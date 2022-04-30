Dịp Lễ 30/4 này chưa biết làm gì thì làm ngay mẻ kem sữa dừa béo ngậy, ăn vào mát lạnh siêu thích

Món ngon mỗi ngày 30/04/2022 11:43

Công thức đơn giản lắm, ai làm cũng thành công ngay từ lần đầu.

KEM SỮA DỪA

Dịp Lễ 30/4 này chưa biết làm gì thì làm ngay mẻ kem sữa dừa béo ngậy, ăn vào mát lạnh siêu thích - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 30gr dừa tươi nạo sợi
  • 300ml sữa tươi
  •  250ml sữa đặc
  • 400ml nước cốt dừa
  • 30gr sữa bột 
  • 25gr bột bắp
  • Muối
  • Khuôn làm kem: khuôn silicon, khuôn nhựa...

Cách làm:

- Chuẩn bị 1 chiếc nồi sạch đổ: 250ml sữa tươi, 250ml sữa đặc, 400ml nước cốt dừa và khuấy đều tay để các nguyên liệu được hòa với nhau.

- Tiếp tục cho dừa tươi nạo sợi, một ít muối vào khuấy tiếp

- Đun hỗn hợp ở lửa trung bình và luôn khuấy đều để hỗn hợp không bị khét

 

Dịp Lễ 30/4 này chưa biết làm gì thì làm ngay mẻ kem sữa dừa béo ngậy, ăn vào mát lạnh siêu thích - Ảnh 2

 

- Khi hỗn hợp sữa được 70°C thì cho 30gr sữa bột vào

- Đổ 50ml sữa còn lại vào 25gr bột bắp, tiếp tục đổ vào nồi hỗn hợp.

- Khi nồi hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp và để nguội mới đổ vào khuôn kem 

 

Dịp Lễ 30/4 này chưa biết làm gì thì làm ngay mẻ kem sữa dừa béo ngậy, ăn vào mát lạnh siêu thích - Ảnh 3

 

- Cho vào ngăn đá khoảng 12 giờ để kem được đông cứng hơn

 

Dịp Lễ 30/4 này chưa biết làm gì thì làm ngay mẻ kem sữa dừa béo ngậy, ăn vào mát lạnh siêu thích - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Hà My

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