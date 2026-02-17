Chuyện của Tết qua những món ăn đặc trưng Bắc - Trung - Nam

Bánh tét được xem là món ăn cổ truyền của người miền Nam. Loại bánh này cũng có nguyên liệu, cách thức và hình dáng giống như bánh tét miền Trung. Nhưng bánh tét ở miền Nam có chút khác biệt là có thêm nhân ngọt. Người dân miền Nam thường gói bánh tét trước Tết khoảng 10 ngày để làm quà biếu và cúng tổ tiên.

Tết là khoảng thời gian đoàn viên của tất cả thành viên trong gia đình, cùng quây quần bên mâm cỗ với nhiều món ngon ngày Tết đặc trưng. Đối với mỗi gia đình và tùy theo vùng miền, tập tục chuẩn bị món ăn Tết truyền thống Việt Nam sẽ khác nhau. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá các món ăn Tết đặc trưng của ba vùng miền ở Việt Nam.

Có thể nói thịt kho hột vịt là món ăn ngày Tết thịnh nhất ở miền Nam. Đi đến nhà nào bạn cũng sẽ thấy món ăn này vào những ngày Tết.

Nếu ở miền Bắc có canh măng thì ở miền Nam không thể thiếu món canh khổ qua cho ngày Tết. Tết ở miền Nam cũng là mùa nóng trong năm, chính vì vậy mà món ăn khổ vừa được nấu để cúng tổ tiên, vừa có tác dụng thanh nhiệt. Đặc biệt, theo quan niệm dân gian thì canh khổ qua còn có ý nghĩa là giúp xua đi những điều khó khăn của năm cũ để cầu mong một năm mới hanh thông.

Hầu hết mọi gia đình trong miền Nam đều luôn thủ sẵn một nồi thịt kho hột vịt siêu to khổng lồ để ăn trong những ngày Tết. Món ăn này có thể ăn với cơm, cuốn với rau và bún chấm nước mắm hoặc nước thịt cay rất ngon.



Thịt kho hột vịt là món ăn ngày Tết thịnh nhất ở miền Nam

Củ kiệu tôm khô

Củ kiệu kết hợp cùng với tôm khô tạo nên một món ăn vô cùng lạ và ngon miệng. Vị chua ngọt và bùi bùi rất đặc trưng của củ kiệu tôm khô được xem món ăn “thượng hạng” dành cho dân nhậu, rất thích hợp cho các bữa ăn gia đình ngày Tết. Củ kiệu tôm khô đã được thêm vào danh sách những món ăn Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Món ăn Tết miền Trung

Bánh tét miền Trung

Bánh tét miền Trung đơn giản hơn so với bánh tét miền Nam nhiều, không cầu kỳ. Đây là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người miền Trung. Bánh tét miền Trung có hương vị rất đặc biệt, khi ăn vào bạn sẽ cảm nhận rõ rệt vị ngon và hấp dẫn của từng nguyên liệu có bên trong bánh.

Đối với người miền Trung, bánh tét có ý nghĩa là “sự hội tụ của đất và trời“. Nếu bánh chưng của miền Bắc được gói bằng lá dong thì bánh tét miền Trung sẽ được gói bằng lá chuối.

Nem chua

Nem chua là món ăn quen thuộc trong ngày Tết của người miền Trung, nhưng người miền Nam cũng yêu thích món này, luôn có sẵn để dùng trong những ngày Tết. Nem chua có đủ vị chua, ngọt, mặn và cay cay của ớt, ăn một lần là bạn sẽ nghiện ngay.

Món ăn này làm chủ yếu từ thịt heo, được tẩm ướp gia vị xong rồi được gói lại bằng lá ổi cùng 1 miếng ớt để trong vài ngày mới dùng. Chúng có vị thanh thanh, cay cay, giòn giòn và có màu đỏ hồng rất hấp dẫn.



Nem chua là món ăn quen thuộc trong ngày Tết của người miền Trung

Tôm chua

Tôm chua được biết đến là một trong những món ăn đặc sản của Huế, nếu đã từng du lịch đến Huế thì bạn sẽ biết được món này. Tôm chua không chỉ là món ăn ngày thường mà còn là một trong những món ăn đặc trưng ngày Tết của người miền Trung.



Tôm chua được biết đến là một trong những món ăn đặc sản của Huế

Món ăn này có độ béo ngậy của thịt, vị ngọt bùi của tôm, vị chua của khế, chát của xả, hương của các loại rau thơm và vị cay của tỏi ớt…Tất cả nguyên liệu đã tạo nên một món ăn đa vị độc lạ và thơm ngon hấp dẫn.

Món ăn Tết miền Bắc

Bánh chưng

Nếu miền Nam và Trung có bánh tét thì miền Bắc là không thể không nhắc đến bánh Chưng. Đây là món bánh đặc trưng của miền Bắc, mặc dù ngày nay cả ba miền đều có cả hai loại bánh này trong mâm cỗ ngày Tết.

Bánh Chưng được xem là món ăn của đất trời, là sự kết hợp hài hòa giữa gạo nếp dẻo và đậu xanh thơm bùi, một chút cay nhẹ cùng món thịt mỡ béo ngậy đã tạo nên một hương vị đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.



Bánh chưng là món bánh đặc trưng của miền Bắc

Thịt đông lạnh

Món thịt đông lạnh là món ngon ngày Tết đối với người dân miền Bắc, được dùng nhiều vào mùa đông và dịp Tết. Đây là một trong những món ăn đặc trưng và mang tính truyền thống, độc đáo của người miền Bắc.

Thịt đông thường được làm từ chân giò, tai, bì lợn và bảo quản trong tủ lạnh cho đông lại. Khi thịt đông, trên bề mặt sẽ có một lớp mỡ màu trắng mịn giống như tuyết. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được độ ngậy và mát cả răng miệng.

Dưa hành

Người miền Bắc có rất nhiều món ăn ngon và đặc trưng, tựa sơn hào hải vị vô cùng độc lạ. Một trong số đó thì không thể bỏ qua món hành muối chua. Đây là món ăn chiếm vị thế vô cùng quan trọng, được nhiều người thích và luôn có mặt trong mâm cỗ ngày Tết.



Dưa hành muối chua miền Bắc

Trên đây là tổng hợp một số món ăn Tết đặc trưng của ba vùng miền ở Việt Nam. Hy vọng bạn viết mang đến thêm nhiều thông tin về ẩm thực ngày Tết cho quý bạn đọc tham khảo.