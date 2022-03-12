"Buồn miệng" thì làm bắp xào tép mặn ngọt ăn chơi chơi thôi!

Làm bắp xào tép ăn vặt cũng "vui miệng" lắm các mẹ ơi...
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BẮP XÀO TÉP KHÔ
Nguyên liệu:
- 200gr bắp ngọt tươi đã bỏ lõi
- 10-15gr tép khô
- 30gr bơ
- 50ml nước
- 1 muỗng dầu ăn
- 1 muỗng đường cát trắng
- 1,5 muỗng nước mắm
- 1/3 muỗng tiêu
- Hành lá thái nhỏ
Cách làm:
- Đặt chảo lên bếp, cho bắp + 50ml nước vào. Đậy nắp đun đến khi cạn nước
- Bắp sau khi cạn nước thì cho bơ + dầu ăn vào.
- Bơ tan hết thì cho tép khô + đường + nước mắm vào xào ở lửa vừa thêm 2 phút nữa thì cho tiêu + hành lá vào xào thêm 30 giây là xong.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy