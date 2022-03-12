"Buồn miệng" thì làm bắp xào tép mặn ngọt ăn chơi chơi thôi!

Làm bắp xào tép ăn vặt cũng "vui miệng" lắm các mẹ ơi...

BẮP XÀO TÉP KHÔ

Nguyên liệu:

200gr bắp ngọt tươi đã bỏ lõi

10-15gr tép khô

30gr bơ

50ml nước

1 muỗng dầu ăn

1 muỗng đường cát trắng

1,5 muỗng nước mắm

1/3 muỗng tiêu

Hành lá thái nhỏ

Cách làm:



- Đặt chảo lên bếp, cho bắp + 50ml nước vào. Đậy nắp đun đến khi cạn nước

- Bắp sau khi cạn nước thì cho bơ + dầu ăn vào.

- Bơ tan hết thì cho tép khô + đường + nước mắm vào xào ở lửa vừa thêm 2 phút nữa thì cho tiêu + hành lá vào xào thêm 30 giây là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buon-mieng-thi-lam-bap-xao-tep-man-ngot-an-choi-choi-thoi-454867.html