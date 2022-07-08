Sơ chế các nguyên liệu gần gũi, xào với xốt đã pha, ăn vào siêu cuốn
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Pad Thái
Nguyên liệu:
- 2 cuộn sợi phở khô
- 10 con tôm
- 3 miếng đậu hũ
- 2 quả trứng gà
- 100gr đường thốt nốt
- Gia vị: Me chua, nước mắm
- Tỏi + ớt bằm
- Giá+hẹ, đậu phộng
Cách làm:
- Phở khô ngâm nước ấm
- Tôm bóc vỏ, cắt rãnh, bỏ phần chỉ lưng
- Đậu hũ cắt miếng nhỏ hạt lựu đem chiên sơ
- Pha nước xốt: nước cốt me pha với 100gr đường thốt nốt bào vụn + khoảng 70-100ml nước mắm + bột ngọt + ớt cay thái nhỏ.
- Bắc bếp phi thơm tỏi băm, vớt ra 1/2 và đổ phần tôm vào áp chảo đến khi chín thì gắp ra.
- Đảo phần phở khô đã ngâm vào, đảo đều, sau đó cho xốt vào trộn, nếm cho vừa khẩu vị
- Nén phần phở sang 1 bên chảo, cho trứng vào chiên, sau đó trộn lẫn phần phở với trứng
- Thêm giá, hẹ, xào thêm 1-2 phút cho chín đều.
- Bày ra đĩa, thêm tôm và tỏi phi, đậu phộng, vắt miếng chanh rồi thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoa Nguyễn