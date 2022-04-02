Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng

Món ngon mỗi ngày 02/04/2022 22:41

Cách làm món vịt om cam cực dễ, ăn là nghiền.

Nguyên liệu:

- Vịt 1 con 

- Cam 2 quả

- Gia vị các loại (tỏi, ớt, mắm, muối, đường...)

- Gừng, rượu

1. Vịt.

- Vịt rửa sạch với muối, gừng, rượu cho hết mùi hôi. Chặt miếng to để khỏi bị quắt.

- Tỏi, gừng băm nhỏ, cho ít gia vị vào ướp khoảng 1 tiếng rồi rán lửa to trên chảo hoặc nướng 200 độ trong 5 phút cho ra bớt mỡ.

 

Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng - Ảnh 1

 

Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng - Ảnh 2

 

2. Sốt cam.

- Cam vắt lấy nước rồi giữ lại vỏ.

- Nước cam pha cùng đường hoặc mật ong, có thể thêm chút chanh nếu cam ngọt.

- Thêm ít mắm

 

Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng - Ảnh 3

 

- Vỏ cam thái sợi, luộc cho ra hết dầu đắng. Luộc khoảng 3-4 lần cho vỏ cam hết đắng.

- Xào vỏ cam cùng đường đến khi săn lại.

 

3. Om vịt.

- Om vịt cùng nước sốt cam khoảng 1 tiếng.

- Om vịt được 30 phút thì cho vỏ cam vào chảo, đảo đều và om tiếp.

 

Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng - Ảnh 4

 

- Bắc ra trang trí

 

Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng - Ảnh 5

 

Nguồn: FB Thanh Dung Cao

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