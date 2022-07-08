Sơ chế các nguyên liệu gần gũi, xào với xốt đã pha, ăn vào siêu cuốn

Pad Thái

Nguyên liệu:

2 cuộn sợi phở khô

10 con tôm

3 miếng đậu hũ

2 quả trứng gà

100gr đường thốt nốt

Gia vị: Me chua, nước mắm

Me chua, nước mắm Tỏi + ớt bằm

Giá+hẹ, đậu phộng

Cách làm:

- Phở khô ngâm nước ấm

- Tôm bóc vỏ, cắt rãnh, bỏ phần chỉ lưng

- Đậu hũ cắt miếng nhỏ hạt lựu đem chiên sơ

Pha nước xốt: nước cốt me pha với 100gr đường thốt nốt bào vụn + khoảng 70-100ml nước mắm + bột ngọt + ớt cay thái nhỏ.

- Bắc bếp phi thơm tỏi băm, vớt ra 1/2 và đổ phần tôm vào áp chảo đến khi chín thì gắp ra.

- Đảo phần phở khô đã ngâm vào, đảo đều, sau đó cho xốt vào trộn, nếm cho vừa khẩu vị

- Nén phần phở sang 1 bên chảo, cho trứng vào chiên, sau đó trộn lẫn phần phở với trứng

- Thêm giá, hẹ, xào thêm 1-2 phút cho chín đều.

- Bày ra đĩa, thêm tôm và tỏi phi, đậu phộng, vắt miếng chanh rồi thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-bien-pad-thai-doc-dao-ngon-mieng-tai-nha-481548.html