Các công thức làm nước sốt salad dễ dàng cho mùa hè

Có rất nhiều loại nước sốt salad khác nhau, nhưng yếu tố chính đối với nhiều người là làm thế nào để chế biến loại nước sốt mà họ yêu thích. Tất nhiên, nó không khó, vì tất cả những gì bạn cần là nguyên liệu phù hợp, tỷ lệ thích hợp và thời gian để làm chúng. Rất nhiều người đã quyết định thực hiện nghiên cứu của họ và đưa ra ý tưởng hoàn hảo về cách làm quần áo mới cho họ. Tự mình làm sẽ mang đến cho bạn một phiên bản ngon hơn những phiên bản được bày bán trên kệ trong cửa hàng. Tuy nhiên, trong số các loại phổ biến, bạn có thể làm loại nào tại nhà? Chúng tôi sẽ bật mí tất cả! Chúng tôi đã quyết định giúp bạn bằng cách đưa ra các bước để tạo ra phiên bản tốt nhất của nước sốt salad đó, đặc biệt là khi thấy mùa hè đang đến gần…

Để làm nước sốt kiểu Ý, bước đầu tiên là chọn đúng nguyên liệu (không phải loại có hương liệu mà là loại thật) sẽ làm nổi bật hương vị và làm cho nước sốt của bạn trở nên sống động. Để bắt đầu, bạn có thể cần:

Sau khi đã thu thập đầy đủ nguyên liệu, bạn cần lấy một chiếc hũ đậy nắp kín và thêm các loại rau thơm và gia vị theo tỷ lệ. Lắc đều cho đến khi tất cả hòa quyện, sau đó bạn có thể thêm muối và tiêu để tăng thêm gia vị. Mặt khác, bạn có thể đánh đều tất cả các nguyên liệu trong bát cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Cho vào chảo đun ở lửa nhỏ và để yên trong vài phút cho đến khi bằng nhiệt độ phòng. Những phần còn lại có thể cho vào tủ lạnh.

Sốt salad mù tạt mật ong

Cách làm nước sốt trộn mù tạt mật ong khá dễ dàng vì nguyên liệu không phức tạp như nhiều loại nước sốt khác. Để làm loại sốt này, bạn có thể chỉ cần mù tạt, mật ong, giấm táo, muối kosher, dầu (thực vật, đậu nành và đậu phộng). Lấy một chiếc bát nhỏ, bạn sẽ cho tất cả các nguyên liệu trừ dầu vào và đánh đều cho đến khi hòa quyện. Khi đều, hãy thêm một lượng nhỏ dầu để làm cho lớp kem trở nên mịn hơn. Bạn có thể sử dụng ngay hoặc cho vào tủ lạnh và bảo quản trong ít nhất ba ngày.



Sốt salad mù tạt mật ong

Sốt salad kiểu Địa Trung Hải

Để làm nước sốt Địa Trung Hải, bạn sẽ cần các nguyên liệu sau (có thể thay đổi theo ý thích và khẩu vị của bạn): dầu ô liu, giấm, giấm rượu vang đỏ, đường, lá oregano, muối, bột hành, tỏi, mù tạt, pho mát và hạt tiêu đen.

Cho tất cả các nguyên liệu vào tô thủy tinh, máy xay thực phẩm hoặc máy xay sinh tố và đánh đều cho đến khi tất cả được trộn đều. Sau khi hoàn thành, bạn có thể thêm các loại gia vị và thảo mộc có liên quan để tạo ra hương vị ngon như bạn mong muốn.

Sốt salad bơ

Có rất nhiều người yêu thích bơ trên khắp thế giới và họ có thể yêu thích loại nước sốt salad này. Để làm nước sốt này, bạn sẽ cần bơ, tỏi, chanh hoặc nước cốt chanh (mới vắt), dầu ô liu hoặc bơ, hạt tiêu đen (để nếm), muối và nước.

Sau khi tất cả các thành phần được thu thập, cho chúng vào bát hoặc máy xay thực phẩm, và trộn cho đến khi mịn. Thỉnh thoảng bạn có thể thêm nước để dễ dàn trải. Sau đó có thể dùng ngay hoặc cho vào tủ lạnh (để được nhiều nhất 3-4 ngày).

Những món salad này sẽ khiến cả mùa hè của bạn trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều!