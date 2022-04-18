Ẩm thực Tứ Xuyên: 5 món ăn bình dân "đại mỹ vị", được khen ngợi không ngớt, người ngoài tới đây ăn xong đều không muốn rời

Đối với những người chưa hiểu rõ ẩm thực Tứ Xuyên mà nói thì, bạn biết được bao nhiêu món của Tứ Xuyên? Ngày hôm nay, sẽ giới thiệu cho mọi người 5 món đặc sắc của Tứ Xuyên, nếu bạn có cơ hội đến đây, nhất định phải thử nhé!

Vào những năm 1940, món thịt bò hấp không chỉ được người dân Tứ Xuyên yêu thích mà nhiều người từ nơi khác đến Tứ Xuyên cũng hết lời khen ngợi sau khi nếm thử. Có một câu chuyện xưa thú vị về một bậc thầy tranh trung quốc tên Zhang Da Qian và thịt bò Xiao Long được ông Che Fu ghi lại. Dựa theo ghi chép, thì Zhang Da Qian không chỉ yêu thích ăn món thịt bò hấp, mà còn sẽ mang thịt bò ZhiDe đem hấp nóng lại, lấy ra khỏi nồi, sau đó ăn với bánh bột mì nướng. Bánh nướng giòn thơm kết hợp với thịt bò hấp mềm mềm, hương vị bổ sung cho nhau, ngon đến khó tả.

Mì nước ngọt (Tian Shui Mian)

Nói đến ẩm thực Tứ Xuyên, mì nước ngọt là món bình dân đặc sản địa phương nổi tiếng ở Tứ Xuyên. Bởi vì sử dụng phần nước tương được chế biến lần hai từ nước tương ban đầu là loại nước tương có vị đỏ nâu, sệt và có vị ngọt mặn vậy nên khẩu vị của món ăn mới ngọt như cái tên của nó. Sợi mì dày khoảng bằng đầu đũa nên sợi mì dai, và có mùi thơm của đậu phộng giã nhỏ và hoa tiêu (một loại gia vị của Trung Quốc) ăn vào sẽ cảm nhận chút vị ngọt, cuối cùng sẽ là chút vị cay, hương vị sẽ lưu lại rất lâu ở trong miệng. Còn nữa sợi mì dai dai ăn kèm với đậu phộng giòn giòn khá là đã. Muốn ăn mì nước ngọt xem ra chỉ có thể đến Tứ Xuyên mới thưởng thức được thôi!

Mì Dan Dan







Theo chuyện xưa kể lại, một người bán hàng rong tên là Chen Baobao ở Tự Cống, Tứ Xuyên đã tạo ra món ăn này vào năm 1841, và món ăn đã có lịch sử hàng trăm năm. Mì Dandan Là một món ăn rất ngon ở Tứ Xuyên, dùng nồi đồng dạng hai lưới, một để nấu mì và một để hầm gà hoặc móng giò. Sau nhiều năm biến hóa thay đổi, hiện tại mì Dan Dan hầu hết đã chuyển sang hình thức mở tiệm kinh doanh, nhưng chúng vẫn giữ vị nguyên bản, đặc biệt là mì Dan Dan ở Tứ Công là đặc biệt nhất

Da vịt ngọt (Tian Pi Ya)





Là một món đặc sắc khác của Tứ Xuyên, vịt da ngọt không thua kém vịt quay Bắc Kinh. Vịt da ngọt có nguồn gốc từ Lạc Sơn, Tứ Xuyên, người dân địa phương ở Lạc Sơn gọi là “vịt om sấu”, là món ngon nổi tiếng ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vịt da ngọt là một món ăn cung đình thời nhà Thanh, được người dân tìm tòi và đã có cải tiến, nước om của món này rất đặc biệt, có màu nâu đỏ, da vừa giòn lại vừa ngọt, vị đạo thật sự rất độc đáo.

Hủ tiếu Fei Chang Fen





Fei Chang Fen có nguồn gốc từ cuối triều đại nhà Thanh, ở trấn Baijia, Song Lưu, Thành Đô có lịch sử hơn 100 năm. Ở Thành Đô vào những năm 1990, lẩu và Maocai không phổ biến như ngày nay. Nhưng chỉ cần có một tô hủ tiếu Fei Chang Fen là đủ thỏa cơn thèm cay của người Thành Đô.

Ẩm thực ở Tứ Xuyên thật sự rất đa dạng, hôm nay đã giới thiệu cho mọi người 5 món ăn bình dân tiêu biểu mà không thiếu phần đặc sắc ở Tứ Xuyên. Mỗi món ăn đều mang dấu ấn lịch sử hàng trăm năm, nếu các bạn yêu thích và có cơ hội đến Tứ Xuyên, hãy thử thưởng thức nhé !