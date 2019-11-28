Tuyệt chiêu của người dân vùng biển khiến ngao ‘nôn’ sạch cát trước khi nấu cực 'vi diệu'

Đây chính là cách khiến ngao nhả sạch cát mà chẳng cần ngâm qua đêm, vừa tiết kiệm thời gian lại cực đơn giản nhưng rất hiếm người biết.

Chỉ cần biết cách khiến ngao nhả sạch cát này bạn sẽ có ngay nguyên liệu hoàn hảo để chế biến những món ăn ngon cho cả gia đình.

Cách chọn ngao ngon

Trước tiên, bạn cần đảm bảo mình chọn được những con ngao tươi ngon. Bạn nên chọn những con cầm lên nặng tay, miệng ngậm chặt và vỏ cứng cáp. Bởi nếu ngao nhẹ, dễ dàng dùng tay tách ra thì đấy là ngao đã chết.

Hoặc với những con ngao đang há miệng, khi chạm vào ngao khép miệng lại ngay thì đấy cũng là những con ngao tươi ngon.

Mẹo khiến ngao nhả sạch cát:

- Bước 1: Ngâm ngao vào chậu nước, cho thêm chút dầu mè trong khoảng 1 tiếng cho ngao mở miệng. Sau đấy, khuấy mạnh theo chiều kim đồng hồ để cát bên trong và bụi bẩn bên ngoài ngao nhả ra bớt.

- Bước 2: Vớt ngao ra, cho vào một chiếc hộp, thêm chút nước và đậy nắp lại. Sau đấy, lắc thật mạnh để ngao bị “say xe” rồi thêm nước ngập hộp ngao, ngâm thêm khoảng 30 phút. Lúc này, ngao sẽ tự động nhả hết đất cát bên trong ra. Vậy là bạn đã có những chú ngao sạch cát và bụi bẩn để chế biến rồi đấy!

Mẹo chọn mua sò, ốc ngon:

Ngoài cách chọn ngao ngon đã hướng dẫn ở trên, bạn cũng có thể tham khảo mẹo chọn ốc, sò dưới đây để có cho mình những nguyên liệu tuyệt hảo.

- Đối với sò huyết: Nên chọn những con vừa ăn bởi nếu quá nhỏ thì sẽ không có nhiều thịt, to quá lại dai. Bạn nên chọn những con sò há miệng bởi điều này đồng nghĩa với việc chúng vẫn còn tươi sống. Nếu sò có mùi hôi thì sò đã chết, bạn không nên mua.

- Đối với ốc: Những con ốc có mày sát ngay bên ngoài, khép mày ngay khi chạm vào thì đấy là những con ốc bạn nên chọn.

Với mẹo nấu ăn hay trên, bạn sẽ nhàn tênh vào bếp, chẳng cần mất quá nhiều công sức vẫn có được bữa cơm ngon cho cả gia đình!

(*) Ảnh: Internet.

Mẹo lựa chọn và hấp cua ngon tuyệt đỉnh chị em nào cũng nên biết Chỉ với vài bước đơn giản dưới đây sẽ giúp các chị em lựa chọn và có món cua hấp tuyệt ngon cho gia đình mà không cần ra hàng thưởng thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyet-chieu-cua-nguoi-dan-vung-bien-khien-ngao-non-sach-cat-truoc-khi-nau-cuc-vi-dieu-345181.html