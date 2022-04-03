Cơm trộn nhồi trứng hấp - vừa lạ vừa ngon miệng!

Món cơm trộn nhồi trứng hấp vừa lạ mắt vừa hấp dẫn, cơm dẻo cộng với rau củ tươi ngon, ngấm đều gia vị, rất là ngon và không hề ngán luôn nhé!

CƠM TRỘN NHỒI TRỨNG HẤP

Nguyên liệu:

- Gạo trắng: 1 bát

- Trứng vịt: 10 quả

- Cà rốt: nửa củ to

- Ngô (bắp): nửa trái

- Giò hoặc lạp xưởng

- Đậu đỗ (đậu hà lan)

- Gia vị: xì dầu, dầu hào, hạt nêm

Cách làm:

- Gạo vo rồi ngâm 20p

- Cà rốt, ngô, giò, đậu đỗ thái hạt lựu

- Trứng đập đầu, đổ hết lòng trắng ra- giữ nguyên lòng đỏ trong quả.

- Trộn gạo với hỗn hợp cà rốt, kèm 2 thìa canh xì dầu, 1 thìa canh dầu hào, 1 chút hạt nêm. Đảo đều lên.

- Xúc hỗn hợp gạo đổ đầy vào quả trứng, không nén gạo để lúc chín nở ra là vừa.

- Cho trứng lên khay, cho vào nồi hấp 30p (nếu có nồi áp suất thì cứ chỉ khoảng 15p)





Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Liên Liên

Làm vịt om cam thơm ngon khó cưỡng Cách làm món vịt om cam cực dễ, ăn là nghiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-tron-nhoi-trung-hap-vua-la-vua-ngon-mieng-459938.html