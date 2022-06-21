Top 2 cách làm món thịt heo chiên lạ miệng, đổi vị cho cả nhà

Món ngon mỗi ngày 21/06/2022 08:05

Chắc chắn trẻ nhỏ và cả người lớn tuổi trong nhà bạn sẽ cảm thấy lạ miệng nhưng sẽ yêu thích món thịt heo chiên làm theo những cách này.

Cách làm thịt heo chiên xù

Nguyên liệu

- Thịt nạc heo 500g

- Trứng gà 1 quả

- Bột chiên gòn 1 bịt

- Bột chiên xù 1 bịt

- Dầu ăn 6 muỗng 

- Hạt nêm 1/2 muỗng cà phê

- Tiêu xay 1/2 muỗng cà phê

Top 2 cách làm món thịt heo chiên lạ miệng, đổi vị cho cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các bước sơ chế thịt heo chiên xù

- Thịt thăn rửa sạch rồi lấy khăn sạch thấm khô. Tiếp đến bạn dùng dao sắc thái thịt thành những miếng to bản có độ dày khoảng 1cm. Sau đó lại khứa nhẹ vài đường lên miếng thịt để miếng thịt khi chiên giữ được hình dáng và không bị cong.

- Lấy phần chuôi da dần nhẹ nhàng vào miếng thịt để thịt mềm và ngấm gia vị hơn. Tiếp đến bạn xoa một chút bột canh, hạt tiêu, dầu hào lên mỗi miếng thịt để thịt được đậm đà hơn và có độ kết dính với các nguyên liệu bột.

- Ướp thịt khoảng 30 phút trước khi đem chiên. Nếu có thời gian bạn nên ướp 1-2 tiếng thịt sẽ ngon hơn.

- Bạn cho bột chiên giòn và bột chiên xù ra 2 đĩa, đập lòng đỏ trứng ra bát và thêm 1 thìa sữa tươi, khuấy đều.

- Bạn chuẩn bị 1 chảo sâu lòng để chiên thịt. Cho dầu ăn vào chảo, lần lượt gắp từng miếng thịt lăn qua bột chiên giòn để miếng thịt được bột phủ đều 2 mặt. Sau đó nhúng miếng thịt qua bát trứng rồi lăn qua tiếp bột chiên xù.

- Dầu nóng thì bạn thả các miếng thịt vào. Khi chiên để lửa vừa, lật đều để thịt chín vàng 2 mặt. Thịt chín sẽ có màu vàng ruộm, lớp vỏ ngoài giòn tan.

Cách làm thịt heo chiên sả

Nguyên liệu

- Thịt ba chỉ: 500g

- Sả: 5 cây

- Hành phi: 1/2 muỗng canh

- Ớt bột: 1/2 muỗng cà phê

- Dầu ăn 1/2 muỗng cà phê

- Gia vị: nước mắm, đường, giấm, dầu ăn, hạt nêm

Top 2 cách làm món thịt heo chiên lạ miệng, đổi vị cho cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bước sơ chế thịt heo chiên sả

- Bạn rửa sạch sả cây và băm nhuyễn. Thịt lợn rửa với một ít nước muối pha loãng. Bạn có thể dùng tay bóp nhẹ để thịt được sạch hơn. Sau đó để thịt vào rổ cho ráo nước. Thịt ráo thì đặt lên thớt sạch và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.

- Đem thịt đi ướp với phần sả băm, thêm 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê ớt bột. Sau đó dùng đũa trộn đều rồi chờ khoảng 20 - 25 phút cho thịt thấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho vào 3 muỗng canh dầu ăn, đun sôi thì cho sả vào phi thơm. Sả thơm thì cho thịt vào chiên. Bạn nên chiên với lửa nhỏ để thịt chín đều. Đến khi thịt hơi săn lại thì cho lửa to hơn, chiên đến khi thấy thịt cháy cạnh là thịt đã chín.

- Tiếp đến bạn cho vào tô nhỏ 2 muỗng canh nước mắm, 1,5 muỗng canh đường và 1/2 muỗng giấm, thêm 1/2 muỗng tương ớt rồi dùng muỗng khuấy đều cho hỗn hợp tan ra. Cho hỗn hợp vào chảo hoặc nồi nhỏ rồi đun sôi, đến khi thấy hỗn hợp sệt thì tắt bếp. Vậy là đã có bát nước chấm thịt chiên sả thơm ngon rồi.

Món ăn có hương thơm của sả, mùi vị đậm đà, bên ngoài giòn, bên trong chín mềm rất đưa cơm.

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