn này còn rất tốt cho những người hay bị nóng trong, những người có thể trạng gầy yếu và người hay bị rôm sảy. Bên cạnh đó, những người hay bị tê mỏi chân tay, ăn ngủ không ngon, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao cũng có thể nhận được những lợi ích tuyệt vời từ món ăn này. 

Theo một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania (Mỹ) được công bố trên tạp chí Nutrition cho thấy, những người ăn 2 loại nấm cỡ trung bình mỗi ngày có thể giúp làm giảm 45% nguy nhiễm bệnh K so với những người không ăn nấm. Không những vậy, nấm còn là một trong những loại thực phẩm giúp làm đẹp hiệu quả. Ngay từ xa xưa, phụ nữ Nhật Bản đã biết tận dụng các món ăn làm từ nấm để nuôi dưỡng làn da, ngăn ngừa lão hóa. Bởi trong nấm chứa nhiều polysaccharide giúp dưỡng ẩm sâu cho da, loại bỏ nếp nhăn, tàn nhang…

Trứng ăn bình thường đã là siêu thực phẩm, khi kết hợp với 3 thứ này liền trở thành 'thuốc đại bổ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng với ớt chuông

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp trứng với ớt chuông sẽ có khả năng giúp bảo vệ dạ dày được hoạt động hiệu quả, "sửa chữa" những tổn thương của gan, thậm chí chúng còn có tác dụng giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào gốc và mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, chất dinh dưỡng capsaicin có trong ớt chuông là một hợp chất có có tính kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi Streptococcus pyogenes hoặc Streptococcus nhóm A- những vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng da và mô mềm.

Trứng ăn bình thường đã là siêu thực phẩm, khi kết hợp với 3 thứ này liền trở thành 'thuốc đại bổ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Trứng với mướp đắng

Trứng xào mướp đắng được mệnh danh là món ăn thanh nhiệt, giải độc, tiêu diệt vi khuẩn, virus đã được nhiều người chứng minh. Món ăn giúp điều trị chứng trào ngược axit, chứng khó tiêu, giúp da dẻ mềm mịn vô cùng hiệu quả. Đối với nữ giới, món trứng xào mướp đắng còn có tác dụng dưỡng nhan, giúp trị mụn, ngăn ngừa lão hóa.

Trứng ăn bình thường đã là siêu thực phẩm, khi kết hợp với 3 thứ này liền trở thành 'thuốc đại bổ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trứng rất tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa nhiều bệnh tuy nhiên vẫn có những đối tượng không nên loại thực phẩm này. Nhóm người hạn chế sử dụng trứng bao gồm:

- Người bị tăng mỡ máu

- Người có tiền sử mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp

- Người bị bệnh tiểu đường

- Người có tiền sử dị ứng với trứng

- Trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn trứng vì khó hấp thu, không tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa.

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