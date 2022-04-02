Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng

Cách làm món vịt om cam cực dễ, ăn là nghiền.
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Nguyên liệu:
- Vịt 1 con
- Cam 2 quả
- Gia vị các loại (tỏi, ớt, mắm, muối, đường...)
- Gừng, rượu
1. Vịt.
- Vịt rửa sạch với muối, gừng, rượu cho hết mùi hôi. Chặt miếng to để khỏi bị quắt.
- Tỏi, gừng băm nhỏ, cho ít gia vị vào ướp khoảng 1 tiếng rồi rán lửa to trên chảo hoặc nướng 200 độ trong 5 phút cho ra bớt mỡ.
2. Sốt cam.
- Cam vắt lấy nước rồi giữ lại vỏ.
- Nước cam pha cùng đường hoặc mật ong, có thể thêm chút chanh nếu cam ngọt.
- Thêm ít mắm
- Vỏ cam thái sợi, luộc cho ra hết dầu đắng. Luộc khoảng 3-4 lần cho vỏ cam hết đắng.
- Xào vỏ cam cùng đường đến khi săn lại.
3. Om vịt.
- Om vịt cùng nước sốt cam khoảng 1 tiếng.
- Om vịt được 30 phút thì cho vỏ cam vào chảo, đảo đều và om tiếp.
- Bắc ra trang trí
Nguồn: FB Thanh Dung Cao