Chế biến Pad Thái độc đáo, ngon miệng tại nhà!

Món ngon mỗi ngày 08/07/2022 09:00

Sơ chế các nguyên liệu gần gũi, xào với xốt đã pha, ăn vào siêu cuốn

Pad Thái

Chế biến Pad Thái độc đáo, ngon miệng tại nhà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 cuộn sợi phở khô
  • 10 con tôm
  • 3 miếng đậu hũ
  • 2 quả trứng gà
  • 100gr đường thốt nốt 
  • Gia vị: Me chua, nước mắm
  • Tỏi + ớt bằm
  • Giá+hẹ, đậu phộng

Cách làm:

- Phở khô ngâm nước ấm

- Tôm bóc vỏ, cắt rãnh, bỏ phần chỉ lưng

- Đậu hũ cắt miếng nhỏ hạt lựu đem chiên sơ

  • Pha nước xốt: nước cốt me pha với 100gr đường thốt nốt bào vụn + khoảng 70-100ml nước mắm + bột ngọt + ớt cay thái nhỏ. 

- Bắc bếp phi thơm tỏi băm, vớt ra 1/2 và đổ phần tôm vào áp chảo đến khi chín thì gắp ra.

- Đảo phần phở khô đã ngâm vào, đảo đều, sau đó cho xốt vào trộn, nếm cho vừa khẩu vị 

- Nén phần phở sang 1 bên chảo, cho trứng vào chiên, sau đó trộn lẫn phần phở với trứng

- Thêm giá, hẹ, xào thêm 1-2 phút cho chín đều.

- Bày ra đĩa, thêm tôm và tỏi phi, đậu phộng, vắt miếng chanh rồi thưởng thức thôi

 

Chế biến Pad Thái độc đáo, ngon miệng tại nhà! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoa Nguyễn

Xôi hoa đậu biếc - thêm topping gà chiên mắm vàng giòn, óng ánh thịt đậm đà

Xôi hoa đậu biếc - thêm topping gà chiên mắm vàng giòn, óng ánh thịt đậm đà

Cánh gà chiên vàng giòn, áo lớp xốt nước mắm ngọt ngọt mặn mặn, chan lên xôi ăn siêu đã.

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