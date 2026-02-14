Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Món ngon mỗi ngày 14/02/2026 05:30

Giữa những mâm cỗ Tết đầy ắp bánh chưng, giò chả, sự xuất hiện của đĩa Sushi đầy màu sắc kết hợp cùng Salad thanh mát như một làn gió mới tưới mát vị giác của cả nhà.

Nguyên liệu làm Sushi cuộn bơ

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang - Ảnh 1

- 1 quả bơ ( bơ sáp dẻo, bơ 034)

- 1 quả trứng gà tráng mỏng cắt sợi

- 1 cây xúc xích cắt sợi

- Dưa leo hặc cà rốt cắt sợi

- Cá hồi ( thịt bò mỹ, cá ngừ hộp… tuỳ khẩu vị mỗi gia đình) ướp nhẹ với ít gia vị thông thường, đảo qua chảo cho chín.

- 1 tô cơm nóng, 2 muỗng mè trắng rang: trộn đều

- Gia vị trộn cơm: 1 muỗng cf muối, 2 muỗng giấm ăn, 1 muỗng đường ( hoà tan hỗn hợp)

- 5-7 lá rong biển cuộn cơm.

Dụng cụ cần chuẩn bị: Mành tre cuộn cơm

Cách làm Sushi cuộn bơ

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang - Ảnh 2

- Bước 1: Đổ hỗn hợp gia vị vào cơm, trộn đều.

- Bước 2: Trải 1 lá rong biển lên mành tre, múc cơm dàn đều kín lên rong biển 1 lớp mỏng vừa, không quá dày cơm.

- Bước 3: Sau đó cho bơ, trứng, cà rốt, xúc xích, cá hồi lên cơm.

- Bước 4: Cuộn lại chặt tay, từ từ. Vậy là ta đã được 1 cuộn Sushi ngon, đẹp mắt. Cứ làm tiếp cho tới hết cơm.

- Bước 5: Dùng dao sắc cắt từng khoanh tròn thành miếng vừa ăn, trình bày ra dĩa sao cho bắt mắt.

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang - Ảnh 3Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang - Ảnh 4

Sushi chấm cùng sốt mayonnaise và tương ớt (trộn đều), ăn kèm cùng salat. Vậy ta đã có món cơm cuộn Bơ đổi vị cho gia đình rồi.

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang - Ảnh 5

 

Chúc mọi người thành công.

Nguồn: FB Hồng Vân Nguyễn

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