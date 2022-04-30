Dịp Lễ 30/4 này chưa biết làm gì thì làm ngay mẻ kem sữa dừa béo ngậy, ăn vào mát lạnh siêu thích

Công thức đơn giản lắm, ai làm cũng thành công ngay từ lần đầu.

KEM SỮA DỪA

Nguyên liệu:

30gr dừa tươi nạo sợi

300ml sữa tươi

250ml sữa đặc

400ml nước cốt dừa

30gr sữa bột

25gr bột bắp

Muối

Khuôn làm kem: khuôn silicon, khuôn nhựa...

Cách làm:



- Chuẩn bị 1 chiếc nồi sạch đổ: 250ml sữa tươi, 250ml sữa đặc, 400ml nước cốt dừa và khuấy đều tay để các nguyên liệu được hòa với nhau.

- Tiếp tục cho dừa tươi nạo sợi, một ít muối vào khuấy tiếp

- Đun hỗn hợp ở lửa trung bình và luôn khuấy đều để hỗn hợp không bị khét

- Khi hỗn hợp sữa được 70°C thì cho 30gr sữa bột vào

- Đổ 50ml sữa còn lại vào 25gr bột bắp, tiếp tục đổ vào nồi hỗn hợp.

- Khi nồi hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp và để nguội mới đổ vào khuôn kem

- Cho vào ngăn đá khoảng 12 giờ để kem được đông cứng hơn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hà My

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dip-le-30-4-nay-chua-biet-lam-gi-thi-lam-ngay-me-kem-sua-dua-beo-ngay-an-vao-mat-lanh-sieu-thich-465414.html