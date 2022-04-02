Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng

Cách làm món vịt om cam cực dễ, ăn là nghiền.

Nguyên liệu:

- Vịt 1 con

- Cam 2 quả

- Gia vị các loại (tỏi, ớt, mắm, muối, đường...)

- Gừng, rượu

1. Vịt.

- Vịt rửa sạch với muối, gừng, rượu cho hết mùi hôi. Chặt miếng to để khỏi bị quắt.

- Tỏi, gừng băm nhỏ, cho ít gia vị vào ướp khoảng 1 tiếng rồi rán lửa to trên chảo hoặc nướng 200 độ trong 5 phút cho ra bớt mỡ.

2. Sốt cam.

- Cam vắt lấy nước rồi giữ lại vỏ.

- Nước cam pha cùng đường hoặc mật ong, có thể thêm chút chanh nếu cam ngọt.

- Thêm ít mắm

- Vỏ cam thái sợi, luộc cho ra hết dầu đắng. Luộc khoảng 3-4 lần cho vỏ cam hết đắng.

- Xào vỏ cam cùng đường đến khi săn lại.

3. Om vịt.

- Om vịt cùng nước sốt cam khoảng 1 tiếng.

- Om vịt được 30 phút thì cho vỏ cam vào chảo, đảo đều và om tiếp.

- Bắc ra trang trí

Nguồn: FB Thanh Dung Cao

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-vit-om-cam-thom-ngon-kho-cuong-459755.html