Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa

Món ngon mỗi ngày 19/02/2026 11:15

Đừng chỉ ăn mận theo cách thông thường, hãy thử ngay món nộm thịt bò trộn mận đang 'làm mưa làm gió' bởi hương vị độc bản. Sự kết hợp giữa vị chua thanh sảng khoái, thịt bò béo ngậy và nước sốt thấm đẫm chắc chắn sẽ khiến bạn 'càng ăn càng cuốn'. Công thức siêu đơn giản này sẽ giúp bạn chinh phục mọi thực khách ngay tại nhà!

Nguyên liệu:

300gr thịt bò, dùng loại bò nạc mềm.

100gr hành tây trắng.

100gr hành tây màu tím.

150gr củ cà rốt.

200gr xoài.

200gr mận.

Gia vị:

Nước mắm, tương ớt,dầu hào,dầu mè,hạt nêm,đường,hành tím và tắc, rau thơm, ít đậu phộng rang cùng hành tím phi vàng.

Nộm này thì ăn kèm với bánh phồng tôm là đúng bài càng ăn càng thấy thèm luôn.

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa - Ảnh 1

Cách làm:

- Thịt bò cắt mỏng như cắt thịt bò tái ăn phở, nêm 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/3 thìa hạt nêm,1/2 thìa đường và 2 thìa dầu mè kèm 1 củ hành tím băm nhuyễn.Trộn đều để trong tủ lạnh khoảng 30 phút cho thấm, cho vào nồi chiên hơi nước chọn chế độ chiên hơi nước trong 8 phút thịt vừa chín tới và chín mềm ngọt chứ không bị khô.

- Hành tây màu trắng+hành tây màu tím nào mỏng ngâm nước muối loãng và nước đá lạnh khoảng 10 phút để hành giòn hơn, vớt để ráo.

- Cà rốt, xoài thái sợi ngâm đá lạnh tầm 10 phút, vớt ra để ráo.

- Mận cắt đôi, bỏ hạt cắt lát dày 1mm, cắt xong rửa sơ qua để ráo nước.

- Nước mắm trộn: nước mắm, nước lọc,tương ớt tỷ lệ: 2-1-1, nước cốt 3 trái tắc (có thể điều chỉnh tỷ lệ theo khẩu vị của gia đình), cho thêm 2 tép tỏi và 1 trái ớt xay nhuyễn vào tô nước mắm trộn.

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa - Ảnh 2

Cho tất cả: nguyên liệu vào âu trộn, riêng nước mắm trộn thì cho từ từ vào nêm vừa khẩu vị của gia đình, trộn xong rắc thêm hành tím phi kèm đậu phộng rang vào ăn rất thơm, cho thêm vài lá rau thơm trộn chung trang trí cũng đẹp mắt nữa.

Mọi người lưu ý nộm trộn xong ăn ngay sẽ ngon hơn, nếu để lâu nộm sẽ bị ra nước và bị mềm lại. Ăn kèm bánh phồng tôm chấm mắm chua ngọt thì cuốn lắm.

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa - Ảnh 3

Nguồn: Trung Thu Nguyen.

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