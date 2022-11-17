Điểm danh 5 thực phẩm cực kỳ gây hại cho não bộ có thể bạn vẫn đang ăn hàng ngày

Thực phẩm dạng này chứa nhiều đường, mỡ và muối, tỷ lệ này tương đối cao, vì chúng phải có mùi vị thơm ngon và phải được thêm một số chất phụ gia vào để tạo ra cảm giác thèm ăn của chúng ta.

Một trong những lý do lớn nhất khiến thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, mì ăn liền, bỏng ngô, nước sốt... có thể có tác động tiêu cực đến não của chúng ta là chúng làm giảm các yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não, đó là các yếu tố dinh dưỡng thần kinh được tìm thấy trong các bộ phận khác nhau của não chúng ta, bao gồm cả hồi hải mã, điều quan trọng đối với việc lưu trữ trí nhớ dài hạn và sự phát triển của các tế bào thần kinh mới.

Mọi người đều biết rằng, đồ uống như nước ngọt có ga, soda trái cây, nước tăng lực, đồ uống thể thao có lượng đường đáng kinh ngạc, khoảng 50g đường trong 1 chai nước giải khát. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, lượng đường bổ sung không được vượt quá 50g mỗi ngày.

Khi tiêu thụ quá nhiều những loại đồ uống này, nó không chỉ gây béo phì mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và tác động tiêu cực tới não.

Thành phần chính của đồ uống có đường là siro, chứa 55% fructose và 45% glucose. Tiêu thụ nhiều đồ uống chứa fructose có thể dẫn tới huyết áp cao, mỡ máu cao, rối loạn chức năng động mạch. Đây đều là những yếu tố có liên quan tới hội chứng chuyển hóa, dễ làm tăng nguy cơ sa sút trí nhớ.

Rượu

Tiêu thụ quá nhiều rượu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Nghiện rượu mãn tính có thể dẫn đến việc giảm thể tích não, rối loạn trao đổi chất và gián đoạn dẫn truyền thần kinh. Những người tiêu thụ quá nhiều rượu thường bị thiếu hụt vitamin B1, điều này có thể dẫn đến chứng rối loạn não gọi là bệnh lý não Wernicke, sau đó có thể phát triển hội chứng Korsakoff. Hội chứng này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho não, bao gồm mất trí nhớ, rối loạn thị lực, nhầm lẫn và thần kinh không ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Cá chứa nhiều thủy ngân

Thủy ngân là một chất ô nhiễm kim loại nặng gây độc cho thần kinh và có thể tích trữ lâu dài trong các mô cơ thể, khi chúng ta ăn phải thủy ngân, nó sẽ lan truyền khắp cơ thể, đặc biệt là ở não, gan và thận.

Thủy ngân có thể làm hỏng hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta, và các chất dẫn truyền thần kinh, gây tổn thương não, gây hại thai nhi và trẻ em đang phát triển, thủy ngân cũng có thể làm gián đoạn sự phát triển của não.

Vì vậy, hãy cố gắng tránh ăn các loại cá lớn như cá ngừ lớn hơn và một số loại cá hoang dã vì chúng có thể chứa nhiều thủy ngân.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe não bộ. Chất béo chuyển hóa tự nhiên trong các sản phẩm như sữa và thịt không gây nguy hại sức khỏe như chất béo chuyển hóa công nghiệp. Chúng xuất hiện trong thực phẩm chế biến thông qua cách sử dụng dầu thực vật được hydro hóa hoặc hydro hóa một phần (chiên ngập dầu, nướng....). Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ một lượng chất béo chuyển hóa cao hơn có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ kém hơn và suy giảm nhận thức.