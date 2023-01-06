Tết này chị em hãy nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Đảm bảo lần đầu thành công rực rỡ mà xôi dẻo thơm ngon hơn ngoài hàng

Chúc nhà nhà đón mừng năm mới 2023 thật rực rỡ, ấm áp như màu đỏ cam của món xôi gấc nha.
- Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm
- Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!
Nguyên liệu:
1/2 kg nếp ngâm 3h trộn với 1 muỗng cafe muối.
1/2 trái gấc, tương đương 0.5kg gấc trái.
1 chén nước cốt dừa.
Bước 1: Nạo thịt gấc ra tô + 2 muỗng cafe muối, + 1/2 chén rượu trắng vào nhồi, công đoạn này giúp gấc lên màu đẹp.
Rây thịt gấc qua rây để khi trộn với nếp sẽ đều màu.
Bước 2: Trộn thịt gấc đã rây nhuyễn với 1 chén nước dão dừa (1/3 chén nước cốt + 2/3 chén nước dừa tươi do nhà có sẵn nước dừa tươi)
Đem dung dịch trên đun sôi nhẹ trên bếp.
Mang ra ngoài trộn với 1/2 kg nếp đã ngâm 3 giờ
Bước 3: Lót lá dứa phía dưới đáy nồi cơm điện rồi đổ hỗ hợp vào nồi, sau đó bật nút nấu xôi.
Bước 4: Sau khi xôi chín, thêm 2/3 chén cốt dừa, cho vào 2 muỗng đường vàng, khoấy tan, rưới đều lên nồi xôi. Bấm nấu thêm 10 phút nữa là đem xôi ra ăn thôi.
Nguồn: FB Nguyen Thanh Toan