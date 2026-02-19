Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa

Món ngon mỗi ngày 19/02/2026 11:15

Đừng chỉ ăn mận theo cách thông thường, hãy thử ngay món nộm thịt bò trộn mận đang 'làm mưa làm gió' bởi hương vị độc bản. Sự kết hợp giữa vị chua thanh sảng khoái, thịt bò béo ngậy và nước sốt thấm đẫm chắc chắn sẽ khiến bạn 'càng ăn càng cuốn'. Công thức siêu đơn giản này sẽ giúp bạn chinh phục mọi thực khách ngay tại nhà!

Nguyên liệu:

300gr thịt bò, dùng loại bò nạc mềm.

100gr hành tây trắng.

100gr hành tây màu tím.

150gr củ cà rốt.

200gr xoài.

200gr mận.

Gia vị:

Nước mắm, tương ớt,dầu hào,dầu mè,hạt nêm,đường,hành tím và tắc, rau thơm, ít đậu phộng rang cùng hành tím phi vàng.

Nộm này thì ăn kèm với bánh phồng tôm là đúng bài càng ăn càng thấy thèm luôn.

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa - Ảnh 1

Cách làm:

- Thịt bò cắt mỏng như cắt thịt bò tái ăn phở, nêm 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/3 thìa hạt nêm,1/2 thìa đường và 2 thìa dầu mè kèm 1 củ hành tím băm nhuyễn.Trộn đều để trong tủ lạnh khoảng 30 phút cho thấm, cho vào nồi chiên hơi nước chọn chế độ chiên hơi nước trong 8 phút thịt vừa chín tới và chín mềm ngọt chứ không bị khô.

- Hành tây màu trắng+hành tây màu tím nào mỏng ngâm nước muối loãng và nước đá lạnh khoảng 10 phút để hành giòn hơn, vớt để ráo.

- Cà rốt, xoài thái sợi ngâm đá lạnh tầm 10 phút, vớt ra để ráo.

- Mận cắt đôi, bỏ hạt cắt lát dày 1mm, cắt xong rửa sơ qua để ráo nước.

- Nước mắm trộn: nước mắm, nước lọc,tương ớt tỷ lệ: 2-1-1, nước cốt 3 trái tắc (có thể điều chỉnh tỷ lệ theo khẩu vị của gia đình), cho thêm 2 tép tỏi và 1 trái ớt xay nhuyễn vào tô nước mắm trộn.

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa - Ảnh 2

Cho tất cả: nguyên liệu vào âu trộn, riêng nước mắm trộn thì cho từ từ vào nêm vừa khẩu vị của gia đình, trộn xong rắc thêm hành tím phi kèm đậu phộng rang vào ăn rất thơm, cho thêm vài lá rau thơm trộn chung trang trí cũng đẹp mắt nữa.

Mọi người lưu ý nộm trộn xong ăn ngay sẽ ngon hơn, nếu để lâu nộm sẽ bị ra nước và bị mềm lại. Ăn kèm bánh phồng tôm chấm mắm chua ngọt thì cuốn lắm.

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa - Ảnh 3

Nguồn: Trung Thu Nguyen.

Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm

Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm

"Sốt đa năng" này chị em có thể trộn các loại nộm như tai heo, chân gà, gỏi tôm, gỏi gà,… mà món nào cũng ngon.

Xem thêm
Từ khóa:   nộm thịt bò trộn mận món ngon mỗi ngày nộm bò

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Hậu trường 1 giờ 8 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Hậu trường 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Sức khỏe 1 giờ 27 phút trước
NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng

Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền